Monaco vient à bout de l’ASVEL malgré le record d’Atamna (24 points)

En clôture de la 4e journée de Betclic ELITE, l’ASVEL avait fort à faire pour conserver son invincibilité en recevant l’AS Monaco, pour un choc entre deux écuries d’EuroLeague. Au terme d’un match renversant, les joueurs de la Principauté ont frustré ceux de Pierric Poupet (102-98), malgré le record du jeune Adam Atamna. Il n’y a donc plus d’équipe invaincue en Betclic ELITE.

Monaco renversant en seconde mi-temps

Villeurbanne avait pourtant pris les devants en première mi-temps, comptant une quinzaine de points d’écart, mais les joueurs de Vassilis Spanoulis ont sonné le réveil au retour des vestiaires pour offrir à l’Astroballe une fin de match serré. Nikola Mirotic absent, c’est l’autre MVP d’EuroLeague Mike James qui s’est montré crucial pour remonter la pente, avec 25 points et 8 passes décisives.

Dos à dos avec Monaco à six minutes du coup de sifflet final (86-85), l’ASVEL s’est adossée à ses recrues pour tenter de reprendre du large dans les dernières minutes. Adam Atamna (24 points) a d’ailleurs signé un record personnel, mais ce n’était pas suffisant pour distancer les joueurs de la principauté.

Pire pour les Rhodaniens, Monaco a pris deux points d’avance à cinquante secondes du coup de sifflet final (100-98), après un quart-temps collectivement abouti. Matthew Strazel a donné cette avance à l’ASM sur une offrande de James, mais Kevarrius Hayes avait auparavant scotché plusieurs tentatives de l’ASVEL sur la planche, comme pour donner de la confiance à son équipe qui s’est libérée offensivement.

Matthew Strazel et Élie Okobo n’y manquent pas avec 11 et 13 points, mais c’est encore Mike James qui a décidé de l’issue de la rencontre. L’ancien joueur des Brooklyn Nets provoque une faute du jeune Adam Atamna pour terminer la rencontre sur la ligne des lancers, et offrir la victoire aux récipiendaires 102-98.

Avec la défaite de l’ASVEL devant son public, il n’y a donc plus d’équipe invaincue en Betclic ELITE cette saison. Les Monégasques signent la remontada du weekend après une première mi-temps « sale » du propre aveu d’Elie Okobo au micro du diffuseur. Ils font pourtant tomber le leader, pour finir sur une bonne note leur semaine à trois matchs (2 victoires et 1 défaite). La Roca Team rejoint ainsi le peloton de tête du classement de Betclic ELITE. Six équipes comptent trois victoires en quatre journées : Cholet, Strasbourg, Le Mans, Nanterre, et donc l’ASVEL et Monaco.