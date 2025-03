Sylvain Francisco récompensé d’une prolongation jusqu’en 2027 par le Zalgiris Kaunas

Sylvain Francisco est désormais lié avec le Zalgiris Kaunas jusqu’en 2027. Signataire d’un contrat d’une saison (avec une autre en option) à l’été 2024 avec le club lituanien, le Français a visiblement donné grande satisfaction aux dirigeants. Dans son nouveau contrat, le meneur dispose d’une option pour la saison 2026-2027 avec la possibilité de partir au moyen d’un buy-out.

Dans le top 20 des scoreurs en EuroLeague

Pour sa 2e saison en EuroLeague, après avoir découvert la compétition en 2023-2024 avec le Bayern Munich, Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs du Zalgiris Kaunas. Meilleur marqueur (plus de 14 points par match à 40% aux tirs) et passeur de l’équipe, le Cristollien figure également dans le top 20 des meilleurs scoreurs de l’EuroLeague.

Ainsi, Sylvain Francisco continue sa courbe de progression linéaire depuis son départ de Levallois en 2018. De la Pro B au Paris Basketball (2018-2020) à l’élite avec la Chorale de Roanne (2020-2021), il a suivi gravi les échelons sur le plan européen, en BCL à Manresa et Peristeri (sous les ordres d’un certain Spanoulis), avant de découvrir l’EuroLeague au Bayern Munich et de poursuivre au Zalgiris Kaunas.

Les prochains objectifs pour Sylvain Francisco vont certainement être de connaître les phases finales en EuroLeague (le Zalgiris toujours en lutte pour le play-in) et de connaître des sélections plus régulières en équipe de France, avec certainement l’EuroBasket 2025 en ligne de mire.