Un ancien assistant du Paris Basketball devient entraîneur de la nouvelle franchise WNBA de Portland !

Le Portland Fire tient son entraîneur principal pour sa première saison en WNBA. La franchise d’expansion de l’Oregon a officialisé la nomination d’Alex Sarama, technicien britannique de 30 ans qui occupait jusqu’alors le poste d’assistant coach et directeur du développement des joueurs chez les Cleveland Cavaliers.

Today we welcome Portland Fire Head Coach, Alex Sarama. A globally-respected innovator in basketball who joins from the Cleveland Cavaliers, Sarama’s approach blends creativity, performance science, and a deep understanding of how athletes learn and adapt. His approach has… pic.twitter.com/KHl4f98SnI — Portland Fire (@theportlandfire) October 17, 2025

Cette nomination marque une étape cruciale pour le Portland Fire, qui rejoindra la ligue féminine en 2026 aux côtés du Toronto Tempo. La general manager Vanja Cernivec, fraîchement nommée après avoir aidé les Golden State Valkyries à se lancer, a fait le choix de miser sur un profil atypique et moderne.

Un parcours international riche d’expériences

Diplômé en histoire de l’Université de Nottingham, Alex Sarama a débuté sa carrière au sein de NBA Europe en 2016 avant de se lancer dans le coaching en 2020. Son parcours l’a mené en Italie, puis au Paris Basketball en 2022 comme spécialiste du développement des joueurs, lorsque l’équipe était dirigée par Will Weaver.

En 2023, il avait rejoint le staff du Rip City Remix, l’équipe affiliée aux Portland Trail Blazers en G-League, avant d’intégrer l’organisation des Cleveland Cavaliers sous les ordres de Kenny Atkinson, qui sortait d’une riche expérience d’assistant de Vincent Collet en équipe de France. Fondateur de « Transforming Basketball », un mouvement mondial qui repense l’enseignement du basket, Sarama a dispensé des cliniques dans plus de 40 pays et conseillé de nombreuses fédérations internationales.

« Alex représente la nouvelle génération d’entraîneurs », a souligné Cernivec. « Il n’enseigne pas seulement le jeu, il le transforme. Son approche du développement des joueurs, ancrée dans la science, la recherche et la créativité basées sur des preuves, s’aligne avec notre vision de faire de Portland un hub mondial pour l’innovation dans le sport féminin. »

« Un génie » du basketball moderne

Alex Sarama apporte avec lui une approche révolutionnaire du basketball, la « Constraints-Led Approach » (CLA), qu’il a développée depuis 2020. Cette méthode évite les répétitions traditionnelles pour privilégier l’adaptation, l’improvisation et la prise de décision des joueurs.

La general manager Vanja Cernivec, qui avait déjà travaillé avec Sarama au bureau européen de la NBA à Madrid, ne tarit pas d’éloges sur son nouveau coach : « Pour moi, c’était un génie. Il produisait des documents et des rapports, qui me prenaient deux heures, en cinq ou dix minutes. Je me demandais toujours : ‘Comment fonctionne le cerveau de ce gamin ?’ Et son obsession était toujours le coaching. »

« L’opportunité de construire quelque chose à partir de zéro est unique », a expliqué Sarama dans le communiqué officiel. « Au Fire, nous ne créons pas seulement une équipe – nous redéfinissons la façon dont le jeu est enseigné et joué, à travers une approche centrée sur l’adaptabilité et soutenue par des méthodologies basées sur des preuves. Nous voulons créer un nouveau standard pour le jeu. » Sans la pression de devoir impérativement jouer le haut de tableau avec une équipe nouvelle, Alex Sarama pourra certainement se concentrer sur le travail, tout en s’appuyant sur les résultats probants de sa GM la saison passée avec Golden State, qualifié pour les playoffs dès sa première saison WNBA.