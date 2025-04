Le CSKA Moscou de Amath M’Baye et Livio Jean-Charles termine 2e de la saison de VTB League

La saison régulière 2024-2025 de VTB League a touché à sa fin ce dimanche 13 avril. Le CSKA Moscou de Amath M’Baye et Livio Jean-Charles l’achève à la 2e place, juste derrière le Zénith Saint-Pétersbourg.

Le Zénith Saint-Pétersbourg pour reprendre le titre

Tenant du titre, le CSKA Moscou doit céder l’avantage du terrain sur l’ensemble des playoffs à son rival, le Zénith Saint-Pétersbourg. L’équipe de l’ancien Monégasque Dwayne Bacon ou de l’ex-Mets 92 Vince Hunter a terminé l’exercice sur un impressionnant bilan de 39 victoires pour 5 défaites, pour 37 succès concernant le club de la capitale.

M’Baye et Jean-Charles toujours précieux au CSKA

Amath M’Baye (2,05 m, 35 ans) et Livio Jean-Charles (2,06 m, 31 ans), les deux tricolores de l’effectif moscovite, ont une nouvelle fois bien contribué à la bonne saison régulière de leur équipe. Pour sa 3e saison en Russie, l’intérieur guyanais est dans ses standards en sortie de banc avec 10 points, 4,2 rebonds et 1,3 passe décisive en 18 minutes de jeu en moyenne. Même constat pour l’ailier, avec des statistiques en léger recul (10,8 points et 3 rebonds) mais des pourcentages encore meilleurs (51% au global, 40% à 3-points).

Les playoffs 2025 de VTB League débuteront à la fin du mois d’avril.