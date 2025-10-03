Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »

NBA - Nicolas Batum sera parmi les 15 joueurs les plus âgés à jouer en NBA sur cette saison 2025/26. Mais après un premier été sans équipe de France depuis sa retraite internationale l'été dernier, il se dit reposé et prêt à attaquer sa 18e saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »

Batum célébrant une victoire la saison dernière devant les fans des Clippers à l’Intuit Dome

Crédit photo : © Kirby Lee-Imagn Images

Il est parmi les 15 joueurs les plus âgés encore en NBA actuellement. À bientôt 37 ans, Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) va entamer sa 18e saison dans la ligue américaine, et sa 20e en tant que joueur professionnel (il avait fait 2 saisons pleines au Mans avant). Une longévité qui impressionne, et le met désormais au niveau de Tony Parker.

Le vétéran normand a signé dès le début de la free agency un nouveau contrat avec les Los Angeles Clippers. Celui-ci prolonge techniquement sa présence dans la franchise californienne jusqu’en 2027, même si la deuxième saison 2026/27 est une option d’équipe. Celui qui avait d’abord annoncé prendre sa retraite en 2024, puis en 2026, prolonge ainsi encore le plaisir.

LIRE AUSSI

« J’ai pu avoir un été pour moi »

Pour la 18e fois de sa carrière et la 6e fois chez les Clippers, Batum prend actuellement part au camp d’entraînement de pré-saison. Il y retrouve un effectif des Clippers qui s’est renforcé par l’arrivée des vétérans Chris Paul, Brook Lopez ou encore Bradley Beal. Ainsi que par l’arrivée d’un deuxième francophone, le rookie suisse Yanic Niederhauser. Dans une équipe qui va viser les playoffs pour la quatrième saison d’affilée, le rôle de Batum devrait être réduit.

Dans un point presse auprès des médias locaux, l’ailier multi-tâches s’est dit « prêt à jouer le plus possible. » Donnant toute sa confiance au coach Tyronn Lue, avec qui il a une relation si particulière. « Si je joue tant mieux, mais sinon tant pis. Peu importe ce que Ty me demande, je le ferai. » À trois semaines du début de saison, il se sent en tout cas bien dans son corps :

« Je me sens en pleine forme physiquement. Je n’ai pas eu à jouer en FIBA avec l’équipe de France, donc j’ai pu avoir un été pour moi. J’ai pu me reposer, mais aussi m’entraîner, donc c’était bien. Il fallait trouver un moyen de rester actif dans le basket, de jouer en 5-contre-5, donc j’ai fait des “pick-up games”… Ça fait très longtemps que je suis dans cette ligue, j’ai beaucoup travaillé pour y rester, donc c’est une bonne nouvelle d’être encore là aujourd’hui. »

Ayant pris sa retraite internationale après les Jeux Olympiques de Paris, Batum n’a en effet pas pris part à l’EuroBasket cet été. Enfin si, mais d’une autre manière, depuis une cabine de commentateur. Un travail bien moins demandant physiquement, et qui lui a donné beaucoup de temps pour lui et sa famille, en restant pour une fois en France. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis l’été 2022.

Un repos bien mérité après plus de 175 sélections sous le maillot bleu. On l’a notamment beaucoup vu s’entraîner à Marcel Cerdan depuis la fin de sa saison NBA en mai, que ce soit avec Bilal Coulibaly ou Nathan Soliman. Une mission de transmission aux jeunes pousses tricolores qu’il embrasse de plus en plus ces dernières années. Quoi qu’il en soit, le vétéran tricolore est opérationnel pour débuter sa 18e saison dans l’élite du basket mondial. Une performance qui n’est pas à négliger.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nadir Hifi dans les travées de la Belgrade Arena pour Partizan - Milan
EuroLeague
00h00Quand Nadir Hifi se fait plaisir en assistant à Partizan – Milan à la Belgrade Arena
Narcisse Ngoy a signé le record de rebonds de l'histoire de Poitiers en ELITE 2
ELITE 2
00h00Narcisse Ngoy signe un record historique au Poitiers Basket 86
NBA
00h00À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »
Dario Gjergja est à Limoges depuis un mois, et il séduit déjà
Betclic ELITE
00h00Dario Gjergja séduit déjà à Limoges : « Il a beaucoup d’idées et de subtilité »
Jerome Sanchez absent contre Blois
ELITE 2
00h00La Rochelle privée de son capitaine et peut-être son jeune talent contre le leader
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
ELITE 2
00h00Qui sont les dix nouveaux venus en ÉLITE 2 à surveiller de près ?
Betclic ELITE
00h00Officiel : Monaco prête Donatas Motiejunas pour… trois mois, une bonne affaire sportive et financière
Betclic ELITE
00h00Boulazac sans son meneur à Cholet ?
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
1 / 0