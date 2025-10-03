Seth Curry rejoint Stephen aux Warriors : « J’ai essayé de lui acheter son numéro 30 »

Seth Curry a officiellement rejoint les Golden State Warriors avec un contrat d’un an à 3,6 millions de dollars, retrouvant enfin son frère Stephen sous les mêmes couleurs. À 35 ans, le cadet de la famille Curry a attendu longtemps avant de vivre cette expérience unique dans sa carrière NBA.

Lors de sa conférence de presse de présentation, Seth Curry a fait sourire en révélant sa tentative d’obtenir le mythique numéro 30 de son aîné : « J’ai essayé de lui acheter, mais il m’a dit qu’il avait déjà assez d’argent ! Et puis, je pense que la NBA n’aurait pas été d’accord… » Le nouveau Warrior portera finalement le numéro 31, restant dans la proximité numérique de son illustre frère.

One of the elite shooters in the game.#DubNation, say hello to Seth Curry! pic.twitter.com/CjspDUjKUX — Golden State Warriors (@warriors) October 1, 2025

Un changement d’état d’esprit après des années de résistance

Cette signature marque un tournant dans la philosophie de Seth Curry, qui avait longtemps refusé de rejoindre Stephen. « J’avais dit à plusieurs reprises par le passé que je ne voulais pas être dans la même équipe, que je voulais tracer mon propre chemin. Mais je suis à l’aise d’être ici maintenant, et clairement tout le monde est enthousiaste, et je le suis aussi », a-t-il confié.

L’adaptation se fait progressivement, même si les premiers entraînements avec Stephen restent particuliers : « C’est un peu étrange mais c’est l’entraînement, et on essaie de se préparer, l’un et l’autre, pour les matches. » Cette situation simplifie néanmoins la vie familiale, comme l’explique Seth : « Au lieu de regarder plusieurs matches, ce sera plus facile avec un seul match à regarder. Tout le monde est content de cette situation, à part peut-être mon père qui ne voulait pas que je quitte Charlotte. »

PROFIL JOUEUR Seth CURRY Poste(s): Arrière Taille: 185 cm Âge: 35 ans (23/08/1990) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 6,5 #315 REB 1,7 #429 PD 0,9 #416

Un atout précieux pour l’attaque des Warriors

Seth Curry apporte aux Warriors son expertise à 3-points, lui qui était le meilleur shooteur de la ligue la saison passée avec 45,6% de réussite à Charlotte. Avec une moyenne en carrière de 43,3% derrière l’arc, il complète parfaitement un backcourt déjà redoutable avec Stephen Curry et Buddy Hield.

« Seth est vraiment un bon joueur. C’est l’un des meilleurs shooteurs de la NBA, et il va nous aider à gagner des matches », assure Steve Kerr. L’intégration s’annonce facilitée par la connaissance approfondie du système Warriors : « Ces seize dernières années, j’ai dû regarder 95% des matches des Warriors. Je connais leur style, et je sais comment ils jouent… Comme Steph est ici depuis longtemps, j’ai l’impression d’être déjà comme chez moi. »

Cette signature historique permet aux Warriors de renforcer leur banc tout en offrant aux frères Curry une opportunité unique de briller ensemble sur les parquets NBA.