Nathan Soliman brille malgré la défaite du Pôle France à Fougères

Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans) a réalisé sa meilleure performance de la saison en Nationale 1 masculine (NM1) malgré la défaite du Pôle France à Fougères (85-76). Le jeune ailier de 16 ans a confirmé son potentiel face à des joueurs plus expérimentés.

Un Pôle France en reconstruction

Cette saison, le Pôle France vit une période de transition après le départ de plusieurs cadres : Meissa Faye, Noa Kouakou-Heugue et Jonas Boulefaa (U18 la saison passée), ainsi que deux 2008, Hugo Yimga-Moukouri et Cameron Houindo. Nathan Soliman, désormais U17, se retrouve un peu seul pour porter un groupe jeune et encore en apprentissage. Avant la rencontre à Fougères, l’équipe tournait à 63,2 points marqués pour 88,3 encaissés par match.

Une prestation référence à Fougères

Face à une équipe plus expérimentée, le Pôle France a su limiter la casse en deuxième mi-temps. Nathan Soliman a pris les choses en main pour signer sa meilleure prestation depuis le début de saison : 22 points (7/9 à 2-points, 2/4 à 3-points), 5 rebonds, 3 passes décisives, 3 contres et 2 interceptions pour 28 d’évaluation en 31 minutes. Jusqu’ici, il n’avait pas dépassé 16 points ni 16 d’évaluation. Cette performance illustre sa montée en puissance dans une compétition relevée.

Les observateurs saluent son sang-froid

Le média spécialisé Scouting Lab a mis en avant son match sur X en soulignant sa maturité et son impact dans le jeu :

« Nathan Soliman continue de prouver qu’il est l’un des prospects les plus avancés de sa génération. À seulement 16 ans, il a montré du sang-froid, de la dureté et de l’impact des deux côtés du terrain face à des adultes. »

L’ancien joueur Jonathan Dogbo a également mis en avant sa polyvalence, sa capacité à attaquer le cercle, créer des décalages et protéger le cercle grâce à sa taille et son envergure.

Un potentiel à suivre de près

Présent au Pôle France depuis 2021, alors qu’il n’était que U14, Nathan Soliman poursuit sa progression dans un contexte exigeant. Avec ses 2,03 m, sa mobilité et sa compréhension du jeu, il attire déjà l’attention des observateurs européens. S’il confirme sur la durée, il pourrait devenir le joueur majeur de la génération 2009.