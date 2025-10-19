L’AS Monaco sans une superstar pour le choc face à une ASVEL invaincue mais diminuée

Après sa défaite contre Bologne et la victoire face à Valence vendredi en EuroLeague, l’AS Monaco veut “enchaîner” une deuxième victoire de suite ce dimanche à 19h00 à l’Astroballe face à l’ASVEL, comme le club l’indique sur son site internet. Pour autant, la Roca Team devrait effectuer un turnover face au club leader du championnat (3 victoires, 0 défaite).

En effet, Vassilis Spanoulis devrait passer “reposer” une de ses superstars, après un tel calendrier sur les cinq derniers jours. C’est Nikola Mirotic (2,08 m, 34 ans)qui n’est finalement pas du déplacement, lui qui sort de deux matchs européens à 15 et 16 points sur les derniers jours. Le club rappelle également l’absence de Yoan Makoundou, “toujours ménagé et attendu pour novembre” une fois rétabli de sa blessure à l’épaule en présaison.

Le club de la principauté tentera de faire tomber l’ASVEL chez elle, alors qu’elle doit également composer sans plusieurs leaders. Déjà privée de Thomas Heurtel et de Shaquille Harrison, l’équipe de Pierric Poupet sera également privée de son arrière international Edwin Jackson (1,90 m, 36 ans), comme nous l’évoquions samedi après les informations du Progrès.