Le Zalgiris Kaunas se sépare d’Andrea Trinchieri

La fête aura été de courte durée à Kaunas. Fraîchement champion de Lituanie après avoir forcé le match 5 face à Vilnius notamment grâce au “plus gros shoot en carrière” de Sylvain Francisco, le Zalgiris a annoncé avoir trouvé un accord avec son entraîneur italien Andrea Trinchieri pour mettre fin à leur collaboration.

Zalgiris Kaunas and head coach Andrea Trinchieri have parted ways. Along with Andrea Trinchieri, assistant coach Massimiliano Menetti is also leaving the club. Thank you for your work and wish you success in future careers. 🙏🏻 pic.twitter.com/wvwhZjuqVq

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 23, 2025