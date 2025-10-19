Énormes suspenses à Charnay et Landerneau, le gros coup de Chartres pour le maintien en Boulangère Wonderligue

Croqué par Basket Landes le week-end dernier, Charnay a parfaitement su réagir pour prendre momentanément le trône de leader de Boulangère Wonderligue lors de la 4e journée. Mais l’issue aurait pu être bien différente pour le CBBS, vainqueur sur le fil des Flammes Carolo (78-77).

Il fallait avoir les nerfs solide en Bourgogne 🥵 Le @cbbs_basket s'impose sur le fil face aux @FlammesCarolo #LaBoulangereWonderligue pic.twitter.com/dDvab9pDN3 — LFB (@basketlfb) October 18, 2025

Les Flammes Carolo loupent une possible balle de match

Charleville-Mézières a en effet eu la victoire au bout des doigts de Maïa Hirsch (13 points). Se dirigeant vers le cercle à 15 secondes de la fin, alors que son équipe est menée d’un point (76-75), l’ailière a cependant mal ajusté son lay-up. Derrière, Charnay a pu récupérer le ballon et contraindre l’équipe de Romuald Yernaux à la faute. Avec la solidité de l’ex-Carolomacérienne Sara Chevaugeon (8 points) sur la ligne des lancers-francs, Charnay a ainsi pu sécuriser son succès (78-75). Non sans mal après avoir compté jusqu’à 16 points d’avance durant la rencontre…

Landerneau a réussi sa remontée

Le suspense était également au rendez-vous à Landerneau, pour la réception d’un autre voisin, La Roche Vendée (70-69). Mais au contraire de la rencontre en Bourgogne, celle en Bretagne a vu l’équipe à domicile signer un joli retour pour l’emporter. Mené de 12 points à la mi-temps (28-40), le LBB est revenu dans le jeu ensuite, porté notamment par la prestation complète de Masseny Kaba (12 points, 10 rebonds et 5 passes décisives). Dans le money-time, alors que Stella Johnson (14 points) a planté un gros tir à 3-points pour égaliser à 10 secondes du buzzer (69-69), Rebecca Tsogbny parvenait à provoquer une faute et convertir un lancer sur deux, elle qui restait pourtant sur 4 échecs dans la rencontre. Derrière, l’arrière américaine du RVBC a bien tenté de réitérer son exploit des minutes précédentes mais le ballon a cette fois roulé sur le cercle, pour une victoire finale de Landerneau donc (70-69).

Chartres peut avoir le sourire

Enfin, en même temps que signer le seul succès à l’extérieur de ce samedi 18 octobre en LBWL, Chartres a réalisé une très belle opération en l’emportant à Toulouse (83-88). Chez le promu, le CCMBF est parvenu à faire la différence dans l’ultime quart-temps, prenant jusqu’à 13 points d’avance (68-81, 33′). Le duo Bailey – Enabosi (35 points) a été rudement efficace pour permettre au club eurélien d’empocher une 2e victoire en quatre matchs. Soit quasiment autant que lors de toute la saison dernière de Boulangère Wonderligue (3 victoires en 22 matchs de régulière).