Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
LBWL

Angers crée l’exploit face à Basket Landes, Villeneuve d’Ascq impressionne contre Bourges et Nell Angloma (31 d’évaluation) éblouit Lattes

La Boulangère Wonderligue - Villeneuve d’Ascq, Angers et Lattes-Montpellier ont marqué la suite et fin de la 4e journée de La Boulangère Wonderligue ce dimanche 19 octobre. Les Nordistes ont surclassé Bourges (69-50), l’UF Angers a réalisé un superbe coup contre Basket Landes (75-73) et Nell Angloma a brillé de mille feux (29 points, 31 d'évaluation) face à l’ASVEL Féminin pour le BLMA.
|
00h00
Résumé
Écouter
Angers crée l’exploit face à Basket Landes, Villeneuve d’Ascq impressionne contre Bourges et Nell Angloma (31 d’évaluation) éblouit Lattes

Nell Angloma a signé un énorme match lors de la victoire de Lattes-Montpellier face à l’ASVEL Féminin

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après la victoire de Chartres à Toulouse, Charnay contre les Flammes Carolo et de Landerneau face à La Roche Vendée samedi, Angers, Villeneuve d’Ascq et Lattes-Montpellier se sont imposés ce dimanche 19 octobre pour la quatrième journée de La Boulangère Wonderligue.

LIRE AUSSI

Villeneuve d’Ascq étouffe Bourges

Sans Kariata Diaby, blessée aux adducteurs, le Bourges Basket a pris la marée au Palacium (69-50). Face à un public chauffé à blanc et sous les yeux du sélectionneur Jean-Aimé Toupane, les joueuses de Maxime Bézin ont livré leur prestation la plus aboutie de la saison. Menées par Alexis Peterson (13 points et 6 passes pour 20 d’évaluation) et une Sokhna Fall omniprésente à l’intérieur, les Guerrières ont fait la course en tête tout du long avant de creuser l’écart lors d’un troisième quart-temps exceptionnel (20-5).

« Ici, ici, c’est Villeneuve ! » pouvait-on entendre dans les travées du Palacium, tant la supériorité nordiste fut évidente. Bourges, encore diminué par les absences de Diaby et Monique Akoa-Makani, n’aura mené que… 59 secondes sur toute la rencontre.

ESBVA-LM – Bourges : 69-50 (21-18, 11-12, 20-5, 17-15)

– Journée 4

Angers renverse le champion de France

Diminué par les absences d’Anna Ngo Ndjock et Marine Debaut, l’UF Angers a réalisé un véritable exploit en dominant Basket Landes (75-73). Sous l’impulsion de Marine Dursus (17 points, 11 dans le troisième quart-temps) et de Laura Mendez, décisive sur le panier de la victoire à 23 secondes de la fin, les Angevines ont retourné une situation mal engagée.

Après un 0-14 encaissé en première mi-temps, les joueuses d’Aurélie Bonnan ont trouvé les ressources pour repasser devant au troisième quart-temps (27-14), avant de résister au retour des Landaises dans un money time à suspense. Ce succès permet à l’UFAB de rester dans le groupe de tête (3 victoires, 1 défaites) tandis que Basket Landes (3-1) connaît sa première défaite de la saison en championnat.

UF Angers – Basket Landes : 75-73 (12-15, 17-22, 27-14, 19-22)

– Journée 4

Nell Angloma illumine Lattes-Montpellier

Pour conclure le week-end, Lattes-Montpellier a battu l’ASVEL Féminin (73-64) dans un duel devenu un classique de ces dernières années, même si le club lyonnais a sérieusement réduit la voilure depuis deux ans. La grande artisane de la victoire : Nell Angloma (29 points à 10/16 aux tirs, 9 rebonds, 4 passes, 31 d’évaluation). La jeune internationale née 2006 a tout simplement dominé la rencontre, soutenue par la défense resserrée de son équipe après la pause (22-9 dans le troisième quart).

Face à elle, Aïnhoa Risacher (5 points à 2/10, 6 passes) n’a pas trouvé la mire, tout comme une ASVEL encore en rodage sous la direction de Yoann Cabioc’h.
Avec ce troisième succès, le BLMA (3-1) confirme sa place parmi les prétendants aux premières positions, alors que les Rhodaniennes ont le bilan inverse (1-3).

Lattes-Montpellier – ASVEL Féminin : 73-64 (20-19, 14-21, 22-9, 17-15)

La Boulangère Wonderligue – Journée 4
18/10/2025
LAN Landerneau
70 69
ROC Roche Vendée
CHA Charnay
78 77
CHA Charleville-Mézières
TOU Toulouse M.B.
83 88
CHA Chartres Féminin
19/10/2025
ANG Angers Féminin
75 73
LAN Basket Landes
VIL Villeneuve d’Ascq
69 50
BOU Bourges
LYO Lyon Asvel Féminin
MON Lattes Montpellier
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Bourges
Bourges
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
joraberanto
Laura Mendez et non Maria Mendez pour Angers.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Auteur de 17 points, Sebastian Herrera savoure la victoire face à Dijon.
Betclic ELITE
00h00Sébastian Herrera heureux mais exigeant après la victoire contre Dijon : « On ne peut pas se relâcher »
Laurent Legname n'a pas caché son amertume après la défaite de Dijon face au Paris Basketball.
Betclic ELITE
00h00Laurent Legname amer après la défaite de Dijon : « Il fallait que Paris gagne »
NBA
00h00Les Knicks coupent trois joueurs : il y aura bien trois Français à New-York cette saison !
Nell Angloma a signé un énorme match lors de la victoire de Lattes-Montpellier face à l'ASVEL Féminin
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers crée l’exploit face à Basket Landes, Villeneuve d’Ascq impressionne contre Bourges et Nell Angloma (31 d’évaluation) éblouit Lattes
Betclic ELITE
00h00Le Paris Basketball finit par remporter le choc des oppositions de style face à Dijon
Nathan Soliman a passé la barre des 20 points et 20 d'évaluation pour la première fois de la saison 2025-2026
NM1
00h00Nathan Soliman brille malgré la défaite du Pôle France à Fougères
WNBA
00h00Un ancien assistant du Paris Basketball devient entraîneur de la nouvelle franchise WNBA de Portland !
Betclic Élite
00h00L’AS Monaco sans une superstar pour le choc face à une ASVEL invaincue mais diminuée
Vichy, le petit budget qui fait trembler les gros
ELITE 2
00h00Petit budget mais grand cœur, la JA Vichy est le meilleur rapport qualité-prix d’Elite 2 !
La Capitaine Grégory Bengaber bientôt de retour à la compétition avec Challans
ELITE 2
00h00Grégory Bengaber proche du retour avec Challans
1 / 0
Livenews NBA
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
1 / 0