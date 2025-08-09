Fauthoux détaille l’éviction de Ntilikina : « On était plus à la recherche de joueurs qui peuvent créer du jeu »

Recherche
Équipe de France

Après le match contre la Grande-Bretagne, Frédéric Fauthoux a justifié le départ de trois joueurs du groupe France : Frank Ntilikina, Ousmane Dieng et Moussa Diabaté. Il reste 14 joueurs sur les 12 nécessaires pour l'EuroBasket.
|
00h00
L’inexpérience et le profil de Diabaté et Dieng leur ont coûté cher, tandis que les 39 sélections de Ntilikina n’ont pas suffi

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Depuis moins de 24 heures, le groupe équipe de France pour l’EuroBasket n’est plus de 17 mais de 14 joueurs. Juste avant la victoire peu flamboyante à Pau contre la Grande-Bretagne (74-67), trois joueurs ont été évincés de la pré-sélection : Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans), Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) et Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans). Ils n’ont pas eu le temps d’un deuxième match de préparation pour faire leurs preuves. Le timing a fait qu’ils étaient d’ailleurs dans les tribunes du Palais des Sports de Pau en polo équipe de France, pour soutenir leurs coéquipiers. Mais le staff a préféré déjà raccourcir sa rotation à trois semaines de la compétition. Dans des propos rapportés par l’Équipe, le coach Freddy Fauthoux a justifié ses choix en quelques mots :

« Sur les deux premiers [Moussa Diabaté et Ousmane Dieng], on a privilégié des postes 5 de plus grande taille, plus costauds. Et on a privilégié l’expérience dans le contexte particulier de cet été – Mam Jaiteh, Vincent Poirier – et des profils polyvalents – Alexandre Sarr, Guerschon Yabusele – qui peuvent évoluer sur les deux postes intérieurs.

Concernant Frank Ntilikina, on a discuté avec lui pour lui expliquer nos raisons. On était plus à la recherche de joueurs qui peuvent créer du jeu et marquer des points. Ce qui n’est pas la plus grosse qualité de Frank. On a donc fait ce choix pour une question de profil, avec l’objectif de créer plus de danger offensif sur les lignes extérieures. »

Bâtir un effectif complémentaire

Ntilikina paye donc l’arrivée de jeunes à vocation défensive sur les lignes extérieures, tels que Bilal Coulibaly ou Zaccharie Risacher. Or le staff cherchait plutôt des qualités offensives, qui ne sont pas son fort (2 points de moyenne aux JO de Tokyo, 4 à Paris). Il n’avait pris qu’un tir en 10 minutes contre le Monténégro et marqué 2 points. D’autant plus que depuis ses dernières années en NBA, l’ex-strasbourgeois a évolué vers un poste d’ailier plutôt que de meneur. Là où les besoins sont moindres. Son expérience des compétitions internationales n’aura pas été suffisante pour faire la différence face à ses jeunes concurrents.

Concernant Diabaté et Dieng, eux payent leur inexpérience, alors qu’ils ont joué leur tout premier match en équipe de France A. Ainsi que leur profil, à en croire Freddy Fauthoux. Même sans Wembanyama et Gobert, le secteur intérieur reste particulièrement blindé. L’équipe de France aurait besoin de postes 5 plus grands et physiques pour résister aux intérieurs FIBA, alors que le profil mobile et énergique de Diabaté convient plus au small ball NBA. Quant à Dieng, il est donc bien considéré comme un poste 4/5 – comme en NBA – alors que lui se revendique comme un poste 2/3. De toute façon, son manque de références en NBA (joueur de fond de banc au Thunder), et son premier match contre le Monténégro (2 points à 1/4 aux tirs en 10 minutes) ne jouaient pas en sa faveur.

Encore deux choix compliqués à faire

Le staff devra donc se séparer de deux derniers joueurs pour obtenir la liste des 12 de l’Euro. Les deux prochains matchs de préparation face à l’Espagne (les 14 et 16 août), un adversaire bien plus relevé, seront déterminants. Fauthoux parle d’une hésitation entre « partir avec trois meneurs de jeu purs » ou « en prendre deux en décalant par exemple Élie Okobo arrière naturel, au poste 1 », ou même « décider de grandir, avec plus de postes 2-3. » Le roster actuel compte 5 extérieurs, 4 ailiers et 5 intérieurs.

Les 14 Français restants

Extérieurs : Matthew Strazel, Théo Maledon, Sylvain Francisco, Nadir Hifi, Élie Okobo

Ailiers : Isaïa Cordinier, Timothé Luwawu-Cabarrot, Zaccharie Risacher, Bilal Coulibaly

Intérieurs : Guerschon Yabusele, Jaylen Hoard, Vincent Poirier, Mam Jaiteh, Alex Sarr

Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
arden_lefort
Un premier choix se portera sur la paire Hifi/Francisco; sur le deuxième, il y a hésitation. Les 5 ailiers devraient rester (avec un petit doute pour Cordinier qui est celui, de mon point de vue, qui a le moins convaincu, mais son expérience jouera en sa faveur), mais concernant les postes 4 et 5, qui devra partir? Si Cordinier part, les cinq de la raquette restent; s'il ne part pas, Hoard pourrait être celui-là. Alors, Cordinier ou Hoard?
Répondre
(0) J'aime
kobe0807
Perso, je ne vois pas Cordinier partir. Je verrai plus TLC et un autre extérieur soit un meneur soit un autre joueur. Pour Hoard, avec un groupe de 12, faut 5 intérieurs en cas de pépins physiques. Sur la liste, nous les avons déjà.
Répondre
(0) J'aime
kobe0807
Francisco, j’ai hâte de le voir contre l’Espagne. Maledon a fait un bon match hier je trouve avec de nombreuses passes décisives. Compliqué par contre quand tu as un Ekobo et un Hifi, en même temps sur le terrain. Risacher a fait un bon match hier. Plus agressif en défense et n’a pas hésité à prendre des tirs.
(1) J'aime
ryosanada
Maledon c'est le seul meneur qui me plait depuis le début de la préparation et j'ai même envie de dire des 6 meneurs/combo qu'il y'avait dans la liste au départ (Okobo, Hifi, Strazel, Francisco, Ntilikina, Maledon). Hier il s'est vraiment mis au service du collectif. J'ai envie de le voir avec des Cordinier, Coulibaly, Risacher et TLC sur le terrain et pas des combo qui vont lui enlever le ballon des mains.
(0) J'aime
beetlejuice53
Ni l’un, ni l’autre. Il ne reste que 5 intérieurs, la messe est dite pour ce secteur. Cordinier, c’est comme Poirier, il n’a pas vraiment besoin de prouver sa valeur sur des matchs de prépa de bas niveau. J’ai plutôt l’impression que cela va se jouer entre Hifi, Francisco, Cabarrot et Okobo.
Répondre
(0) J'aime
loule
L’été dernier l’équipe a quand même bien tourné quand Cordinier était l’initiateur principal (même si après les responsabilités étaient partagées). Je pense qu’il gagnerait à être plus impliqué.
Répondre
(2) J'aime
ryosanada
On verra comment se passe le reste de l'été mais c'est vrai que depuis que Fauthoux est coach, Cordinier n'est pas vraiment impliqué dans la création du jeu. C'est dommage.
Répondre
(1) J'aime
derniermot
Ajoutons comme l'a dit qqun ici que la reputation defensive de Ntilikina sur les derniers tournois n'a pas sauté aux yeux, et qu'un meneur qui peine à monter la balle, c'est limite aussi. Difficile de comprendre comment il en est arrivé là Plutot que de jouer les utilités au Partizan, il aurait interet à descendre d'un niveau (il a déjà gagné assez d'argent, c'est le but principal d'aller en NBA pas pret) et de jouer mais vraiment jouer, genre 25/30 min comme titulaire avec un role et la balle, dans un club type Cholet (voire Strasbourg s'ils en veulent), ou à l'etranger si l'ego l'en empeche
Répondre
(1) J'aime
cyrmans- Modifié
Ntilikina a eu le 7eme temps de jeu du Partizan en Euroleague avec 19:54. Le plus gros temps de jeu est à 26:57. Avec un coach comme Obradovic je pense que toutes les minutes sont méritées. Dur de dire qu'il doit redescendre de niveau. Ca ne sera jamais un créateur et quelqu'un qui va forcer sa nature pour scorer (ce que Fauthoux cherche). C'est un joueur dans la veine de Batum (je ne dis pas qu'il a son niveau) qui se fond dans un collectif et qui est loin d'être si cata qu'on veut bien le dire (57% à 2 points et 37% à 3 points cette saison en Euroleague). Il est aussi capable de faire une compétition entière en bout de banc et de rentrer sans états d'âmes pour faire le sale boulot. Vu la direction que prend la liste des 12, est-ce que ceux qui joueront le moins seront capables d'accepter un rôle comme celui-ci ? (d'ailleurs Diabaté repondait bien à ce profil avec une capacité d'être rentable sur des séquences très courtes).
Répondre
(0) J'aime
djigga
C'est Board et Strazel qu'il faut mettre de côté. et donc partir avec 4 intérieurs au lieu de 5 et enlever un meneur. Même si je trouve absurde à l'instant T de mettre Hifi en meneur de jeu. Le mec joue surtout poste 2 depuis 2 ans et cartonne. Le placer en poste 1, c'est vraiment lui signifier qu'il ne peut être qu'un joker. Hors, le mec a la qualité d'être plus qu'un joker. Strazel, on l'a vu plusieurs fois, il débute les matchs et après il disparaît de la rotation en équipe de France. Et c'est un meneur qui ne peut exister offensivement que si l'équipe adverse l'oublie. Avec la concurrence à ce poste, moi je ne le prendrai pas. Mais, bon je pense que Fautoux, surtout lui, va le prendre. Car il se reconnaît un peu en Strazel, même si ce dernier lui individuellement supérieur.
Répondre
(0) J'aime
beetlejuice53
Meneur titulaire d’une équipe en finale d’Euroleague et qui fait très largement le job à son poste. De l’expérience malgré son jeune âge... Je trouve au contraire que pour lui faire passer un palier, son association avec Maledon pour tenir ce poste est intéressante pour que ces deux joueurs puissent prendre pleinement la mesure de la gestion d’une équipe nationale pour une compétition. "Partir avec 4 intérieurs"... A partir de là, tes hypothèses sont déjà hors sujet.
Répondre
(0) J'aime
dem7
De toute façon on n'a pas aujourd'hui de hiérarchie établie sur les lignes arrières le niveau est assez homogène entre nos joueurs Il faut faire des choix c'est le boulot du sélectionneur faisons lui confiance
Répondre
(1) J'aime
jamesnaysmith
Il y a une sorte de lobby favorable à ce joueur dans le milieu du basket (journalistes...), qui me laisse complètement perplexe... Il ne progresse pas, n'a jamais rien apporté sur aucune campagne, mais il faut encore que le coach se justifie à son propos. Ce joueur passe à côté de sa carrière et, malgré l'hypothétique potentiel que certains voyaient en lui, il faut bien avouer que c'est un joueur complètement surcôté.
Répondre
(1) J'aime
djokeric
La France va avoir au moins une faiblesse lors de cet EB. Que ce soit le spacing à l'intérieur ou encore l'abondance de petits arrières ce qui est un problème en défense sur demi-terrain. J'opte plus pour un problème de spacing. Pour le moment, je couperais plus Okobo et Francisco donc. Que les jeunes Malédon, Strazel et Hifi prennent de la bouteille pour les compets futures pcq dépqssé les quarts me paraît trop difficile.
Répondre
(0) J'aime
