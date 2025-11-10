Recherche
Coupe de France masculine

« On a eu peur que ce soit une crise cardiaque » : E.J. Dambreville hospitalisé et Christopher Manerlax absent avec Nantes face à Tours

Coupe de France - Les Nantais devront composer sans leur arrière-ailier E.J. Dambreville lors du déplacement à Tours ce lundi (19 heures). L’Américain a été pris en charge médicalement au terme du dernier match de l’Hermine, après lequel son équipe l’a “vu tomber raide”. Christopher Manerlax est lui aussi forfait.
00h00
Résumé
Écouter
« On a eu peur que ce soit une crise cardiaque » : E.J. Dambreville hospitalisé et Christopher Manerlax absent avec Nantes face à Tours

E.J. Dambreville (balle en main) et Christopher Manerlax sont forfaits pour le déplacement à Tours en Coupe.

Crédit photo : Laurent Peigue

Attendue sur le parquet de la Halle Monconseil ce lundi (19 heures) pour un 16e de finale de Coupe de France face à Tours, le Nantes Basket Hermine devra composer sans Christopher E.J. Dambreville, ni Christopher Manerlax, malade selon nos confrères de Ouest-France. L’Américain a lui été hospitalisé avant le match face à Châlons-Reims la semaine passée. Bien que hors de danger, il est insuffisamment remis pour ce soir.

« On l’a vu tomber raide dans le bus, les yeux révulsés »

Après la rencontre face à Châlons-Reims, l’entraîneur nantais Rémy Valin a évoqué à nos confrères l’absence de son joueur, hospitalisé jusqu’à ce lundi après une séquence inquiétante sur la route vers la Champagne. “On l’a vu tomber raide dans le bus, à mes pieds, les yeux révulsés. On a eu peur pour lui. On a eu peur que ce soit une crise cardiaque”, avoue-t-il après que cette piste a été éloignée par les médecins.

Finalement, nos confrères de Ouest-France font état ce lundi d’un malaise subi par le joueur, fatigué et éloigné des terrains pour quelques jours encore. Cette absence coupe l’Américain dans sa bonne dynamique en Coupe : il avait passé 20 points aux Quimpérois au tour précédent (89-87) pour qualifier l’Hermine. Sans Christopher Manerlax non plus, resté à Nantes pour soigner une maladie, le NBH va tenter de repartir de l’avant, en s’appuyant notamment sur la dernière bonne sortie de David Gassaud qui avait signé 24 points face à Châlons-Reims.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
