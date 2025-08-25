Recherche
AmeriCup

Après un premier avertissement, Team USA se fait quand même surprendre à l’AmeriCup !

L'Uruguay a réalisé l'exploit de ce début d'AmeriCup en s'offrant Team USA lors de la phase de groupes (86-85). Une victoire historique de la nation sud-américaine, qui place les États-Unis dos au mur pour une qualification en quart de finale.
00h00
Après un premier avertissement, Team USA se fait quand même surprendre à l'AmeriCup !

L’Uruguay place Team USA dans une situation délicate à l’AmeriCup.

Crédit photo : FIBA

Alors que le joueur de Fos-Provence (NM1), le Franco-Bahaméen Dominick Bridgewater, a failli l’emporter avec sa sélection contre Team USA en ouverture, les États-Unis n’ont visiblement pas appris de ce premier avertissement. Pour le second match de poules, la sélection américaine est cette fois tombée, surprise par l’Uruguay (86-85).

L’exploit de la Celeste

Comme quoi, même une grande nation comme les États-Unis, avec certes une équipe bis composée par exemple de l’ex-Limougeaud Speedy Smith ou de l’ancien Strasbourgeois Jarell Eddie, peut ne pas apprendre de ses erreurs. Après avoir dû aller jusqu’à une prolongation pour se défaire des Bahamas, les Américains n’ont pas réussi à prendre le meilleur dans le money-time.

Repassé devant à l’entame de la dernière minute sur un tir extérieur de Jahmius Ramsey (82-83), Team USA s’est pourtant fait déborder dans les derniers instants, notamment par l’un des grands artisans de la victoire uruguayenne, Santiago Vescovi (24 points à 9/14 aux tirs). Et malgré de gros ratés sur la ligne des lancers francs de ce dernier pour acter l’exploit de la Celeste, les États-Unis ne sont pas parvenus à ravir la victoire sur la dernière action.

LIRE AUSSI

Le Brésil en tête, bataille finale pour les quarts de finale

Avec ce résultat, le Brésil conserve la tête du Groupe A avec un bilan parfait de 2-0, tandis que l’Uruguay et les États-Unis sont à égalité avec 1-1. Les Bahamas ferment la marche à 0-2. Mardi 26 août, les États-Unis affronteront le Brésil dans un match décisif pour une qualification directe, pendant que l’Uruguay défiera les Bahamas. Les deux premières équipes de chaque groupe et les deux meilleures troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale.

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
