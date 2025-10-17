Recherche
ELITE 2

Challans perd encore un joueur, son coach désespère : « Je m’appelle Lambert, pas Harry Potter »

Elite 2 - L'arrière américain Randy Haynes est blessé et pourrait manquer plusieurs semaines de compétition. Pour le Vendée Challans Basket, la série noire continue et son entraîneur Sébastien Lambert se lâche.
00h00
Challans perd encore un joueur, son coach désespère : « Je m’appelle Lambert, pas Harry Potter »

Randy Haynes, blessé, sera absent pour la réception du SCABB

Crédit photo : VCB

L’expression de Jacques Chirac, « Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille », pourrait bien résumer le début de saison du Vendée Challans Basket. Rien ne semble épargner le groupe de  Sébastien Lambert depuis l’été : erreur de casting avec Ante Bzovic, blessure grave de Luka Nikolic, prestations décevantes des étrangers, arrivée tardive de l’Américain Randy Haynes … Et voilà que ce dernier vient, à son tour, de rejoindre l’infirmerie !

LIRE AUSSI

 

Un nouveau coup dur pour l’entraîneur vendéen 

À quelques heures de la réception de Saint-Chamond Andrézieux, ce vendredi 17 octobre pour la 6e journée d’Elite 2, Randy Haynes ne s’est pas entraîné. La raison ? Une blessure au pied qui semble sérieuse.

« Randy s’est blessé (au pied). Ce n’est pas une petite blessure », a indiqué Sébastien Lambert dans les colonnes d’Ouest-France, sans vouloir devancer la communication officielle du club. « Le sort s’acharne… Je n’ai jamais eu autant de soucis depuis le début d’une préparation. »

Le coach vendéen va devoir improviser avec les moyens du bord, au sein d’un effectif déjà fragilisé.

« On va jouer sans Nikolic, sans Haynes. Il faut être réaliste à un moment… Il ne faut pas vouloir gagner le Grand Prix d’Amérique avec un poney – et je ne dis pas que nous sommes un poney -. Je ne suis pas un magicien… Je m’appelle Lambert, pas Harry Potter. »

Pour sa découverte de l’Elite 2, Randy Haynes tourne péniblement à 10,8 points, 1,8 rebond et 2,4 passes décisives pour 6,6 d’évaluation en 23 minutes, après 5 matchs de championnat. Des chiffres bien loin de ce qu’il était capable de faire la saison dernière où il était un des leaders du VCB en NM1 (14,5 points, 3,9 passes et 2 interceptions).

Un troisième pigiste médical recherché

Après avoir déjà dû recruter Abdel Sylla puis Cheick Sekou-Condé – encore en phase de reprise –, le VCB est désormais à la recherche d’un troisième remplaçant médical pour compenser l’absence probable de Randy Haynes. Une situation complexe pour un club promu qui ambitionnait de jouer le maintien sans trop de frayeur, mais qui se retrouve confronté à une accumulation de coups durs.

L’entre-deux sera donné ce vendredi à 20h30 sur le parquet de la salle Michel Vrignaud dans un duel de bas de classement, ô combien important, entre des Vendéens derniers avec 5 défaites en 5 matchs et un SCABB, pourtant supposé jouer les premiers rôles, qui ne compte qu’une seule victoire en 5 rencontres et qui reste sur 2 revers, donc le dernier à domicile contre Poitiers.

LIRE AUSSI

 

 

