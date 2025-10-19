Sébastian Herrera heureux mais exigeant après la victoire contre Dijon : « On ne peut pas se relâcher »

Soulagé. C’est l’impression que laissait transparaître le sourire de Sebastian Herrera (1,93 m, 27 ans) au moment d’entrer en salle de presse. « Cette victoire se vit comme une très grande victoire car on était frustré après la défaite à (l’Hapoël) Tel-Aviv », confirme le shooteur germano-chilien.

« Je veux juste gagner »

Toutefois, l’international chilien ne veut pas être distrait par le doux sentiment du succès : « On a tout de même fait beaucoup d’erreurs, il y a encore beaucoup de choses à améliorer mais revenir de 10 points à la maison était important. On ne peut pas se relâcher pour autant ». L’ancien joueur de Bonn a inscrit 17 points à 4/5 à 3-points en 21 minutes.

Sebastian Herrera endosse cette année un rôle supplémentaire, celui de capitaine, qu’il embrasse avec joie et détermination : « J’essaie juste d’avoir l’impact nécessaire pour l’emporter. Je suis l’un des seuls à être rester de l’année dernière, donc je sais comment le club fonctionne et ce que l’on veut accomplir alors j’essaie de transmettre ça aux nouveaux joueurs pour les intégrer. Je veux juste gagner quel que soit le rôle que je dois endosser ».