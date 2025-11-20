Tyson Ward incertain pour ses retrouvailles avec Paris en EuroLeague

Tyson Ward (1,98 m, 28 ans) est incertain pour la réception du Paris Basketball par l’Olympiakos ce vendredi soir en EuroLeague. Une absence qui serait notable tant Tyson Ward a été central dans les succès récents du club parisien, dont il était l’âme défensive avant de rejoindre Le Pirée à l’intersaison.

Un possible forfait face à son ancien club

Arrivé cet été à l’Olympiakos, Tyson Ward tourne à 7,2 points, 3,1 rebonds et 2,5 passes décisives après onze matchs d’EuroLeague. Son adaptation était l’un des points positifs du début de saison grec.

Mais Eurohoops rapporte que l’ailier est désormais considéré comme questionable en raison d’une gêne au mollet droit. Une mauvaise nouvelle alors que Georgios Bartzokas est déjà privé de Shaquielle McKissic, forfait à cause d’une blessure aux adducteurs. Keenan Evans et Moustapha Fall restent eux aussi indisponibles.

PROFIL JOUEUR Tyson WARD Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 28 ans (26/07/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Esake PTS 9,5 #51 REB 3,2 #61 PD 2,7 #35

Des retrouvailles très attendues

Ce Olympiakos – Paris de la 12e journée (vendredi 21 novembre à 20h15) devait être un moment fort pour Ward. L’ailier a été l’un des artisans majeurs de la transformation de Paris : Leaders Cup et EuroCup en 2024, Coupe de France et titre de champion de France en 2025. Défenseur référence, joueur moteur dans le vestiaire, son impact restera l’un des symboles de la montée en puissance du club.

Son absence serait donc un vrai coup dur, sportivement pour l’Olympiakos, et émotionnellement pour des supporters parisiens qui attendaient ces retrouvailles, même à distance.

Un Olympiakos affaibli mais renforcé par un retour

Si Ward venait à manquer le rendez-vous, Bartzokas pourrait tout de même compter sur le retour récent de Frank Ntilikina (1,93 m, 27 ans), désormais opérationnel et disponible pour encadrer les lignes extérieures d’un effectif largement diminué.

Il faudra désormais attendre le dernier rapport médical pour savoir si Ward pourra tenir sa place dans cette rencontre symbolique.