Monaco relève la tête et fait exploser Dubaï pour sa première victoire de la saison

Le coach Vassilis Spanouliss avait fait passer le message à ses joueurs après la défaite inaugurale contre le Zalgiris Kaunas (84-89) : « Très mauvaise attitude, très mauvaise approche du match… Il y a du travail. » Son coup de colère a porté ses fruits. 48 heures plus tard, les joueurs de l’AS Monaco ont entamé ce deuxième match avec une bien meilleure attitude.

Face aux petits nouveaux de Dubaï, qui ont signé une première victoire historique en EuroLeague mercredi, les Monégasques ont été sérieux. En attaque, le pick-and-roll Mike James – Daniel Theis a encore une fois montré qu’il était une option fiable, tandis qu’un Nikola Mirotic impeccable termine meilleur marqueur du match (19 points) et avec la meilleure évaluation (32). Globalement, ils ont réussi à bien exploiter les faiblesses défensives dubaïotes. Résultat : un premier match au-delà de 100 points, 27 passes décisives, et un joli show proposé aux supporters de Gaston-Médecin (dont faisaient partie les footballeurs monégasques Paul Pogba et Ansu Fati).

« C’est de cette manière qu’on veut jouer »

Cette première rencontre historique avec Dubaï n’a pas été l’occasion de retrouvailles avec l’ex-monégasque Mam Jaiteh – gravement blessé en pré-saison – mais bien avec Dwayne Bacon, qui n’a pas été transcendant (7 points à 3/7). Les joueurs émiratis ont globalement été bien limités (16 turnovers et 5/24 à 3-points). Surtout en deuxième période, où les Monégasques ont serré la vis défensive. On a notamment vu une pression haute et des double-teams bien senties. Le MVP de la ligue adriatique McKinley Wright IV (14 points) a perdu 4 ballons, tandis que l’ex-madrilène et leader de cette équipe Dzanan Musa n’a marqué que 11 points à 0/4 de loin.

Matthew Strazel (6 points) et Élie Okobo (9 points, 7 passes décisives) ont mis des belles pressions défensives à l’extérieur. Kevarrius Hayes (11 points) et Daniel Theis (15 points, 2 contres) ont tenu la baraque comme ils pouvaient à l’intérieur malgré leurs fauates, tandis que même Nikola Mirotic a fait les efforts (2 interceptions, 1 contre). « On a bien mieux joué, surtout défensivement. Notre deuxième période était incroyable, on était tous engagés. C’est de cette manière qu’on veut jouer. Surtout défensivement, parce que je ne pense pas que notre attaque sera un problème » a analysé l’ex-NBAer après la rencontre.

Tout cela a complètement fait craquer les rookies de Dubaï dans le troisième quart-temps, perdu 29-13. Et permis donc aux finalistes en titre d’engranger leur première victoire européenne de la saison. Une belle séance de rattrapage après le couac d’entrée mercredi.

« On était bien meilleurs, que ce soit notre mentalité ou notre approche du match. On a réussi 27 passes décisives pour 8 turnovers, et on a forcé Dubaï vers 16 turnovers pour 12 passes décisives. On a joué intelligemment, en partageant la balle, et en étant concentrés des deux côtés du terrain. C’est une belle première victoire… Nikola Mirotic ? C’est un des meilleurs joueurs de l’EuroLeague, et il l’a montré » Coach Vassilis Spanouliss après la rencontre, au micro de l’EuroLeague