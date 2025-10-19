Recherche
ELITE 2

Petit budget mais grand cœur, la JA Vichy est le meilleur rapport qualité-prix d'Elite 2 !

Elite 2 - La JA Vichy a décroché une cinquième victoire en six matchs sur le parquet de Poitiers après prolongation (77-84). Solides et collectifs, les Auvergnats confirment leur excellent début de saison et restent en tête d’Elite 2 en compagnie de Roanne et Pau aux portefeuilles beaucoup plus fournis.
|
00h00
Résumé
Écouter
Petit budget mais grand cœur, la JA Vichy est le meilleur rapport qualité-prix d'Elite 2 !

Vichy, le petit budget qui fait trembler les gros

Crédit photo : JA Vichy

La JA Vichy n’en finit plus d’impressionner. Vendredi soir, sur le parquet du Poitiers Basket 86, les hommes de Dounia Issa ont une nouvelle fois fait preuve de caractère pour s’imposer après prolongation (77-84). Avec cinq succès en six journées, la JAV partage la tête du championnat d’Elite 2 avec Roanne et Pau, deux formations pourtant bien plus armées financièrement que les Bourbonnais.

– Journée 6

Une victoire à l’arraché mais maîtrisée

Ce succès à Poitiers symbolise la maturité acquise par cette jeune équipe vichyssoise. Longtemps accrochés par un PB86 combatif, notamment sous l’impulsion de Narcisse Ngoy (14 points, 14 rebonds), les Auvergnats ont su garder leur sang-froid dans le money time. Bousculés en toute fin de rencontre après plusieurs banderilles d’Imanol Prot et d’Ivan Ramljak, ils ont été rejoints à 30 secondes du terme (72-72), avant de faire la différence en prolongation (5 à 12)

Jordan Sheperd encore décisif 

Avec ses 17 points l’arrière américain Jordan Shepherd a pris les choses en main au moment le plus important. Après une dernière tentative manquée au buzzer du temps réglementaire, il s’est rattrapé avec brio en prolongation, inscrivant 5 points cruciaux, dont un tir à 3-points décisif (75-82, 43e). Une action « clutch » qui a définitivement fait basculer la rencontre du côté de la JA Vichy qui a pu compter sur 5 joueurs à plus de 10 points dont un Brice Eyaga très précieux (16 points, 5 rebonds et 6 interceptions pour 20 d’évaluation en 30 minutes).

LIRE AUSSI
Brice EYAGA
Brice EYAGA
16
PTS
5
REB
0
PDE
Logo ELITE 2
POI
77 84
VIC

De quoi donner le sourire à Dounia Issa, l’entraîneur vichyssois.

« Ce n’est jamais une salle facile ‘à conquérir’, explique l’entraîneur vichyssois dans les colonnes de La Nouvelle République. On est content car on est passé par toutes les émotions. C’était un match dur mais on s’y attendait. Cette équipe sortait de deux belles victoires. On savait qu’on arrivait contre un camion lancé à pleine vitesse et il fallait qu’on soit très solide dans le jeu mais aussi dans la tête. On a réussi à l’être avec beaucoup de constance donc on est satisfait. On montre de plus en plus de maîtrise et de stabilité émotionnelle, c’est bien. Ce n’est pas évident car nous restons une équipe jeune mais les garçons ont su rester solides. »

Une JAV en pleine confiance

Ce cinquième succès confirme la régularité d’un collectif solide et parfaitement en place. Entre intensité défensive, équilibre offensif et mental d’acier, la JA Vichy prouve qu’elle peut rivaliser avec les plus gros budgets de la division. De quoi nourrir des ambitions plus grandes qu’un simple maintien dans cette Elite 2 où, après six journées et un joli bilan comptable de 5 victoires en 6 matchs, la JAV impressionne aussi bien dans son chaudron que loin de ses bases. Prochain match, Aix-Maurienne à la maison la semaine prochaine.

Vichy, un vrai collectif soudé, co-leader de l’Elite 2 (photo : PB86)

Avec un petit budget, la JA Vichy joue dans la cour des grands

Vichy version 2025-2026, c’est 2,704 millions d’euros de budget et 755 000 euros de masse salariale, soit le 16e budget et la 17e masse salariale d’Elite 2. Une sacrée performance quand on sait que ses compagnons de haut de tableau évoluent dans une toute autre sphère financière. Roanne affiche un budget de 4,397 millions d’euros (6e d’Elite 2) et une masse salariale de 1,396 million d’euros, la plus élevée du championnat. Pau-Lacq-Orthez, de son côté, domine au classement budgétaire avec 5,753 millions d’euros et une masse salariale de 1,378 million d’euros. Un monde d’écart avec la JAV, qui continue pourtant de boxer bien au-dessus de sa catégorie.

LIRE AUSSI

.

 

Commentaires

futuras
Content de voir BRONCHARD toujours fidèle à Vichy un sacré joueur et bonhomme ce mec
Répondre
(0) J'aime
