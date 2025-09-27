Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Challans recrute un champion de France 2011

ELITE 2 - Le Vendée Challans Basket a officialisé l’arrivée du pivot seychellois Abdel Kader Sylla comme remplaçant médical de Grégory Bengaber. Dans le même temps, Ante Brzovic, arrivé cet été, quitte déjà le club après seulement un match et rejoint le Stal Ostrów en première division polonaise.
|
00h00
Résumé
Écouter
Challans recrute un champion de France 2011

Abdel Sylla a joué son premier match avec Challans ce vendredi contre Denain

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le Vendée Challans Basket vit un début de saison mouvementé en ÉLITE 2. Après deux défaites en deux rencontres, le club vendéen a choisi de modifier rapidement son secteur intérieur. Avant la réception de Denain ce vendredi soir, on apprenait le départ du pivot croate Ante Brzovic. Dans la foulée, le club a annoncé l’arrivée d’Abdel Sylla, ancien champion de France avec Nancy en 2011, en tant que remplaçant médical de Grégory Bengaber.

Abdel Sylla, un pivot expérimenté au CV solide

Né aux Seychelles le 10 avril 1990, Abdel Kader Sylla (2,05 m, 35 ans) dispose d’un riche parcours en France. Passé par Nancy, Pau, Orléans, Monaco, Bourg ou encore Nantes et Tours la saison dernière en NM1, il compte plus de 300 matchs dans les divisions professionnelles françaises. Champion de France en 2011 avec le SLUC Nancy, il avait également disputé l’EuroLeague cette même année. En 2019-2020, il a ajouté à son palmarès une Leaders Cup remportée avec Monaco.

Vendredi soir, pour sa première sous le maillot challandais, Sylla a signé 6 points et 3 rebonds en 15 minutes face à Denain. Ces dernières semaines, il s’était maintenu en forme en s’entraînant avec la Chorale de Roanne.

« Ce pivot expérimenté apportera sa puissance, sa présence défensive et son sens du collectif à l’équipe », écrit le club dans son communiqué.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Abdel Kader Sylla.jpg
Abdel Kader SYLLA
Poste(s): Pivot
Taille: 205 cm
Âge: 35 ans (10/04/1990)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
6
#139
REB
3
#99
PD
0
#184

Ante Brzovic, un passage éclair en Vendée

Arrivé cet été en provenance de NCAA (Charleston), Ante Brzovic (2,08 m, 25 ans) n’aura disputé qu’une seule rencontre officielle avec Challans. Auteur de 10 points, 6 rebonds et 1 contre en 17 minutes la semaine dernière à Pau, il n’a pas convaincu le staff, qui pointait déjà fin août son manque de dureté en présaison.

L’intérieur croate a rapidement rebondi puisqu’il s’est engagé avec le Stal Ostrów, formation régulière du haut de tableau en première division polonaise, championne en 2021. Une promotion pour le jeune joueur de 22 ans, qui avait participé à la Summer League NBA avec Memphis en juillet.

LIRE AUSSI

Challans toujours en quête de stabilité

Avec deux défaites en deux journées, le VCB cherche encore ses repères. Le renfort d’Abdel Sylla, qui bénéficie du statut de JFL, doit permettre de stabiliser le secteur intérieur en attendant le retour de Grégory Bengaber. Le club vendéen espère ainsi rapidement lancer sa saison et éviter de s’installer dans le bas du classement.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Challans
Challans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Jean-Baptiste Maille et Strasbourg retrouvent T.J. Campbell et Cholet ce samedi
Betclic ELITE
00h00Cholet – Strasbourg : duel d’outsiders pour lancer la Betclic ELITE
Abdel Sylla a joué son premier match avec Challans ce vendredi contre Denain
ELITE 2
00h00Challans recrute un champion de France 2011
Jean-Christophe Prat et le BCM Gravelines-Dunkerque ont vécu une préparation compliquée
Betclic ELITE
00h00Le BCM Gravelines-Dunkerque lance sa saison avec beaucoup d’incertitudes et sans Chris Babb
Jonathan Hoyaux et Saint-Vallier ont signé leur premier succès à domicile
NM1
00h00Les Sables confirment à l’Arena, Poissy frappe à Rennes ; dans la poule B, Berck lance sa saison, LyonSO surprend Fos, Boulogne en costaud à Charleville
Leila Lacan va manquer le Trophée des Champions à Nanterre
La Boulangère Wonderligue
00h00Sans la nouvelle star du championnat, le Trophée des Champions a lieu ce samedi à Nanterre
Gavin Ware l'avoue il se dit nerveux avant sa première officielle avec le Limoges CSP à Beaublanc
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP renouvelé veut ramener la ferveur à Beaublanc : « On veut créer une atmosphère ici »
Johnny Berhanemeskel et Le Mans se sont imposés in extremis à Dijon lors de la première journée de Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00« Il y a eu une très belle réaction au 3e quart » ; Les réactions après Dijon – Le Mans
Isaïa Cordinier a fini MVP de l'Anadolu Efes Istanbul dès son premier match
À l’étranger
00h00Isaïa Cordinier et Brice Dessert brillent pour leurs débuts officiels avec l’Anadolu Efes
La SuperCopa de Liga Endesa 2025 à Malaga, c'est à suivre sur DAZN
Liga Endesa
00h00La Liga Endesa sur DAZN, c’est parti ce samedi !
Kevin Kokila est le nouveau capitaine de la JL Bourg
Betclic ELITE
00h00JL Bourg : Kevin Kokila promu capitaine, Adam Mokoka vice-capitaine
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
1 / 0