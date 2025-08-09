Devant une foule acquise à sa cause dans sa ville natale de Jyväskylä, Lauri Markkanen (2,13 m, 28 ans) a réalisé une sortie mémorable, à seulement trois semaines du début de l’EuroBasket.

Préparation – Jyvaskyla (FIN) Finlande 105 Belgique 62

Si le cadre de la performance n’était certes qu’une rencontre de préparation, l’impact de Markkanen fut tel qu’il a d’ores et déjà marqué les esprits, alors que la Finlande s’apprête à accueillir une partie du championnat d’Europe.https://twitter.com/LegionHoops/status/1953885092029530485

L’ailier-fort finlandais a tout simplement été inarrêtable. Markkanen a éclaboussé la rencontre de son talent, inscrivant un 48 points à 17/24 aux tirs dont 7/13 à 3-points, en seulement 25 minutes sur le parquet. À cela s’ajoutent 9 rebonds, 3 interceptions et 1 contre, pour un feuille de stat déroutante. Cette prestation a logiquement propulsé la Finlande vers une victoire écrasante contre la Belgique, sur le score de 105 à 62, pour leur premier match de préparation

Record national atomisé

Ce n’est pas la première fois que Lauri Markkanen domine de la sorte sous le maillot national, mais cette fois-ci, il a fait encore plus fort. Avec ses 48 points, il établit un nouveau record personnel en carrière mais aussi le nouveau record pour un joueur de l’équipe nationale finlandaise, surpassant sa précédente meilleure marque de 43 points, qu’il avait établie contre la Croatie lors de l’EuroBasket 2022. C’était d’ailleurs son tout premier match pour la Finlande depuis la Coupe du Monde de Basketball FIBA 2023.

Cette victoire éclatante face à la Belgique marque le coup d’envoi de la préparation finlandaise pour l’EuroBasket FIBA 2025. Les deux équipes se retrouveront d’ailleurs très bientôt pour un second affrontement, le 11 août, cette fois à Espoo, en Finlande. L’EuroBasket 2025 se déroulera du 27 août au 14 septembre 2025. La Finlande aura l’honneur d’accueillir le groupe B à Tampere, où elle affrontera des nations de premier plan telles que l’Allemagne, la Lituanie, le Monténégro, la Grande-Bretagne et la Suède. La finale du tournoi, quant à elle, aura lieu à Riga, en Lettonie. Avec un Lauri Markkanen dans une telle forme, la Finlande, forte de ce début de préparation prometteur, peut nourrir de sérieuses ambitions pour le tournoi continental.