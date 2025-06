Sylvain Francisco champion de Lituanie et MVP des Finales, Noa Essengue à un match du titre

Peu à peu, les saisons des championnats domestiques arrivent à leur terme. C’est le cas en Lituanie, où le Match 5 décisif des finales de la Betsafe LKL a eu lieu ce samedi 21 juin. Et c’est bien le Zalgiris Kaunas – seule écurie d’EuroLeague du pays – qui l’a emporté à domicile, 76-69. Leurs adversaires du Rytas Vilnius leur ont pourtant donné du fil à retordre, et auraient même pu l’emporter 3-1 sans un énorme buzzer beater de Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) au Match 4, « le plus gros shoot de sa carrière. »

Une série renversée

Quarante-huit heures plus tard, lui et son équipe ont confirmé en concluant à domicile cette folle série, et en s’adjugeant ainsi le titre après l’avoir laissé échappé l’année dernière contre les mêmes adversaires. C’est le 25e sacre dans l’histoire du club de la deuxième ville lituanienne.

Sylvain Francisco has been named the LKL Finals MVP 🏆 He averaged 22.0 PPG, 5.4 APG & 2.8 RPG over the 5-game series — including the game-winning three that saved the series for Zalgiris in Game 4. pic.twitter.com/AL21An6Aul — Donatas Urbonas (@Urbodo) June 21, 2025

Les joueurs ont célébré avec les fans sur un podium installé à l’extérieur de la salle. Francisco, lui, a récupéré son trophée de MVP des Finales. Après un dernier Match 5 à 15 points et 7 passes décisives, le meneur francilien a terminé la série avec des moyennes de 22,0 points à 36,8% aux tirs (dont 24,3% à 3-points), 2,8 rebonds et 5,4 passes décisives en 31 minutes de moyenne. Deux matchs à 31 et 29 points sont à mettre à son actif, ainsi que ce fameux shoot qui a changé la trajectoire des finales. « On l’a dit au Président en début d’année : on va ramener le titre à Kaunas. Et on l’a fait ! » a-t-il déclaré, heureux, sur le parquet.

Après son titre de champion d’Allemagne avec le Bayern l’année dernière, Francisco enchaîne donc avec un deuxième titre domestique. En attendant de plus gros trophées au niveau continental, voire international ?

Ulm en route pour l’exploit contre le Bayern ?

En parlant justement de championnat allemand, son destin est aussi en train de se jouer. La finale entre le Bayern Munich et Ulm a pris un tournant ce samedi 21 juin, puisque les jeunes du Ratiopharm sont allés l’emporter chez les champions en titre lors du Match 3 (79-81). Alors que le Bayern menait 79-77 à trente secondes de la fin, c’est Justinian Jessup (22 points) qui a marqué les cinq derniers points de son équipe sur un service du prospect Ben Saraf (20 points, 4 rebonds, 4 passes décisives), avant que Nick Weiler-Babb ne rate le 3-points de la gagne pour Munich. Ulm prend ainsi une sérieuse option sur la victoire, avant un Match 4 à domicile ce mardi 24 juin.

De son côté, Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) n’a joué que 13 minutes pour 4 petits points et 1 rebond. Le prospect français est préservé d’une éventuelle blessure en vue de la Draft, où il est projeté dans le Top 15. Le match-up n’est de toute façon pas favorable à l’ailier-fort, qui n’a pas réussi de bons matchs contre le Bayern cette saison. Si Ulm remporte le titre, il aura en tout cas superbement contribué à cette belle campagne de playoffs.