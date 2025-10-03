À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »

Il est parmi les 15 joueurs les plus âgés encore en NBA actuellement. À bientôt 37 ans, Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) va entamer sa 18e saison dans la ligue américaine, et sa 20e en tant que joueur professionnel (il avait fait 2 saisons pleines au Mans avant). Une longévité qui impressionne, et le met désormais au niveau de Tony Parker.

Le vétéran normand a signé dès le début de la free agency un nouveau contrat avec les Los Angeles Clippers. Celui-ci prolonge techniquement sa présence dans la franchise californienne jusqu’en 2027, même si la deuxième saison 2026/27 est une option d’équipe. Celui qui avait d’abord annoncé prendre sa retraite en 2024, puis en 2026, prolonge ainsi encore le plaisir.

« J’ai pu avoir un été pour moi »

Pour la 18e fois de sa carrière et la 6e fois chez les Clippers, Batum prend actuellement part au camp d’entraînement de pré-saison. Il y retrouve un effectif des Clippers qui s’est renforcé par l’arrivée des vétérans Chris Paul, Brook Lopez ou encore Bradley Beal. Ainsi que par l’arrivée d’un deuxième francophone, le rookie suisse Yanic Niederhauser. Dans une équipe qui va viser les playoffs pour la quatrième saison d’affilée, le rôle de Batum devrait être réduit.

Dans un point presse auprès des médias locaux, l’ailier multi-tâches s’est dit « prêt à jouer le plus possible. » Donnant toute sa confiance au coach Tyronn Lue, avec qui il a une relation si particulière. « Si je joue tant mieux, mais sinon tant pis. Peu importe ce que Ty me demande, je le ferai. » À trois semaines du début de saison, il se sent en tout cas bien dans son corps :

« Je me sens en pleine forme physiquement. Je n’ai pas eu à jouer en FIBA avec l’équipe de France, donc j’ai pu avoir un été pour moi. J’ai pu me reposer, mais aussi m’entraîner, donc c’était bien. Il fallait trouver un moyen de rester actif dans le basket, de jouer en 5-contre-5, donc j’ai fait des “pick-up games”… Ça fait très longtemps que je suis dans cette ligue, j’ai beaucoup travaillé pour y rester, donc c’est une bonne nouvelle d’être encore là aujourd’hui. »

Ayant pris sa retraite internationale après les Jeux Olympiques de Paris, Batum n’a en effet pas pris part à l’EuroBasket cet été. Enfin si, mais d’une autre manière, depuis une cabine de commentateur. Un travail bien moins demandant physiquement, et qui lui a donné beaucoup de temps pour lui et sa famille, en restant pour une fois en France. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis l’été 2022.

Un repos bien mérité après plus de 175 sélections sous le maillot bleu. On l’a notamment beaucoup vu s’entraîner à Marcel Cerdan depuis la fin de sa saison NBA en mai, que ce soit avec Bilal Coulibaly ou Nathan Soliman. Une mission de transmission aux jeunes pousses tricolores qu’il embrasse de plus en plus ces dernières années. Quoi qu’il en soit, le vétéran tricolore est opérationnel pour débuter sa 18e saison dans l’élite du basket mondial. Une performance qui n’est pas à négliger.