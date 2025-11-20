Recherche
NM1

Mulhouse assure à LyonSO et signe déjà sa 10e victoire en NM1

NM1 - Mulhouse s’est imposé à LyonSO pour décrocher sa 10e victoire de la saison, confirmant la dynamique des Mustangs en Nationale 1 masculine.
|
00h00
Mulhouse assure à LyonSO et signe déjà sa 10e victoire en NM1

Valentin Mukuna et Mulhouse ont déjà remporté 10 victoires en NM1 cette saison

Crédit photo : Victor Lecomte

Mulhouse a une nouvelle fois répondu présent en Nationale 1 masculine. En déplacement sur le parquet réputé compliqué de LyonSO en ouverture de la 13e journée de NM1, les Mustangs ont maîtrisé leur sujet pour s’imposer 84-71. Un succès qui porte leur bilan à 10 victoires en 13 matches et qui confirme la solidité du groupe de Frank Kuhn.

Les Mustangs solides après la pause

Il n’aura fallu qu’une mi-temps à Mulhouse pour se mettre pleinement dans le rythme. Après un premier acte équilibré (38-38), les coéquipiers de Marius Chambre ont accéléré au retour des vestiaires, dans la foulée d’un panier primé longue distance du jeune arrière, symbole d’un groupe en pleine confiance.

L’impact de l’Américain Trevon Faulkner, malgré trois fautes rapides, a permis aux Alsaciens de creuser un premier écart. Mais ce sont surtout Vladimir Ilic et Valentin Mukuna qui ont porté la charge. Le premier a frôlé le double-double (15 points, 8 rebonds), tandis que le second a signé une prestation complète (15 points, 7 passes décisives). Leur complémentarité a pesé lourd dans le money-time.

Une réaction collective saluée

Frank Kuhn a souligné les ajustements opérés après une première mi-temps plus compliquée face à l’agressivité lyonnaise. « Nous avons été gênés en première mi-temps par la défense agressive de LyonSO. L’objectif était de limiter les balles perdues et de trouver des passes ouvertes pour pouvoir bouger le ballon, ce que nous avons réussi à faire. La clé a été l’abnégation collective et la réaction défensive », expliquait le coach de Mulhouse dans les DNA.

L’état d’esprit affiché confirme la capacité de Mulhouse à s’adapter, à voyager et à imposer son basket, malgré l’enchaînement des matches.

Un repos bienvenu

Après plusieurs semaines chargées et de nombreux déplacements, les Mulhouse Mustangs vont souffler. Une coupure nécessaire pour recharger les batteries avant d’attaquer la suite d’un calendrier exigeant. « Le break vient à point nommé, les joueurs tirent sur leurs ressources pour être dans l’intensité… Ça va faire du bien mentalement pour revenir plus fort après », ajoutait Frank Kuhn.

Mulhouse poursuit donc sa route avec ambition, bien installé parmi les équipes qui comptent dans cette première partie de saison.

muvima
Très belle phase aller de Mulhouse !
