Challans recrute un champion de France 2011

Le Vendée Challans Basket vit un début de saison mouvementé en ÉLITE 2. Après deux défaites en deux rencontres, le club vendéen a choisi de modifier rapidement son secteur intérieur. Avant la réception de Denain ce vendredi soir, on apprenait le départ du pivot croate Ante Brzovic. Dans la foulée, le club a annoncé l’arrivée d’Abdel Sylla, ancien champion de France avec Nancy en 2011, en tant que remplaçant médical de Grégory Bengaber.

Abdel Sylla, un pivot expérimenté au CV solide

Né aux Seychelles le 10 avril 1990, Abdel Kader Sylla (2,05 m, 35 ans) dispose d’un riche parcours en France. Passé par Nancy, Pau, Orléans, Monaco, Bourg ou encore Nantes et Tours la saison dernière en NM1, il compte plus de 300 matchs dans les divisions professionnelles françaises. Champion de France en 2011 avec le SLUC Nancy, il avait également disputé l’EuroLeague cette même année. En 2019-2020, il a ajouté à son palmarès une Leaders Cup remportée avec Monaco.

Vendredi soir, pour sa première sous le maillot challandais, Sylla a signé 6 points et 3 rebonds en 15 minutes face à Denain. Ces dernières semaines, il s’était maintenu en forme en s’entraînant avec la Chorale de Roanne.

« Ce pivot expérimenté apportera sa puissance, sa présence défensive et son sens du collectif à l’équipe », écrit le club dans son communiqué.

PROFIL JOUEUR Abdel Kader SYLLA Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 35 ans (10/04/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 6 #139 REB 3 #99 PD 0 #184

Ante Brzovic, un passage éclair en Vendée

Arrivé cet été en provenance de NCAA (Charleston), Ante Brzovic (2,08 m, 25 ans) n’aura disputé qu’une seule rencontre officielle avec Challans. Auteur de 10 points, 6 rebonds et 1 contre en 17 minutes la semaine dernière à Pau, il n’a pas convaincu le staff, qui pointait déjà fin août son manque de dureté en présaison.

L’intérieur croate a rapidement rebondi puisqu’il s’est engagé avec le Stal Ostrów, formation régulière du haut de tableau en première division polonaise, championne en 2021. Une promotion pour le jeune joueur de 22 ans, qui avait participé à la Summer League NBA avec Memphis en juillet.

Challans toujours en quête de stabilité

Avec deux défaites en deux journées, le VCB cherche encore ses repères. Le renfort d’Abdel Sylla, qui bénéficie du statut de JFL, doit permettre de stabiliser le secteur intérieur en attendant le retour de Grégory Bengaber. Le club vendéen espère ainsi rapidement lancer sa saison et éviter de s’installer dans le bas du classement.