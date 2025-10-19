Angers crée l’exploit face à Basket Landes, Villeneuve d’Ascq impressionne contre Bourges et Nell Angloma (31 d’évaluation) éblouit Lattes

Après la victoire de Chartres à Toulouse, Charnay contre les Flammes Carolo et de Landerneau face à La Roche Vendée samedi, Angers, Villeneuve d’Ascq et Lattes-Montpellier se sont imposés ce dimanche 19 octobre pour la quatrième journée de La Boulangère Wonderligue.

Villeneuve d’Ascq étouffe Bourges

Sans Kariata Diaby, blessée aux adducteurs, le Bourges Basket a pris la marée au Palacium (69-50). Face à un public chauffé à blanc et sous les yeux du sélectionneur Jean-Aimé Toupane, les joueuses de Maxime Bézin ont livré leur prestation la plus aboutie de la saison. Menées par Alexis Peterson (13 points et 6 passes pour 20 d’évaluation) et une Sokhna Fall omniprésente à l’intérieur, les Guerrières ont fait la course en tête tout du long avant de creuser l’écart lors d’un troisième quart-temps exceptionnel (20-5).

« Ici, ici, c’est Villeneuve ! » pouvait-on entendre dans les travées du Palacium, tant la supériorité nordiste fut évidente. Bourges, encore diminué par les absences de Diaby et Monique Akoa-Makani, n’aura mené que… 59 secondes sur toute la rencontre.

ESBVA-LM – Bourges : 69-50 (21-18, 11-12, 20-5, 17-15)

Angers renverse le champion de France

Diminué par les absences d’Anna Ngo Ndjock et Marine Debaut, l’UF Angers a réalisé un véritable exploit en dominant Basket Landes (75-73). Sous l’impulsion de Marine Dursus (17 points, 11 dans le troisième quart-temps) et de Laura Mendez, décisive sur le panier de la victoire à 23 secondes de la fin, les Angevines ont retourné une situation mal engagée.

Après un 0-14 encaissé en première mi-temps, les joueuses d’Aurélie Bonnan ont trouvé les ressources pour repasser devant au troisième quart-temps (27-14), avant de résister au retour des Landaises dans un money time à suspense. Ce succès permet à l’UFAB de rester dans le groupe de tête (3 victoires, 1 défaites) tandis que Basket Landes (3-1) connaît sa première défaite de la saison en championnat.

UF Angers – Basket Landes : 75-73 (12-15, 17-22, 27-14, 19-22)

Nell Angloma illumine Lattes-Montpellier

Pour conclure le week-end, Lattes-Montpellier a battu l’ASVEL Féminin (73-64) dans un duel devenu un classique de ces dernières années, même si le club lyonnais a sérieusement réduit la voilure depuis deux ans. La grande artisane de la victoire : Nell Angloma (29 points à 10/16 aux tirs, 9 rebonds, 4 passes, 31 d’évaluation). La jeune internationale née 2006 a tout simplement dominé la rencontre, soutenue par la défense resserrée de son équipe après la pause (22-9 dans le troisième quart).

Face à elle, Aïnhoa Risacher (5 points à 2/10, 6 passes) n’a pas trouvé la mire, tout comme une ASVEL encore en rodage sous la direction de Yoann Cabioc’h.

Avec ce troisième succès, le BLMA (3-1) confirme sa place parmi les prétendants aux premières positions, alors que les Rhodaniennes ont le bilan inverse (1-3).

Lattes-Montpellier – ASVEL Féminin : 73-64 (20-19, 14-21, 22-9, 17-15)