NBA

Seth Curry rejoint Stephen aux Warriors : « J’ai essayé de lui acheter son numéro 30 »

Seth Curry signe aux Golden State Warriors pour retrouver son frère Stephen. L'arrière de 35 ans plaisante sur sa tentative d'obtenir le mythique numéro 30 et avoue que s'entraîner ensemble reste "un peu étrange".
|
00h00
Résumé
Écouter
Seth Curry rejoint Stephen aux Warriors : « J’ai essayé de lui acheter son numéro 30 »

Seth Curry rejoint son frère, Stephen, à Golden State

Crédit photo : © Jim Dedmon-Imagn Images

Seth Curry a officiellement rejoint les Golden State Warriors avec un contrat d’un an à 3,6 millions de dollars, retrouvant enfin son frère Stephen sous les mêmes couleurs. À 35 ans, le cadet de la famille Curry a attendu longtemps avant de vivre cette expérience unique dans sa carrière NBA.

Lors de sa conférence de presse de présentation, Seth Curry a fait sourire en révélant sa tentative d’obtenir le mythique numéro 30 de son aîné : « J’ai essayé de lui acheter, mais il m’a dit qu’il avait déjà assez d’argent ! Et puis, je pense que la NBA n’aurait pas été d’accord… » Le nouveau Warrior portera finalement le numéro 31, restant dans la proximité numérique de son illustre frère.

Un changement d’état d’esprit après des années de résistance

Cette signature marque un tournant dans la philosophie de Seth Curry, qui avait longtemps refusé de rejoindre Stephen. « J’avais dit à plusieurs reprises par le passé que je ne voulais pas être dans la même équipe, que je voulais tracer mon propre chemin. Mais je suis à l’aise d’être ici maintenant, et clairement tout le monde est enthousiaste, et je le suis aussi », a-t-il confié.

L’adaptation se fait progressivement, même si les premiers entraînements avec Stephen restent particuliers : « C’est un peu étrange mais c’est l’entraînement, et on essaie de se préparer, l’un et l’autre, pour les matches. » Cette situation simplifie néanmoins la vie familiale, comme l’explique Seth : « Au lieu de regarder plusieurs matches, ce sera plus facile avec un seul match à regarder. Tout le monde est content de cette situation, à part peut-être mon père qui ne voulait pas que je quitte Charlotte. »

PROFIL JOUEUR
Seth CURRY
Poste(s): Arrière
Taille: 185 cm
Âge: 35 ans (23/08/1990)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
6,5
#315
REB
1,7
#429
PD
0,9
#416

Un atout précieux pour l’attaque des Warriors

Seth Curry apporte aux Warriors son expertise à 3-points, lui qui était le meilleur shooteur de la ligue la saison passée avec 45,6% de réussite à Charlotte. Avec une moyenne en carrière de 43,3% derrière l’arc, il complète parfaitement un backcourt déjà redoutable avec Stephen Curry et Buddy Hield.

« Seth est vraiment un bon joueur. C’est l’un des meilleurs shooteurs de la NBA, et il va nous aider à gagner des matches », assure Steve Kerr. L’intégration s’annonce facilitée par la connaissance approfondie du système Warriors : « Ces seize dernières années, j’ai dû regarder 95% des matches des Warriors. Je connais leur style, et je sais comment ils jouent… Comme Steph est ici depuis longtemps, j’ai l’impression d’être déjà comme chez moi. »

Cette signature historique permet aux Warriors de renforcer leur banc tout en offrant aux frères Curry une opportunité unique de briller ensemble sur les parquets NBA.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
