Le flou règne autour de Randy Haynes, censé revenir à Challans pour la saison d’ÉLITE 2

Depuis le début de l’année 2025, Randy Haynes (1,92 m, 30 ans) n’est plus apparu avec le Vendée Challans Basket. Rentré aux États-Unis pendant les fêtes de fin d’année 2024, l’ancien joueur de Boulogne-sur-Mer n’a pas pu revenir en France pour la seconde partie de saison en raison de procédures administratives (obtention d’un visa de travail).

L’absence du scoreur américain (14 points par match) n’a pour autant pas empêcher le VCB de remporter les playoffs de NM1, synonyme d’accession en ELITE 2. Et Challans comptait bien s’appuyer sur Randy Haynes pour son retour en LNB, plus de trente après sa dernière apparition.

« On ne va plus pouvoir attendre ad vitam aeternam »

Sauf qu’en ce début de mois de septembre, il n’y a toujours pas trace du joueur, qui était censé arriver dès la fin juillet pour le début de la préparation. Pour Ouest-France, l’entraîneur Sébastien Lambert a fait un point sur la situation de Randy Haynes, qui agace de plus en plus le technicien.

« La situation de Randy est tellement compliquée administrativement qu’on ne sait même plus par quel bout la prendre », souffle Sébastien Lambert. Le problème pour Randy Haynes reste toujours l’obtention d’un visa de travail, un dossier qui a connu de multiples complications dans les dernières semaines.

PROFIL JOUEUR Randy HAYNES Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 192 cm Âge: 30 ans (23/04/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 14,5 #23 REB 3,1 #163 PD 3,9 #41

Sauf que le temps presse pour Challans, dont la saison 2025-2026 débutera officiellement le 12 septembre prochain, avec la Coupe de France, et le championnat d’ÉLITE 2, une semaine plus tard. « On ne va plus pouvoir attendre ad vitam aeternam, c’est sûr », indique Sébastien Lambert, qui étudie logiquement la possibilité de recruter un autre joueur.