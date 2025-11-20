Après un effrayant malaise, E.J. Dambreville retrouve l’effectif de Nantes

Bonne nouvelle pour le Nantes Basket Hermine : E.J. Dambreville (1,91 m, 26 ans) est de nouveau opérationnel. L’Américain, hospitalisé il y a dix jours après un malaise impressionnant qui avait fait craindre le pire, a reçu le feu vert médical pour retrouver l’effectif. Son retour intervient alors que le NBH accueille Caen pour la 12e journée d’Elite 2.

Le retour rassurant d’E.J. Dambreville

Après l’alerte ressentie sur la route de Tours – un épisode que Rémy Valin avait décrit en conférence de presse, expliquant « On l’a vu tomber raide dans le bus, à mes pieds, les yeux révulsés. On a eu peur pour lui. On a eu peur que ce soit une crise cardiaque » – E.J. Dambreville (1,91 m, 26 ans) a passé les examens nécessaires. Les médecins ont finalement donné leur accord pour qu’il réintègre le groupe à l’occasion de cette 12e journée d’Elite 2.

Avant cet arrêt brutal, l’arrière restait sur une bonne dynamique avec des statistiques solides : 6,4 points à 45,2% de réussite aux tirs et 79% aux lancers, 3,4 rebonds, 1,1 passe décisive et 1,1 interception en 21 minutes de moyenne sur 9 matchs. Un retour qui va soulager Rémy Valin et ses coéquipiers.

Fin de mission pour « Bubu » Palo

Arrivé comme remplaçant médical de Kyle Riddley, Yempabou Kévin « Bubu » Palo voit son contrat arriver officiellement à son terme. Le club le remercie pour son professionnalisme et son implication. En six rencontres, il a tourné à 9 points à 51,6% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 1,7 passe et 6,3 d’évaluation en un peu plus de 20 minutes.

Kyle Riddley encore incertain

L’autre interrogation du moment concerne la présence de Kyle Riddley (1,90 m, 29 ans). Le meneur américain, blessé à la cheville le 3 octobre lors du déplacement à Challans, reste incertain pour la rencontre face à Caen. Son retour serait pourtant un énorme plus tant il avait brillé lors de ses quatre premiers matchs : 18,5 points et 2,5 passes pour 12,3 d’évaluation.

Un effectif qui se reconstruit

Entre le retour rassurant d’E.J. Dambreville, la fin du passage de « Bubu » Palo et l’attente autour de Kyle Riddley, le NBH (11e d’ELITE avec 6 victoires et 5 défaites) avance avec un groupe en recomposition mais déterminé, alors qu’il reste sur des prestations encourageantes de joueurs comme David Gassaud, auteur de 24 points contre Châlons-Reims.