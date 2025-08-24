Quand un Français tient tête à Team USA à l’AmeriCup !

Décidément, été après été, Team USA est embêté par des Français… Quand ce n’est pas en finale olympique, comme à Tokyo ou Paris, c’est à l’AmeriCup, où le critère géographique n’empêche visiblement pas les États-Unis d’être mis en difficulté par un ressortissant tricolore.

Venue au championnat des Amériques avec une équipe bis, composée notamment de l’ex-limougeaud Speedy Smith ou de Jarell Eddie, MVP de la Leaders Cup 2019 avec la SIG Strasbourg, la sélection étasunienne a failli passer à la trappe dès son premier match contre le Bahamas, poussée jusqu’à une prolongation après avoir compté 9 points de retard.

Bientôt en NM1 !

Si Team USA a autant souffert pour l’emporter (105-93), c’est notamment parce que Domnick Bridgewater, le Bahaméen JFL naturalisé français depuis l’été 2022, a cartonné.

PROFIL JOUEUR Domnick BRIDGEWATER Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 25 ans (14/05/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 10,8 #55 REB 1 #251 PD 2,7 #69

Habitué à défier les champions olympiques, avec notamment un duel contre Isaiah Thomas du temps de son époque salonaise en NM2 ou une première pointe à 19 points en février en qualifications, le futur meneur de Fos-Provence (NM1) s’est de nouveau fendu de 19 points à 7/18. Il y a ajouté 3 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions en 35 minutes.

Deuxième participation historique à l’AmeriCup

Aux côtés de plusieurs autres représentants des championnats français comme son mentor Jaraun Burrows (ex Saint-Vallier), Radshad Davis (Caen) ou Lathaniel Bastian, le MVP officieux de NM2, Domnick Bridgewater tente de mener le Bahamas vers sa première médaille internationale, 30 ans après son unique apparition à l’AmeriCup.

Ce dimanche, au Nicaragua, l’ancien champenois et ses coéquipiers affrontent le Brésil. Pour un duel savoureux à la mène contre Yago Santos, pensionnaire d’EuroLeague.