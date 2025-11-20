Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Tyson Ward incertain pour ses retrouvailles avec Paris en EuroLeague

EuroLeague - Tyson Ward pourrait manquer ce rendez-vous si particulier face au Paris Basketball, après avoir marqué l’histoire du club francilien.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tyson Ward incertain pour ses retrouvailles avec Paris en EuroLeague

Tyson Ward va-t-il affronter le Paris Basketball ce vendredi

Crédit photo : EuroLeague

Tyson Ward (1,98 m, 28 ans) est incertain pour la réception du Paris Basketball par l’Olympiakos ce vendredi soir en EuroLeague. Une absence qui serait notable tant Tyson Ward a été central dans les succès récents du club parisien, dont il était l’âme défensive avant de rejoindre Le Pirée à l’intersaison.

Un possible forfait face à son ancien club

Arrivé cet été à l’Olympiakos, Tyson Ward tourne à 7,2 points, 3,1 rebonds et 2,5 passes décisives après onze matchs d’EuroLeague. Son adaptation était l’un des points positifs du début de saison grec.

Mais Eurohoops rapporte que l’ailier est désormais considéré comme questionable en raison d’une gêne au mollet droit. Une mauvaise nouvelle alors que Georgios Bartzokas est déjà privé de Shaquielle McKissic, forfait à cause d’une blessure aux adducteurs. Keenan Evans et Moustapha Fall restent eux aussi indisponibles.

PROFIL JOUEUR
Tyson WARD
Poste(s): Ailier
Taille: 198 cm
Âge: 28 ans (26/07/1997)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Esake
PTS
9,5
#51
REB
3,2
#61
PD
2,7
#35

Des retrouvailles très attendues

Ce Olympiakos – Paris de la 12e journée (vendredi 21 novembre à 20h15) devait être un moment fort pour Ward. L’ailier a été l’un des artisans majeurs de la transformation de Paris : Leaders Cup et EuroCup en 2024, Coupe de France et titre de champion de France en 2025. Défenseur référence, joueur moteur dans le vestiaire, son impact restera l’un des symboles de la montée en puissance du club.

Son absence serait donc un vrai coup dur, sportivement pour l’Olympiakos, et émotionnellement pour des supporters parisiens qui attendaient ces retrouvailles, même à distance.

Un Olympiakos affaibli mais renforcé par un retour

Si Ward venait à manquer le rendez-vous, Bartzokas pourrait tout de même compter sur le retour récent de Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans), désormais opérationnel et disponible pour encadrer les lignes extérieures d’un effectif largement diminué.

Il faudra désormais attendre le dernier rapport médical pour savoir si Ward pourra tenir sa place dans cette rencontre symbolique.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
menzo93
Du moment qu'il est présent au retour pour recevoir l'ovation et sa bague ça me va
Répondre
(2) J'aime
samuel92
Tu m'as devancé ;-)
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Équipes nationales
00h00En plein combat contre la maladie, Achille Polonara est symboliquement nommé capitaine de l’Italie
Najib Chajiddine
3x3
00h00Najib Chajiddine, l’arbitre français à la finale mondiale du World Tour 3×3 à Bahreïn : « J’ai juste envie d’être à la hauteur »
Mike Benhamed, après un passage furtif à Levallois, pourrait rejoindre Mulhouse
NM1
00h00Mahes Montout blessé, les Mustangs Mulhouse avancent sur la piste Mike Benhamed
3x3
00h00[Interview croisée] Franck Seguela et Jules Rambaut, le difficile héritage olympique du 3×3 : « Avec Toulouse, on s’est quasiment fait tous seuls ! »
Babacar Mbye se rapproche du retour au jeu avec Boulazac
ELITE 2
00h00La Rochelle enfin avec son pivot champion de Pro B en titre ?
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Théo Maledon a porté le Real Madrid en sortie de banc face au Zalgiris Kaunas ce 20 novembre
EuroLeague
00h00Théo Maledon remporte un duel de légende avec Sylvain Francisco en EuroLeague
Laurent Prache revient sur l'éviction de Philippe Da Silva
Betclic ELITE
00h00Laurent Prache (Saint-Quentin) réagit à la mise en retrait de Philippe Da Silva : « Je suis triste car c’est un coach qui nous correspondait »
Francis Jordan a été le sélectionneur de l'équipe de France de 1988 à 1992
France
00h00Francis Jordane : des adieux emplis d’émotion à Arles-sur-Tech
EuroLeague
00h00Ultra-clutch contre Barcelone, comme Brice Dessert, Isaïa Cordinier s’évite « des suicides toute la journée demain »
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
1 / 0