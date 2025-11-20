Recherche
LBWL

Alexia Chery raconte son retour après sa maternité et vise un retour en Bleues

De retour à la compétition seulement cinq mois après la naissance de son premier enfant, Alexia Chery détaille dans Le Maine Libre les étapes, les difficultés et les nouvelles priorités de sa vie de joueuse-maman, tout en affirmant son ambition : retrouver l’équipe de France.
00h00
Alexia Chery raconte son retour après sa maternité et vise un retour en Bleues

Alexia Chery a repris la compétition cette saison avec Villeneuve d’Ascq

Crédit photo : FIBA

Alexia Chery (1,90 m, 27 ans) a repris le chemin des parquets avec Villeneuve d’Ascq à peine quelques mois après avoir donné naissance à son fils Elijah, en mai 2025. La Sarthoise, qui dispute désormais à la fois le championnat de France et l’EuroCup, revient sur son retour express, les obstacles traversés et ses objectifs élevés, dont celui de retrouver les Bleues.

Les étapes d’un retour express

« Tout va bien, j’avance jour après jour, semaine après semaine. Ce n’est pas facile de repartir de zéro… mais je vais à mon rythme. L’équipe gagne, ça aide et puis c’est la nouvelle vie qu’on a voulue avec Valentin (Chery). Je me sens bien », explique-t-elle dans Le Maine Libre.

Après avoir annoncé sa pause pour fonder une famille quelques semaines après les Jeux olympiques de Paris 2024, Alexia Chery a mis en route un programme précis dès trois à quatre semaines après l’accouchement. Renforcement musculaire, travail périnéal, reprise progressive de la course puis des mouvements basket : un processus minutieux avant de retrouver les oppositions à l’automne.

Le 1er octobre, lors de la Supercoupe d’Europe face à l’USK Prague, elle rejouait déjà son premier match officiel.

Les moments difficiles du processus

« J’ai voulu reprendre la course cet été mais j’ai arrêté en juillet-août car je n’étais pas encore assez renforcée », confie-t-elle. Ce pas en arrière a représenté un moment frustrant, qu’il a fallu accepter.

À la fatigue du travail physique s’ajoute le rythme du bébé. « Ce n’est plus la même récupération qu’avant mais c’est ainsi », raconte-t-elle, précisant que l’organisation familiale avec Valentin Chery reste essentielle et facilitée par l’aide de leurs proches.

Une frustration sportive mais des progrès visibles

« Sur le parquet, c’est super frustrant ! On a envie de retrouver son niveau tout de suite… »

Le geste est là, les sensations aussi, mais les repères et les contacts demandent plus de temps. En jouant deux matchs par semaine avec Villeneuve d’Ascq, elle retrouve vite le rythme, même si elle souligne manquer encore d’entraînements pour accélérer sa progression.

Ses statistiques — autour de 18 minutes, 5,5 points, 3 rebonds et 4,5 d’évaluation — témoignent d’un retour déjà solide pour une joueuse passée par une telle transition.

Une vision différente du basket

« Les priorités sont ailleurs… Quand le match est fini, je passe à autre chose. » Cette nouvelle vie modifie son rapport au basket. Si la compétition reste importante, le quotidien est moins dicté par la performance et les états d’âme d’après-match. Une maturité qui lui apporte un équilibre nouveau.

Objectif : retrouver les Bleues

« J’ai aussi envie de retourner en équipe de France… C’est vraiment un but que je me fixe. » Sans brûler les étapes, Alexia Chery assume son ambition. Retrouver son meilleur niveau et contribuer pleinement à Villeneuve d’Ascq restent la priorité immédiate, mais l’équipe de France demeure une motivation majeure pour celle qui a joué son dernier match international lors de la finale des Jeux olympiques 2024 à Bercy.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

