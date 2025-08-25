[Vidéo] Scène surréaliste à l’AmeriCup : bagarre générale entre l’Argentine et la République dominicaine

L’AmeriCup 2025 a été marquée par un incident majeur dimanche soir à Managua, au Nicaragua. Après une victoire serrée de la République Dominicaine contre l’Argentine en prolongation (84-83), une bagarre générale a éclaté sur le parquet, impliquant plusieurs joueurs des deux équipes.

Des gestes violents

L’on sait que les derbys, notamment sud-américains, peuvent être chauds. Mais celui entre l’Argentine et la République dominicaine à l’AmeriCup 2025 a été marqué de scènes d’une violence rare. Après le buzzer final, un attroupement s’est formé sur le terrain entre les joueurs des deux équipes, avant de dégénérer en bagarre générale. Des coups ont été échangés malgré les tentatives de certains pour repousser les différents protagonistes.

Le Dominicain David Jones-Garcia, joueur two-way des San Antonio Spurs, est notamment fortement impliqué dans cette altercation. Après avoir brillé sur le terrain avec 20 points, le meneur dominicain a malheureusement terni sa performance par son implication dans la bagarre. Le pivot argentin Gonzalo Bressan aurait quitté le terrain le visage ensanglanté. Selon les premiers rapports, des propos injurieux auraient pu déclencher cette échauffourée, bien que la cause exacte reste incertaine.

PELEA ENTRE DOMINICANOS Y ARGENTINOS. Esta pelea se formó entre los jugadores, luego de la victoria 84-83 de República Dominicana sobre Argentina en la AmeriCup 2025. pic.twitter.com/uAByb8TWwr — Molusco (@Moluskein) August 24, 2025

Conséquences disciplinaires attendues

La FIBA devrait prochainement publier un communiqué officiel avec un rapport disciplinaire. Des suspensions et amendes sont attendues pour les joueurs impliqués, compte tenu de la gravité des incidents filmés.