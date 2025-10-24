Recherche
EuroLeague

Le Partizan fera sans deux de ses meilleurs extérieurs contre Paris, le jeune Muurinen de retour

EuroLeague - Reposé après cinq jours sans matchs et presque au complet, Paris arrive sur les terres d'un Partizan Belgrade qui a enregistré la perte longue durée de son meilleur passeur et troisième meilleur marqueur Carlik Jones. L'autre extérieur américain Shake Milton sera aussi absent, au contraire de Miikka Muurinen.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Partizan fera sans deux de ses meilleurs extérieurs contre Paris, le jeune Muurinen de retour

Carlik Jones et Shake Milton célèbrent avec les fans serbes

Crédit photo : EuroLeague

Quand le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cette affiche de la sixième journée d’EuroLeague entre le Paris Basketball et le Partizan Belgrade (deux équipes à bilan égal, de 3 victoires pour 2 défaites), se fera sans deux forts joueurs côté serbe. Ces derniers – qui reçoivent à la Belgrade Arena – devront en effet se passer de Carlik Jones et Shake Milton. Deux des plus gros salaires de l’équipe (respectivement 1,4 et 1,1 million d’euros). Mais surtout deux porteurs de balle américains, capables de prendre feu au scoring. Même si l’équipe reste dominée au scoring par Sterling Brown (13,0 points de moyenne) et Jabari Parker (12,2). Il reste aussi Duane Washington Jr (8,4) sur les lignes arrières.

Jones comptait plus de 14 points et 5 passes décisives de moyenne la saison dernière en EuroLeague. L’international sud-soudanais s’est blessé gravement à la cheville lors du dernier match de championnat du Partizan, et ne reviendra pas avant janvier. Shake Milton est aussi blessé à la cheville. Mais la blessure de l’ancien coéquipier de LeBron James aux Lakers est mineure, et il pourrait revenir la semaine prochaine. Enfin, le Partizan compte le retour de la pépite finlandaise Miikka Muurinen, qui était incertain et n’a pas pu s’entraîner ces deux derniers jours. Le jeune joueur né en 2007 tourne à 5 points de moyenne en ABA League, mais ne joue de toute façon que 3-4 minutes par match en EuroLeague.

LIRE AUSSI

Paris (quasiment) au complet et reposé

Côté parisien, pas de nouvelle blessure à l’horizon. L’infirmerie est toujours occupée par Lamar Stevens, qui ne reviendra pas avant 3 ou 4 semaines à cause de sa blessure au pied. Joël Ayayi et Ismaël Bako ne seront eux pas sur la feuille de match, mais par choix. Mieux : Enzo Shahrvin a joué son premier match de la saison, dimanche en championnat (2 points et 2 rebonds en 7 minutes). Le jeune et puissant intérieur n’avait joué que six fois en EuroLeague la saison dernière, pour 1,0 point et 2,2 rebonds de moyenne. « Enzo a été utile. Ce n’est pas facile d’être out pendant un long moment… Il a pu s’entraîner depuis quelques entraînements seulement, mais il a su trouver la voie pour être influent » appréciait Francesco Tabellini.

Après trois matchs en cinq jours, les Parisiens ont eu quelques jours de repos bienvenus. Ils seront donc en pleine forme pour affronter ce Partizan Belgrade, dans une opposition entre les 5e et 7e du classement actuel.

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

