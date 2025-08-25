Recherche
AmeriCup

[Vidéo] Scène surréaliste à l’AmeriCup : bagarre générale entre l’Argentine et la République dominicaine

L'AmeriCup a été émaillée par une bagarre générale à l'issue de la rencontre entre l'Argentine et la République Dominicaine dimanche 24 août. Des coups ont été échangés tandis qu'un joueur est sorti le visage ensanglanté.
00h00
[Vidéo] Scène surréaliste à l’AmeriCup : bagarre générale entre l’Argentine et la République dominicaine

La République dominicaine a remporté son match contre l’Argentine, à l’issue duquel une bagarre a éclaté.

Crédit photo : FIBA

L’AmeriCup 2025 a été marquée par un incident majeur dimanche soir à Managua, au Nicaragua. Après une victoire serrée de la République Dominicaine contre l’Argentine en prolongation (84-83), une bagarre générale a éclaté sur le parquet, impliquant plusieurs joueurs des deux équipes.

Des gestes violents 

L’on sait que les derbys, notamment sud-américains, peuvent être chauds. Mais celui entre l’Argentine et la République dominicaine à l’AmeriCup 2025 a été marqué de scènes d’une violence rare. Après le buzzer final, un attroupement s’est formé sur le terrain entre les joueurs des deux équipes, avant de dégénérer en bagarre générale. Des coups ont été échangés malgré les tentatives de certains pour repousser les différents protagonistes.

Le Dominicain David Jones-Garcia, joueur two-way des San Antonio Spurs, est notamment fortement impliqué dans cette altercation. Après avoir brillé sur le terrain avec 20 points, le meneur dominicain a malheureusement terni sa performance par son implication dans la bagarre. Le pivot argentin Gonzalo Bressan aurait quitté le terrain le visage ensanglanté. Selon les premiers rapports, des propos injurieux auraient pu déclencher cette échauffourée, bien que la cause exacte reste incertaine.

Conséquences disciplinaires attendues

La FIBA devrait prochainement publier un communiqué officiel avec un rapport disciplinaire. Des suspensions et amendes sont attendues pour les joueurs impliqués, compte tenu de la gravité des incidents filmés.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Argentine
Argentine
pedro42
Ils commencent à avoir vraiment une sale réputation les argentins.
jamesnaysmith
David Jones est un abruti, mais les argentins, à force de foutre la merde dans le monde du sport, avec la Terre entière, finissent parfois par se prendre une fessée... à méditer.
