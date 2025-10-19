Recherche
Betclic Élite

Sébastian Herrera heureux mais exigeant après la victoire contre Dijon : « On ne peut pas se relâcher »

Betclic ELITE - Le capitaine du Paris Basketball Sebastian Herrera (17 points à 4/5 à 3-points) s’est montré soulagé de la victoire du club face à la JDA Dijon (97-92), deux jours après la frustration de Tel-Aviv.
00h00
Sébastian Herrera heureux mais exigeant après la victoire contre Dijon : « On ne peut pas se relâcher »

Auteur de 17 points, Sebastian Herrera savoure la victoire face à Dijon.

Crédit photo : Julie Dumélié

Soulagé. C’est l’impression que laissait transparaître le sourire de Sebastian Herrera (1,93 m, 27 ans) au moment d’entrer en salle de presse. « Cette victoire se vit comme une très grande victoire car on était frustré après la défaite à (l’Hapoël) Tel-Aviv », confirme le shooteur germano-chilien. 

LIRE AUSSI
Le Paris Basketball, équipe la plus rapide du championnat, s’est imposé à l’Adidas Aréna face à la JDA Dijon.
Le Paris Basketball remporte son choc des styles face à la JDA Dijon – BeBasket
Rédaction

« Je veux juste gagner »

Toutefois, l’international chilien ne veut pas être distrait par le doux sentiment du succès : « On a tout de même fait beaucoup d’erreurs, il y a encore beaucoup de choses à améliorer mais revenir de 10 points à la maison était important. On ne peut pas se relâcher pour autant ». L’ancien joueur de Bonn a inscrit 17 points à 4/5 à 3-points en 21 minutes.

Sebastian HERRERA
Sebastian HERRERA
17
PTS
1
REB
2
PDE
PAR
97 92
JDA

Sebastian Herrera endosse cette année un rôle supplémentaire, celui de capitaine, qu’il embrasse avec joie et détermination : « J’essaie juste d’avoir l’impact nécessaire pour l’emporter. Je suis l’un des seuls à être rester de l’année dernière, donc je sais comment le club fonctionne et ce que l’on veut accomplir alors j’essaie de transmettre ça aux nouveaux joueurs pour les intégrer. Je veux juste gagner quel que soit le rôle que je dois endosser »

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
