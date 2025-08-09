Fauthoux détaille l’éviction de Ntilikina : « On était plus à la recherche de joueurs qui peuvent créer du jeu »

Depuis moins de 24 heures, le groupe équipe de France pour l’EuroBasket n’est plus de 17 mais de 14 joueurs. Juste avant la victoire peu flamboyante à Pau contre la Grande-Bretagne (74-67), trois joueurs ont été évincés de la pré-sélection : Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans), Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) et Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans). Ils n’ont pas eu le temps d’un deuxième match de préparation pour faire leurs preuves. Le timing a fait qu’ils étaient d’ailleurs dans les tribunes du Palais des Sports de Pau en polo équipe de France, pour soutenir leurs coéquipiers. Mais le staff a préféré déjà raccourcir sa rotation à trois semaines de la compétition. Dans des propos rapportés par l’Équipe, le coach Freddy Fauthoux a justifié ses choix en quelques mots :

« Sur les deux premiers [Moussa Diabaté et Ousmane Dieng], on a privilégié des postes 5 de plus grande taille, plus costauds. Et on a privilégié l’expérience dans le contexte particulier de cet été – Mam Jaiteh, Vincent Poirier – et des profils polyvalents – Alexandre Sarr, Guerschon Yabusele – qui peuvent évoluer sur les deux postes intérieurs. Concernant Frank Ntilikina, on a discuté avec lui pour lui expliquer nos raisons. On était plus à la recherche de joueurs qui peuvent créer du jeu et marquer des points. Ce qui n’est pas la plus grosse qualité de Frank. On a donc fait ce choix pour une question de profil, avec l’objectif de créer plus de danger offensif sur les lignes extérieures. »

Bâtir un effectif complémentaire

Ntilikina paye donc l’arrivée de jeunes à vocation défensive sur les lignes extérieures, tels que Bilal Coulibaly ou Zaccharie Risacher. Or le staff cherchait plutôt des qualités offensives, qui ne sont pas son fort (2 points de moyenne aux JO de Tokyo, 4 à Paris). Il n’avait pris qu’un tir en 10 minutes contre le Monténégro et marqué 2 points. D’autant plus que depuis ses dernières années en NBA, l’ex-strasbourgeois a évolué vers un poste d’ailier plutôt que de meneur. Là où les besoins sont moindres. Son expérience des compétitions internationales n’aura pas été suffisante pour faire la différence face à ses jeunes concurrents.

Concernant Diabaté et Dieng, eux payent leur inexpérience, alors qu’ils ont joué leur tout premier match en équipe de France A. Ainsi que leur profil, à en croire Freddy Fauthoux. Même sans Wembanyama et Gobert, le secteur intérieur reste particulièrement blindé. L’équipe de France aurait besoin de postes 5 plus grands et physiques pour résister aux intérieurs FIBA, alors que le profil mobile et énergique de Diabaté convient plus au small ball NBA. Quant à Dieng, il est donc bien considéré comme un poste 4/5 – comme en NBA – alors que lui se revendique comme un poste 2/3. De toute façon, son manque de références en NBA (joueur de fond de banc au Thunder), et son premier match contre le Monténégro (2 points à 1/4 aux tirs en 10 minutes) ne jouaient pas en sa faveur.

Encore deux choix compliqués à faire

Le staff devra donc se séparer de deux derniers joueurs pour obtenir la liste des 12 de l’Euro. Les deux prochains matchs de préparation face à l’Espagne (les 14 et 16 août), un adversaire bien plus relevé, seront déterminants. Fauthoux parle d’une hésitation entre « partir avec trois meneurs de jeu purs » ou « en prendre deux en décalant par exemple Élie Okobo arrière naturel, au poste 1 », ou même « décider de grandir, avec plus de postes 2-3. » Le roster actuel compte 5 extérieurs, 4 ailiers et 5 intérieurs.