[Vidéo] « Le plus gros shoot en carrière » de Sylvain Francisco, qui prive le Rytas Vilnius du titre

« Si c’est le plus grand tir de ma carrière ? Putain, oui ! », s’est exclamé Sylvain Francisco, qui avait déjà empilé plusieurs shoots décisifs cette saison, chez le Partizan Belgrade ou contre Paris. Mais effectivement, aucun aussi important que celui-là…

« On a survécu et gâché la fête ! »

Le meneur français du Zalgiris Kaunas a tout simplement rebouché les bouteilles de champagne du Rytas Vilnius, qui, à quelques secondes près, s’apprêtait à fêter son deuxième titre national consécutif. Après avoir compté jusqu’à 17 points d’avance, le club de la capitale menait encore 83-81 lors du Match 4 et allait l’emporter 3-1. Et puis, Sylvain Francisco est sorti de sa boîte… « Je vais être honnête : c’est mon plus gros shoot parce qu’on a survécu et qu’on leur a gâché la fête », poursuit-il, alors que la série est désormais ramenée à 2-2.

Sylvain Francisco forced GAME 5 in LKL finals 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/9O01o8MfND — BasketNews (@BasketNews_com) June 19, 2025

7,7 secondes plus tôt, Ignas Sargiunas avait les deux lancers-francs du titre au bout des doigts. Mais l’arrière a laissé échapper le deuxième, ouvrant la voie à un miracle côté Kaunas. L’enfant de Sevran s’est alors précipité de l’autre côté du terrain, avec un cross et un changement de direction pour perdre son défenseur Margiris Normantas. Et le miracle est arrivé par la grâce d’un énorme 3-points…

« La seule chose que je savais, c’est que je pouvais tenter un tir à trois points », décrit l’international français. « Sur l’attaque précédente, le ballon avait roulé sur le cercle sans entrer. J’ai pensé que j’aurais dû tirer de loin à ce moment-là. Cette fois, je me suis dit : s’ils me laissent de l’espace, je tire. Sinon, j’attaque le cercle et j’essaie de provoquer une faute ! »

Lithuania Baskeball League Finals

Game winner by Sylvain Francisco from @bczalgiris pic.twitter.com/Y0wmjoJ6MO — Sneaker Sense (@sneaker_sense) June 19, 2025

Au-delà de cette seule action, l’ancien roannais enfile surtout le costume de MVP du soir. Il a cumulé 29 points à 8/18, 5 rebonds, 7 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 31 minutes. Samedi, lors du Match 5, Francisco tentera de mener le Zalgiris vers son 24e titre de champion de Lituanie. Pour cela, il faudra donc rompre la malédiction de cette finale, qui veut que l’équipe à l’extérieur l’emporte toujours…