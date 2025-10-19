Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Nathan Soliman brille malgré la défaite du Pôle France à Fougères

NM1 - Nathan Soliman, jeune ailier du Pôle France, a signé ce vendredi à Fougères sa meilleure performance depuis le début de la saison de Nationale 1 masculine (NM1) avec 22 points et 28 d’évaluation. Malgré la défaite, le joueur de 16 ans a confirmé tout son potentiel face à des adversaires expérimentés.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nathan Soliman brille malgré la défaite du Pôle France à Fougères

Nathan Soliman a passé la barre des 20 points et 20 d’évaluation pour la première fois de la saison 2025-2026

Crédit photo : FIBA

Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans) a réalisé sa meilleure performance de la saison en Nationale 1 masculine (NM1) malgré la défaite du Pôle France à Fougères (85-76). Le jeune ailier de 16 ans a confirmé son potentiel face à des joueurs plus expérimentés.

Un Pôle France en reconstruction

Cette saison, le Pôle France vit une période de transition après le départ de plusieurs cadres : Meissa Faye, Noa Kouakou-Heugue et Jonas Boulefaa (U18 la saison passée), ainsi que deux 2008, Hugo Yimga-Moukouri et Cameron Houindo. Nathan Soliman, désormais U17, se retrouve un peu seul pour porter un groupe jeune et encore en apprentissage. Avant la rencontre à Fougères, l’équipe tournait à 63,2 points marqués pour 88,3 encaissés par match.

Une prestation référence à Fougères

Face à une équipe plus expérimentée, le Pôle France a su limiter la casse en deuxième mi-temps. Nathan Soliman a pris les choses en main pour signer sa meilleure prestation depuis le début de saison : 22 points (7/9 à 2-points, 2/4 à 3-points), 5 rebonds, 3 passes décisives, 3 contres et 2 interceptions pour 28 d’évaluation en 31 minutes. Jusqu’ici, il n’avait pas dépassé 16 points ni 16 d’évaluation. Cette performance illustre sa montée en puissance dans une compétition relevée.

Nathan SOLIMAN
Nathan SOLIMAN
22
PTS
5
REB
3
PDE
Logo NM1
FOU
85 76
PFB

Les observateurs saluent son sang-froid

Le média spécialisé Scouting Lab a mis en avant son match sur X en soulignant sa maturité et son impact dans le jeu :

« Nathan Soliman continue de prouver qu’il est l’un des prospects les plus avancés de sa génération. À seulement 16 ans, il a montré du sang-froid, de la dureté et de l’impact des deux côtés du terrain face à des adultes. »

L’ancien joueur Jonathan Dogbo a également mis en avant sa polyvalence, sa capacité à attaquer le cercle, créer des décalages et protéger le cercle grâce à sa taille et son envergure.

Un potentiel à suivre de près

Présent au Pôle France depuis 2021, alors qu’il n’était que U14, Nathan Soliman poursuit sa progression dans un contexte exigeant. Avec ses 2,03 m, sa mobilité et sa compréhension du jeu, il attire déjà l’attention des observateurs européens. S’il confirme sur la durée, il pourrait devenir le joueur majeur de la génération 2009.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NM1
NM1
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nathan Soliman a passé la barre des 20 points et 20 d'évaluation pour la première fois de la saison 2025-2026
NM1
00h00Nathan Soliman brille malgré la défaite du Pôle France à Fougères
WNBA
00h00Un ancien assistant du Paris Basketball devient entraîneur de la nouvelle franchise WNBA de Portland !
Betclic Élite
00h00L’AS Monaco sans une superstar pour le choc face à une ASVEL invaincue mais diminuée
Vichy, le petit budget qui fait trembler les gros
ELITE 2
00h00Petit budget mais grand cœur, la JA Vichy est le meilleur rapport qualité-prix d’Elite 2 !
La Capitaine Grégory Bengaber bientôt de retour à la compétition avec Challans
ELITE 2
00h00Grégory Bengaber proche du retour avec Challans
Quatrième victoire consécutive pour Maxence Lemoine et sa bande de potes du Stade Rochelais @NBH
ELITE 2
00h00Le Stade Rochelais Basket, une bande de potes victorieuse à Nantes
Basketball Africa League (BAL)
00h00Un ancien Chalonnais claque 55 points dans un match
dallo prat
Betclic ELITE
00h00La petite passe d’armes entre Boris Dallo et son ancien assistant à l’ASVEL, Jean-Christophe Prat
La Boulangère Wonderligue
00h00Énormes suspenses à Charnay et Landerneau, le gros coup de Chartres pour le maintien en Boulangère Wonderligue
panier saison liga andorre
Liga Endesa
00h00[Vidéo] Déjà le panier de la saison en Liga Endesa : un tir de l’autre bout du terrain exceptionnel pour Andorre !
1 / 0
Livenews NBA
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
1 / 0