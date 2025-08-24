Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
AmeriCup

Quand un Français tient tête à Team USA à l’AmeriCup !

Naturalisé français depuis l'été 2021, Domnick Bridgewater a marqué 19 points contre les États-Unis en ouverture de l'AmeriCup. Et les Bahamas ont poussé Team USA jusqu'en prolongation (93-105) !
|
00h00
Résumé
Écouter
Quand un Français tient tête à Team USA à l’AmeriCup !

19 points pour le Franco-Bahaméen Domnick Bridgewater face à Team USA

Crédit photo : FIBA

Décidément, été après été, Team USA est embêté par des Français… Quand ce n’est pas en finale olympique, comme à Tokyo ou Paris, c’est à l’AmeriCup, où le critère géographique n’empêche visiblement pas les États-Unis d’être mis en difficulté par un ressortissant tricolore.

Venue au championnat des Amériques avec une équipe bis, composée notamment de l’ex-limougeaud Speedy Smith ou de Jarell Eddie, MVP de la Leaders Cup 2019 avec la SIG Strasbourg, la sélection étasunienne a failli passer à la trappe dès son premier match contre le Bahamas, poussée jusqu’à une prolongation après avoir compté 9 points de retard.

Bientôt en NM1 !

Si Team USA a autant souffert pour l’emporter (105-93), c’est notamment parce que Domnick Bridgewater, le Bahaméen JFL naturalisé français depuis l’été 2022, a cartonné.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Dominick Bridgewater.jpg
Domnick BRIDGEWATER
Poste(s): Meneur
Taille: 180 cm
Âge: 25 ans (14/05/2000)

Nationalités:

logo bah.jpg
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
10,8
#55
REB
1
#251
PD
2,7
#69

Habitué à défier les champions olympiques, avec notamment un duel contre Isaiah Thomas du temps de son époque salonaise en NM2 ou une première pointe à 19 points en février en qualifications, le futur meneur de Fos-Provence (NM1) s’est de nouveau fendu de 19 points à 7/18. Il y a ajouté 3 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions en 35 minutes.

Deuxième participation historique à l’AmeriCup

Aux côtés de plusieurs autres représentants des championnats français comme son mentor Jaraun Burrows (ex Saint-Vallier), Radshad Davis (Caen) ou Lathaniel Bastian, le MVP officieux de NM2, Domnick Bridgewater tente de mener le Bahamas vers sa première médaille internationale, 30 ans après son unique apparition à l’AmeriCup.

Ce dimanche, au Nicaragua, l’ancien champenois et ses coéquipiers affrontent le Brésil. Pour un duel savoureux à la mène contre Yago Santos, pensionnaire d’EuroLeague.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Bahamas
Bahamas
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket
00h00Malgré un nouveau coup dur, une Allemagne séduisante sur le papier pour l’EuroBasket
Timothé Luwawu-Cabarrot et l'équipe de France jouent un dernier match de préparation, contre la Grèce ce dimanche
EuroBasket
00h00Grèce – France : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le dernier match de préparation des Bleus avant l’EuroBasket ?
AmeriCup
00h00Quand un Français tient tête à Team USA à l’AmeriCup !
WNBA
00h0023 points à 8/9 : la belle histoire de Bria Hartley
ELITE 2
00h00Le premier carton de la présaison LNB est pour Nicolas Pavrette (Aix-Maurienne)
AfroBasket
00h00Quatre joueurs LNB en finale de l’AfroBasket, pour une affiche inédite !
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
ELITE 2
00h00Pour la 7e fois en 11 saisons, Anthony Racine est sans club pour la reprise
EuroBasket
00h00Le visage de la Pologne pour l’EuroBasket, avec Jordan Loyd et Dominik Olejniczak
Betclic Élite
00h00Darius McGhee, le nouveau meneur de la JL Bourg, va devenir arménien
1 / 0
Livenews NBA
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
Rick Carlisle en arrière plan lors des finales NBA 2025 qui opposées Oklahoma City aux Pacers
NBA
00h00Il est le plus vieux coach NBA, mais veut encore tout casser : le pari insensé de Rick Carlisle
diawara new york
Betclic ELITE
00h00Mohamed Diawara veut faire sa place à New York : « Pour cette saison, un retour en Europe n’est pas une option »
1 / 0