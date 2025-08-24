Recherche
ELITE 2

Denain réussit son entrée en préparation face à Loon-Plage

Présaison - Denain a lancé sa préparation par une victoire contre l’AS Loon-Plage (76-63) ce samedi 23 août. Menés à la pause, les Dragons ont fait la différence en deuxième mi-temps grâce à leur collectif et leur domination au rebond.
00h00
Denain réussit son entrée en préparation face à Loon-Plage

Denain a battu Loon-Plage ce samedi en préparation

Denain a remporté ce samedi 23 août son premier match de préparation face à l’AS Loon-Plage (NM1), sur le score de 76 à 63. Après une première période accrochée, les joueurs d’Ali Bouziane ont fait la différence après la pause.

Samedi soir, Denain a parfaitement lancé sa campagne de préparation en dominant Loon-Plage (76-63). Menés d’un petit point à la pause (33-34), les Dragons ont accéléré en deuxième mi-temps pour s’offrir un premier succès encourageant.

Une marque bien répartie et une domination au rebond

L’efficacité collective a marqué cette rencontre côté Denaisien. Marcos Suka-Umu a terminé meilleur scoreur avec 12 points, devant Marc-Olivier Lasserre et Gaëtan Meyniel (11 chacun) ainsi que Romain Parmentelot (10). Au total, neuf joueurs ont trouvé le chemin du panier.

La bataille du rebond a largement tourné en faveur des Nordistes (42 prises à 24), qui ont également tenté leur chance à longue distance à de nombreuses reprises (12/33 à 3-points).

Des leaders offensifs côté Loon-Plage

Si l’AS Loon-Plage a longtemps tenu tête, elle a finalement plié sous la densité du groupe adverse. Le duo arrière Hugo Desseignet (15 points) – Vee Sanford (14) a toutefois brillé et permis à l’équipe de rester dans le match une grande partie de la rencontre.

Prochain test à Rouen

La préparation continue dès mercredi pour Denain, avec un déplacement du côté de Rouen pour une nouvelle étape face à une formation de Betclic ELITE 2.

