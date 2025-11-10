« On a eu peur que ce soit une crise cardiaque » : E.J. Dambreville hospitalisé et Christopher Manerlax absent avec Nantes face à Tours

Attendue sur le parquet de la Halle Monconseil ce lundi (19 heures) pour un 16e de finale de Coupe de France face à Tours, le Nantes Basket Hermine devra composer sans Christopher E.J. Dambreville, ni Christopher Manerlax, malade selon nos confrères de Ouest-France. L’Américain a lui été hospitalisé avant le match face à Châlons-Reims la semaine passée. Bien que hors de danger, il est insuffisamment remis pour ce soir.

𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🔵⚪ 3eme match de Coupe de France face à Tours pour le NBH ! 🏆 | Coupe de France – 16eme de finale

🆚 | Tours Métropole Basket

⏰ | 20h00

📍 | Salle Monconseil#PartageonsPlusQueDuBasket pic.twitter.com/CmbrG5WOUy — Nantes Basket Hermine (@NantesBasket44) November 10, 2025

« On l’a vu tomber raide dans le bus, les yeux révulsés »

Après la rencontre face à Châlons-Reims, l’entraîneur nantais Rémy Valin a évoqué à nos confrères l’absence de son joueur, hospitalisé jusqu’à ce lundi après une séquence inquiétante sur la route vers la Champagne. “On l’a vu tomber raide dans le bus, à mes pieds, les yeux révulsés. On a eu peur pour lui. On a eu peur que ce soit une crise cardiaque”, avoue-t-il après que cette piste a été éloignée par les médecins.

Finalement, nos confrères de Ouest-France font état ce lundi d’un malaise subi par le joueur, fatigué et éloigné des terrains pour quelques jours encore. Cette absence coupe l’Américain dans sa bonne dynamique en Coupe : il avait passé 20 points aux Quimpérois au tour précédent (89-87) pour qualifier l’Hermine. Sans Christopher Manerlax non plus, resté à Nantes pour soigner une maladie, le NBH va tenter de repartir de l’avant, en s’appuyant notamment sur la dernière bonne sortie de David Gassaud qui avait signé 24 points face à Châlons-Reims.