Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Monaco vient à bout de l’ASVEL malgré le record d’Atamna (24 points)

Betclic ELITE - Invaincue sur les trois premières journées de championnat, l’ASVEL s’est finalement inclinée face à Monaco à l’Astroballe, alors qu'elle comptait quinze points d'avance sur les joueurs de Vassilis Spanoulis à la pause. Monaco rejoint Villeurbanne - et quatre autres équipes - en tête du classement.
|
00h00
Résumé
Écouter
Monaco vient à bout de l’ASVEL malgré le record d’Atamna (24 points)

Mike James et les Monégasques ont renversé l’ASVEL, qui perd son invincibilité cette saison.

Crédit photo : Infinity Nine Media

En clôture de la 4e journée de Betclic ELITE, l’ASVEL avait fort à faire pour conserver son invincibilité en recevant l’AS Monaco, pour un choc entre deux écuries d’EuroLeague. Au terme d’un match renversant, les joueurs de la Principauté ont frustré ceux de Pierric Poupet (102-98), malgré le record du jeune Adam Atamna. Il n’y a donc plus d’équipe invaincue en Betclic ELITE.

– Journée 4

 

Monaco renversant en seconde mi-temps

Villeurbanne avait pourtant pris les devants en première mi-temps, comptant une quinzaine de points d’écart, mais les joueurs de Vassilis Spanoulis ont sonné le réveil au retour des vestiaires pour offrir à l’Astroballe une fin de match serré. Nikola Mirotic absent, c’est l’autre MVP d’EuroLeague Mike James qui s’est montré crucial pour remonter la pente, avec 25 points et 8 passes décisives.

 

Mike JAMES
Mike JAMES
25
PTS
2
REB
8
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
98 102
ASM

Dos à dos avec Monaco à six minutes du coup de sifflet final (86-85), l’ASVEL s’est adossée à ses recrues pour tenter de reprendre du large dans les dernières minutes. Adam Atamna (24 points) a d’ailleurs signé un record personnel, mais ce n’était pas suffisant pour distancer les joueurs de la principauté.

Adam ATAMNA
Adam ATAMNA
24
PTS
1
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
98 102
ASM

Pire pour les Rhodaniens, Monaco a pris deux points d’avance à cinquante secondes du coup de sifflet final (100-98), après un quart-temps collectivement abouti. Matthew Strazel a donné cette avance à l’ASM sur une offrande de James, mais Kevarrius Hayes avait auparavant scotché plusieurs tentatives de l’ASVEL sur la planche, comme pour donner de la confiance à son équipe qui s’est libérée offensivement.

Matthew Strazel et Élie Okobo n’y manquent pas avec 11 et 13 points, mais c’est encore Mike James qui a décidé de l’issue de la rencontre. L’ancien joueur des Brooklyn Nets provoque une faute du jeune Adam Atamna pour terminer la rencontre sur la ligne des lancers, et offrir la victoire aux récipiendaires 102-98.

Avec la défaite de l’ASVEL devant son public, il n’y a donc plus d’équipe invaincue en Betclic ELITE cette saison. Les Monégasques signent la remontada du weekend après une première mi-temps « sale » du propre aveu d’Elie Okobo au micro du diffuseur. Ils font pourtant tomber le leader, pour finir sur une bonne note leur semaine à trois matchs (2 victoires et 1 défaite). La Roca Team rejoint ainsi le peloton de tête du classement de Betclic ELITE. Six équipes comptent trois victoires en quatre journées : Cholet, Strasbourg, Le Mans, Nanterre, et donc l’ASVEL et Monaco.

LIRE AUSSI
Le Paris Basketball, équipe la plus rapide du championnat, s’est imposé à l’Adidas Aréna face à la JDA Dijon.
Le Paris Basketball finit par remporter le choc des oppositions de style face à Dijon – BeBasket
Rédaction
Betclic ELITE – Journée 4
17/10/2025
SQB Saint-Quentin
86 74
BCM Gravelines
18/10/2025
SIG Strasbourg
84 74
JSF Nanterre
LEP Le Portel
68 75
BOU Boulazac
NAN Nancy
117 85
CSP Limoges
CHO Cholet
98 79
CHA Chalon
MSB Le Mans
84 82
JLB Bourg-en-Bresse
19/10/2025
PAR Paris Basketball
97 92
JDA Dijon
ASV ASVEL
98 102
ASM Monaco

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Monaco
Monaco
Suivre
ASVEL
ASVEL
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
un_mec_dans_son_canap
Super money time. Bonne pub pour la PRO A. Asvel se manque de peu tout au long de la semaine écoulée. Atamna bluffant de maturité. Monaco toujours sur courant alternatif. Apres une 1er MT lamentable en defense, ils ont ressere en 2 MT et okobo james strazel ont fini le travail de lautre coté du terrain. Match sympa en tout cas.
Répondre
(0) J'aime
samuel92
Magnifique match. Atamna impressionnant et l'ASVEL fait vraiment un bon match qui méritait une meilleure issue. Monaco a su se remobiliser derrière James excellent et un Kevarrius Hayes en mode parisien.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Francesco Tabellini « heureux » pour Enzo Sharvin et Ismaël Bako après la victoire face à Dijon
Betclic Élite
00h00Monaco vient à bout de l’ASVEL malgré le record d’Atamna (24 points)
Auteur de 17 points, Sebastian Herrera savoure la victoire face à Dijon.
Betclic ELITE
00h00Sébastian Herrera heureux mais exigeant après la victoire contre Dijon : « On ne peut pas se relâcher »
Laurent Legname n'a pas caché son amertume après la défaite de Dijon face au Paris Basketball.
Betclic ELITE
00h00Laurent Legname amer après la défaite de Dijon : « Il fallait que Paris gagne »
NBA
00h00Les Knicks coupent trois joueurs : il y aura bien trois Français à New-York cette saison !
Nell Angloma a signé un énorme match lors de la victoire de Lattes-Montpellier face à l'ASVEL Féminin
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers crée l’exploit face à Basket Landes, Villeneuve d’Ascq impressionne contre Bourges et Nell Angloma (31 d’évaluation) éblouit Lattes
Betclic ELITE
00h00Le Paris Basketball finit par remporter le choc des oppositions de style face à Dijon
Nathan Soliman a passé la barre des 20 points et 20 d'évaluation pour la première fois de la saison 2025-2026
NM1
00h00Nathan Soliman brille malgré la défaite du Pôle France à Fougères
WNBA
00h00Un ancien assistant du Paris Basketball devient entraîneur de la nouvelle franchise WNBA de Portland !
Betclic Élite
00h00L’AS Monaco sans une superstar pour le choc face à une ASVEL invaincue mais diminuée
1 / 0
Livenews NBA
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
1 / 0