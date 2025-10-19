Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

L’AS Monaco sans une superstar pour le choc face à une ASVEL invaincue mais diminuée

Betclic ELITE - Pour son troisième et dernier match de la semaine, face à l'ASVEL à 19h00, l’entraîneur monégasque Vassilis Spanoulis va reposer une de ses stars tout en essayant d’“enchaîner après Valence”. Yoan Makoundou est quant à lui toujours indisponible.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’AS Monaco sans une superstar pour le choc face à une ASVEL invaincue mais diminuée

L’AS Monaco devra composer sans l’une de ses stars face au leader du championnat Villeurbanne.

Crédit photo : Julie Dumélié

Après sa défaite contre Bologne et la victoire face à Valence vendredi en EuroLeague, l’AS Monaco veut “enchaîner” une deuxième victoire de suite ce dimanche à 19h00 à l’Astroballe face à l’ASVEL, comme le club l’indique sur son site internet. Pour autant, la Roca Team devrait effectuer un turnover face au club leader du championnat (3 victoires, 0 défaite).

En effet, Vassilis Spanoulis devrait passer “reposer” une de ses superstars, après un tel calendrier sur les cinq derniers jours. C’est Nikola Mirotic (2,08 m, 34 ans)qui n’est finalement pas du déplacement, lui qui sort de deux matchs européens à 15 et 16 points sur les derniers jours. Le club rappelle également l’absence de Yoan Makoundou, “toujours ménagé et attendu pour novembre” une fois rétabli de sa blessure à l’épaule en présaison.

LIRE AUSSI
EuroLeague - Sorti sur blessure au talon face à la Virtus Bologne, Edwin Jackson ne jouera pas le choc d’EuroLeague contre Monaco ce dimanche, a confirmé Le Progrès.
Edwin Jackson blessé au talon, forfait contre Monaco – BeBasket
Rédaction

Le club de la principauté tentera de faire tomber l’ASVEL chez elle, alors qu’elle doit également composer sans plusieurs leaders. Déjà privée de Thomas Heurtel et de Shaquille Harrison, l’équipe de Pierric Poupet sera également privée de son arrière international Edwin Jackson (1,90 m, 36 ans), comme nous l’évoquions samedi après les informations du Progrès.

LIRE AUSSI
EuroLeague - Selon Le Progrès, l’ASVEL de Tony Parker va quitter l’EuroLeague à l’issue de la saison pour rejoindre la BCL (Ligue des Champions), avant d’intégrer la future NBA Europe en gestation. Une annonce majeure qui pourrait bouleverser la hiérarchie du basket continental.
L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe ! – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Monaco
Monaco
Suivre
ASVEL
ASVEL
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic Élite
00h00L’AS Monaco sans une superstar pour le choc face à une ASVEL invaincue mais diminuée
Vichy, le petit budget qui fait trembler les gros
ELITE 2
00h00Petit budget mais grand cœur, la JA Vichy est le meilleur rapport qualité-prix d’Elite 2 !
La Capitaine Grégory Bengaber bientôt de retour à la compétition avec Challans
ELITE 2
00h00Grégory Bengaber proche du retour avec Challans
Quatrième victoire consécutive pour Maxence Lemoine et sa bande de potes du Stade Rochelais @NBH
ELITE 2
00h00Le Stade Rochelais Basket, une bande de potes victorieuse à Nantes
Basketball Africa League (BAL)
00h00Un ancien Chalonnais claque 55 points dans un match
dallo prat
Betclic ELITE
00h00La petite passe d’armes entre Boris Dallo et son ancien assistant à l’ASVEL, Jean-Christophe Prat
La Boulangère Wonderligue
00h00Énormes suspenses à Charnay et Landerneau, le gros coup de Chartres pour le maintien en Boulangère Wonderligue
panier saison liga andorre
Liga Endesa
00h00[Vidéo] Déjà le panier de la saison en Liga Endesa : un tir de l’autre bout du terrain exceptionnel pour Andorre !
ELITE 2
00h00Soirée record pour Roanne lors du succès face à Quimper
cholet hapoël holon
BCL
00h00« Cholet complice » : des tags sur l’espace Michel-Léger pour dénoncer la venue de l’Hapoël Holon à Cholet
1 / 0
Livenews NBA
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
1 / 0