Le Paris Basketball finit par remporter le choc des oppositions de style face à Dijon

Betclic Élite

Betclic ELITE - Le Paris Basketball s’est imposé dans la douleur 97-92 à l’Adidas Aréna face à la JDA Dijon, dans une opposition de style. Dominés ne première mi-temps, les Parisiens ont repris le dessus dans le troisième quart-temps. Mais un coup de chaud de Justin Bibbins a permis aux Bourguignons de repasser devant dans la dernière minute, avant un 3-points de Nadir Hifi et un stop.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Paris Basketball s’est imposé face à Dijon, dans un duel entre l’équipe qui joue le plus de possessions par match et celle qui en joue le moins cette saison.

Crédit photo : Julie Dumélié

Plus qu’un duel entre deux écuries européennes, la réception de Dijon à l’Adidas Aréna était un choc des oppositions styles. Le Paris Basketball – l’équipe qui joue le plus de possessions par match en championnat – recevait les Bourguignons, qui en jouent quant à eux le moins. Non sans souffrir, ce sont finalement les Parisiens qui se sont imposés 97-92 à domicile, en imposant leur tempo notamment après la pause.

– Journée 4

 

Au jeu du rythme, ce sont les Parisiens qui ont semblé dicter le tempo en début de rencontre, par l’intermédiaire de Joël Ayayi et Nadir Hifi. Les Dijonnais se sont pris au jeu parisien pour tenir le score et même prendre un temps la tête, grâce à ses grands Gregor Hrovat et Jordan Barnett. Mais sur un dernier coup d’accélérateur, les joueurs de Francesco Tabellini ont placé un sprint pour mener après dix minutes, grâce à leur agressivité vers le cercle (22-20).

La Jeanne d’Arc a toutefois rapidement repris ses esprits dans le deuxième quart-temps en infligeant un 16-7 en trois minutes aux Parisiens, contraints de prendre un temps mort pour stopper l’hémorragie. Jusque-là muet, Justin Bibbins place deux ogives à 3-points en début de période, contrebalançant avec la maîtrise du tempo de son vétéran David Holston. La pression défensive parisienne peine à arrêter les joueurs de Laurent Legname, qui perdent pourtant régulièrement la bataille du rebond offensif (11% seulement). Mais à 17/26 aux tirs à la pause, les Dijonnais manquent trop peu pour être piégés, et retournent aux vestiaires en tête (49-40).

Nadir Hifi (22 points) décisif en seconde mi-temps

De retour sur le terrain, Dijon a tout fait pour garder Paris dans le rétroviseur en tentant d’imposer son rythme bas. Mais les joueurs de la capitale se sont encore montrés pressants, ce qui a cette fois-ci porté ses fruits. Ismaël Bako remet Paris devant (59-57, 25’), avant que Sebastian Herrera et Nadir Hifi n’aggravent le revirement à coups de 3-points. La Jeanne obtient des lancers pour recoller, mais Paris aborde les dix dernières minutes en tête (75-72).

Sous l’impulsion de la paire Hifi – Robinson, la fin de match s’emballe. Le “Prince de Paris” enchaîne les actions décisives, contraignant les Dijonnais à provoquer des fautes pour ralentir le jeu. Mais assez vite, la Jeanne se retrouve dans la pénalité, pour plus de cinq minutes. Contrainte de jouer juste pendant tout le clutch time, la JDA s’accroche de manière impressionnante et fait douter Paris, qui concède trois marchers évitables, jusqu’au bout. Dijon fait tourner le chrono, jusqu’à ce que Jordan Barnett atteigne la barre des 25 points depuis le parking à quarante secondes du terme (90-92). Mais froidement, Hifi réplique (93-92). La défense parisienne tient dans la foulée le choc une dernière fois au rebond défensif, et voilà Paris vainqueur de 5 points grâce à quatre ultimes lancers de Herrera et Hifi suite aux fautes techniques de Bibbins et Hrovat.

Non sans souffrir, le Paris Basketball s’impose à domicile (97-92) après avoir su imprimer son jeu up-tempo sur les moments décisifs de la rencontre. La JDA Dijon, qui n’a jamais lâché, a elle souffert de son déficit au rebond notamment pour stopper les Parisiens. Ces derniers entament ont d’ailleurs cinq jours de repos devant eux avant de se déplacer à Belgrade pour y affronter le Partizan, puis de se rendre à Chalon-sur-Saône dimanche prochain pour tenter de s’offrir le scalp de la redoutable équipe de BCL.

Arthur Puybertier
T-shirt offcourt

