Féminines

Un nouveau club féminin à Tarbes ? Le TBF veut renaître sur les cendres du TGB

Alors que le Tarbes Gespé Bigorre (TGB) existe toujours, un projet parallèle, le TBF, porté par des parents d’anciennes jeunes joueuses, pourrait bien redessiner le paysage du basket féminin à Tarbes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un nouveau club féminin à Tarbes ? Le TBF veut renaître sur les cendres du TGB

Les taille 6 vont-ils de nouveau transpercé les filets du Quai de l’Adour à Tarbes ?

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Le basket féminin à Tarbes est face à l’un des tournants les plus importants de son histoire. En pleine crise sportive, administrative et financière, le Tarbes Gespé Bigorre (TGB) doit se prononcer sur son avenir immédiat tandis que le TBF, nouveau projet construit par des familles d’anciennes joueuses, tente de s’imposer comme une alternative crédible. Une situation inédite qui secoue tout le basket bigourdan, que relate La Nouvelle République des Pyrénées.

Le TGB dans la tourmente, l’heure des décisions

Ce jeudi matin, le conseil d’administration du TGB, présidé par Jeannie Cointre, devait se tenir en visioconférence pour évoquer trois points majeurs : la relégation au niveau régional, les perspectives d’avenir et les questions diverses. Cette dernière partie pourrait être décisive, alors qu’une liquidation judiciaire plane au-dessus du club depuis plusieurs mois.

L’inquiétude s’est accentuée en octobre, lorsqu’un candidat s’est positionné pour occuper la place laissée vacante par le TGB. Cette place, c’est le TBF qui souhaite la prendre.

Le TBF, un projet né de parents décidés à tourner la page

Né de l’initiative de plusieurs parents d’anciennes jeunes joueuses, le Tarbes Basket Féminin ambitionne de repartir sur des bases saines, afin d’aligner des équipes jeunes évoluant en championnat régional et départemental. Dans sa plaquette, le projet reconnaît « des erreurs financières et organisationnelles successives » ayant plongé le TGB dans l’instabilité.

Les familles veulent créer une association entièrement nouvelle, avec un bureau composé de parents et d’acteurs locaux, et surtout une gestion « transparente et participative ». Une manière d’insister sur les manques constatés lors de la dernière saison au Quai de l’Adour.

Un budget fragile et un salarié déjà pressenti

Le projet TBF n’en est qu’à ses débuts. Le budget prévisionnel annoncé atteint 80 400 € continue le quotidien local. Mais près des deux tiers reposent sur une subvention municipale de 50 000 €, qui n’a pas encore été validée par la mairie.

Autre point notable : l’embauche dès la première année d’un salarié à plein temps pour 49 500 €. Toujours selon les informations de la Nouvelle République des Pyrénées, il s’agirait d’Arnaud Provenzale, ancien coach des catégories jeunes du TGB et intervenant sur le développement individuel auprès du groupe professionnel. Il occuperait un rôle de directeur sportif et technique.

Tarbes toujours sans club féminin solide… pour l’instant

La ville reste aujourd’hui sans structure féminine crédible au haut niveau. Entre un TGB au bord du gouffre et un TBF pas encore lancé, l’incertitude domine. Les prochaines semaines devraient permettre d’y voir plus clair sur l’avenir du basket féminin bigourdan.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
