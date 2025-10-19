Francesco Tabellini « heureux » pour Enzo Sharvin et Ismaël Bako après la victoire face à Dijon

Alors que la victoire âpre face à Dijon s’est jouée sur des détails de en fin de rencontre pour finalement s’imposer, l’entraîneur du Paris Basketball Francesco Tabellini a évoqué le match d’Enzo Shahrvin, qui réalisait sa première de la saison, mais aussi celui d’Ismaël Bako. Avec ses 9 points et 9 rebonds, l’impact du Belge dans la raquette a été cruciale pour dominer les débats dans la peinture face à des Dijonnais incapables de prendre l’ascendant à l’intérieur.

“Enzo a été utile. Ce n’est pas facile d’être out pendant un long moment” insiste l’entraîneur. “Il a pu s’entraîner depuis quelques practices seulement, mais il a su trouver la voie pour être influent. Je voudrais mentionner aussi Ismaël Bako, qui avait besoin de ce genre de performance, et nous aussi on avait besoin de lui. Je suis heureux de voir que tous ses coéquipiers le poussent et sont heureux pour lui. J’en suis vraiment heureux”, sourit-il.

Le technicien a par ailleurs fait le bilan du match de son équipe, dont il tire un portrait mitigé. “Il y a beaucoup de choses que l’on n’a pas bien faites, comme la défense en première mi-temps. La manière dont on a tué le match en deuxième mi-temps n’était aussi pas idéale. Mais je suis super fier de ce que l’équipe a fait aujourd’hui, c’était très important pour nous de gagner pour remonter au classement. On a réussi à ralentir en seconde mi-temps quand on avait le lead. Ce n’était pas facile physiquement après deux matchs d’EuroLeague. Avec la fatigue physique et mentale, on a parfois manqué de justesse. Mais en essayant de donner des minutes et des responsabilités à chacun, les joueurs s’en trouvent plus légers. Cela pouvait être à double tranchant, mais mes joueurs ont fait du bon boulot. Ils voulaient gagner, cela se voyait. Je suis fier de leur attitude.”