ELITE 2

Grégory Bengaber proche du retour avec Challans

Elite 2 - Absent depuis sa blessure lors de la finale du championnat de France de Nationale 1 en juin dernier, Grégory Bengaber a repris l’entraînement collectif avec le Vendée Challans Basket. Le capitaine vendéen espère rejouer rapidement pour apporter son aide à une équipe en souffrance en ce début de saison.
00h00
Grégory Bengaber proche du retour avec Challans

La Capitaine Grégory Bengaber bientôt de retour à la compétition avec Challans

Crédit photo : VCB

Blessé le 22 juin dernier lors de la « belle » de la finale du championnat de France de Nationale 1 masculine, Gregory Bengaber (1,88 m, 28 ans) du Vendée Challans Basket retrouve peu à peu le parquet. Après avoir suivi le début de saison depuis le banc, le meneur de jeu et capitaine du VCB a pris part ce jeudi 16 octobre à son premier entraînement collectif à la veille de la victoire contre le SCABB (78-77). Un signe fort pour celui qui espère désormais « être dans la phase terminale » de sa rééducation.

Gregory BENGABER
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 28 ans (05/03/1997)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
6,1
#228
REB
2
#254
PD
2,9
#81

Un retour progressif pour le capitaine vendéen

Depuis le début de saison, l’ancien joueur de Vichy-Clermont a dû se contenter du rôle de spectateur. Mais la patience du meneur semble enfin récompensée. Jeudi matin, il a retrouvé ses coéquipiers sur le parquet, le temps d’un premier 5×5 collectif. « Déjà, d’être avec l’équipe, ça fait forcément du bien. Ensuite, mes sensations sont bonnes. Il faut désormais que je retrouve le rythme », confie-t-il dans les colonnes de Ouest France.

Sa blessure, survenue dans un contexte à haute intensité lors de la finale contre Mulhouse, avait laissé craindre une longue absence de plusieurs mois. Le joueur estime toutefois que son calendrier de rééducation a été bien respecté. « Ma durée d’indisponibilité a été un peu mal comprise. Je suis dans les temps. J’espère être dans la phase terminale du processus de rééducation », explique-t-il, serein.

Un renfort bienvenue

S’il ne se fixe pas encore de date précise, le Challandais espère pouvoir rejouer rapidement. « Tout dépend de mon genou et de mes sensations », tempère-t-il. Son retour serait une excellente nouvelle pour le Vendée Challans Basket, qui cherche à trouver de la stabilité dans sa rotation sur les lignes arrières après un début de saison en dents de scie et la blessure de son Américain Randy Haynes. La saison dernière en Nationale 1 le Guadeloupéen apportait 6 points, 2 rebonds et 3 passes pour 7,5 d’évaluation en 18 minutes de temps de jeu. Son expérience, sa combativité et son attachement au club sont des atouts majeurs au delà des statistiques.

Le public du VCB, fidèle à Michel-Vrignaud pourrait donc bientôt revoir son capitaine à l’œuvre. Une perspective forcément réjouissante pour l’ensemble du groupe vendéen, qui vit un début de saison compliqué pour son retour en deuxième division française, 36 ans après son dernier passage.

Challans
Challans
ELITE 2
ELITE 2
