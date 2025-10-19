Recherche
LBWL

Énormes suspenses à Charnay et Landerneau, le gros coup de Chartres pour le maintien en Boulangère Wonderligue

La Boulangère Wonderligue - La première partie de la 4e journée de LFB a été exaltante au niveau des scénarios : Charnay a eu très chaud contre les Flammes Carolo, tout comme Landerneau contre La Roche Vendée. Ça passe également pour Chartres, qui décroche un succès déjà précieux pour le maintien à Toulouse.
00h00
Résumé
Nicole Enabosi, ancienne du TMB, a porté Chartres à la victoire dans la ville rose.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Croqué par Basket Landes le week-end dernier, Charnay a parfaitement su réagir pour prendre momentanément le trône de leader de Boulangère Wonderligue lors de la 4e journée. Mais l’issue aurait pu être bien différente pour le CBBS, vainqueur sur le fil des Flammes Carolo (78-77).

Les Flammes Carolo loupent une possible balle de match

Charleville-Mézières a en effet eu la victoire au bout des doigts de Maïa Hirsch (13 points). Se dirigeant vers le cercle à 15 secondes de la fin, alors que son équipe est menée d’un point (76-75), l’ailière a cependant mal ajusté son lay-up. Derrière, Charnay a pu récupérer le ballon et contraindre l’équipe de Romuald Yernaux à la faute. Avec la solidité de l’ex-Carolomacérienne Sara Chevaugeon (8 points) sur la ligne des lancers-francs, Charnay a ainsi pu sécuriser son succès (78-75). Non sans mal après avoir compté jusqu’à 16 points d’avance durant la rencontre…

Landerneau a réussi sa remontée

Le suspense était également au rendez-vous à Landerneau, pour la réception d’un autre voisin, La Roche Vendée (70-69). Mais au contraire de la rencontre en Bourgogne, celle en Bretagne a vu l’équipe à domicile signer un joli retour pour l’emporter. Mené de 12 points à la mi-temps (28-40), le LBB est revenu dans le jeu ensuite, porté notamment par la prestation complète de Masseny Kaba (12 points, 10 rebonds et 5 passes décisives). Dans le money-time, alors que Stella Johnson (14 points) a planté un gros tir à 3-points pour égaliser à 10 secondes du buzzer (69-69), Rebecca Tsogbny parvenait à provoquer une faute et convertir un lancer sur deux, elle qui restait pourtant sur 4 échecs dans la rencontre. Derrière, l’arrière américaine du RVBC a bien tenté de réitérer son exploit des minutes précédentes mais le ballon a cette fois roulé sur le cercle, pour une victoire finale de Landerneau donc (70-69).

Chartres peut avoir le sourire

Enfin, en même temps que signer le seul succès à l’extérieur de ce samedi 18 octobre en LBWL, Chartres a réalisé une très belle opération en l’emportant à Toulouse (83-88). Chez le promu, le CCMBF est parvenu à faire la différence dans l’ultime quart-temps, prenant jusqu’à 13 points d’avance (68-81, 33′). Le duo BaileyEnabosi (35 points) a été rudement efficace pour permettre au club eurélien d’empocher une 2e victoire en quatre matchs. Soit quasiment autant que lors de toute la saison dernière de Boulangère Wonderligue (3 victoires en 22 matchs de régulière).

La Boulangère Wonderligue – Journée 4
18/10/2025
TOU Toulouse M.B.
83 88
CHA Chartres Féminin
CHA Charnay
78 77
CHA Charleville-Mézières
LAN Landerneau
70 69
ROC Roche Vendée
19/10/2025
ANG Angers Féminin
LAN Basket Landes
VIL Villeneuve d’Ascq
BOU Bourges
LYO Lyon Asvel Féminin
MON Lattes Montpellier
Charnay
Charnay
Suivre
