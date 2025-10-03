Recherche
NM1

À 15 ans, Ilan Germain ouvre son compteur de points en NM1 sous le maillot du Pays Salonais

NM1 - Ilan Germain, tout juste âgé de 15 ans, a profité d’un manque de rotation de l’effectif du Pays Salonais pour inscrire ses deux premiers points en Nationale 1 (NM1). Une entrée symbolique dans le monde senior pour ce (très) jeune ailier français.
00h00
Résumé
Ilan Germain a marqué ses premiers points en NM1 à 15 ans avec le Pays Salonais Basket 13

Crédit photo : Pays Salonais Basket 13

Ilan Germain se souviendra ce mois de septembre 2025. Intégré cette saison au groupe professionnel du Pays Salonais Basket 13, le jeune ailier a vécu un soir particulier. À seulement 15 ans, il a été aligné quelques minutes durant la fin du match et en a profité pour inscrire ses deux premiers points en NM1 ! Ce moment, plus qu’un simple chiffre, symbolise une confiance du staff et marque une étape dans son développement.

Les premiers points d’Ilan Germain dans le monde senior

Lors du derby chez le voisin de Fos Provence pour la troisième journée de Nationale 1 (défaite 87-65), le PSB13, contraint par le manque de rotations, a opté pour la gestion d’effort en fin de rencontre. Le coach Sébastien Chérasse a expliqué dans La Provence : « On a fait une « zone » plus longtemps que prévu, c’était aussi en vue du 3ᵉ match ». C’est dans ce contexte que le jeune Ilan, âgé seulement de 15 ans, a fait sa deuxième entrée en NM1 (2 minutes et 27 secondes) et inscrit ses deux premiers points sur un lay-up, y ajoutant une interception. Auparavant, il s’était retrouvé sur le terrain face à Antibes en Coupe de France (le 12 septembre puis furtivement contre Orchies, déjà en NM1, quatre jours plus tôt.

Ilan GERMAIN
Ilan GERMAIN
2
PTS
0
REB
0
PDE
Logo NM1
FOS
87 65
SAL

Un jeune talent en pleine ascension…

Détecté très tôt par le PSB13, Ilan Germain a fait ses premières classes au sein de ce club, y évoluant avec succès des catégories U9 à U15. Ses performances remarquables n’ont pas tardé à attirer l’attention, menant à sa sélection pour intégrer le Pôle Espoir d’Aix-en-Provence sur sa deuxième année U15. L’accès à cette structure d’élite nécessitait impérativement une saison en U15 Élite, une condition que le PSB13 ne pouvait satisfaire à l’époque.

Afin de concrétiser son projet et d’ouvrir les portes du Pôle Espoir, Ilan a alors rejoint le club de Sorgues pour une saison de transition. Une fois cette étape franchie, Ilan est revenu au PSB13 en catégorie U17, où il continue de progresser à un rythme soutenu. Le jeune joueur s’entraîne désormais avec l’équipe de NM1, marquant une nouvelle étape significative dans sa prometteuse carrière, à seulement 15 ans. De son coté, le PSB 13 poursuit sa structuration de son projet en Nationale 1 avec la volonté de faire confiance aux jeunes talents formés ou accompagnés par le club.

𝗜𝗹𝗮𝗻 𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮𝗶𝗻
𝗜𝗹𝗮𝗻 𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮𝗶𝗻

Précoces historiques en NM1 et au-delà 

Un précédent marquant en NM1 avait été enregistré avec Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans). À 14 ans et 5 mois, il était entré en jeu avec le Pôle France en NM1 et avait inscrit 15 points et 6 rebonds lors de ses débuts face à Besançon en octobre 2023. On se rappelle également que Victor Mopsus (1,75 m) était devenu à 15 ans et 3 mois le plus jeune joueur à disputer un match de Pro A, en entrant en jeu pour l’Élan Chalon lors de la saison 2014-2015 contre Limoges, lors de la 11e journée du championnat de France.

Pour son baptême du feu, Victor Mopsus et ses coéquipiers s’étaient inclinés (78-63) face au champion en titre et leaders de la Pro A. Le fils de Laurent Mopsus avait disputé six minutes pour un tir manqué et une balle perdue. Depuis, l’actuel meneur de Tarbes-Lourdes est devenu un joueur majeur de NM1.

Avant lui, Hervé Dubuisson avait détenu le record à 15 ans et 6 mois, notamment. Une liste prestigieuse.

lulutoutvert
c'est bien pour lui. Ca lui donnera une raison de bosser chaque jour pour gouter ce niveau à nouveau. mais qu'on lui laisse le temps de grandir tranquillement sans sauter les étapes S'il est bourré de qualités, il reviendra assez vite en jeu chez les A
