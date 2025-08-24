Recherche
Équipe de France

[Analyse] Process Corp analyse le jeu des Bleus avant l’EuroBasket 2025

En Angola avec la Tunisie pour l'AfroBasket, Hugo Vincent a pris le temps de publier une vidéo de 10 minutes sur sa chaîne Process Corporation, dédiée à l'analyse du jeu des Bleus avant l'EuroBasket 2025.
[Analyse] Process Corp analyse le jeu des Bleus avant l’EuroBasket 2025

Offensivement, l’équipe de France d’Okobo, Maledon et Fauthoux doit progresser pour faire un bon résultat à l’Euro

Process Corporation revient sur les points forts et les faiblesses de l’équipe de France, qui affronte la Grèce ce dimanche pour son dernier match de préparation.

Défense de fer, attaque en panne

Dans son analyse, Hugo Vincent insiste sur l’impressionnante solidité défensive des Bleus en préparation. « La France a cartonné en défense en préparation », explique-t-il, chiffres à l’appui. Les hommes de Frédéric Fauthoux ont ainsi provoqué 22 balles perdues de moyenne et affichent une efficacité défensive de 0,82 point par possession.

En revanche, le constat est plus préoccupant en attaque. Avec seulement 42 % de réussite aux tirs, un faible 22 % derrière l’arc et 0,83 point par possession, l’équipe tricolore a montré des limites offensives. « Le plus faible total des Français aux JO avait été 0,88PPP contre les Allemands », rappelle l’assistant-coach de la Tunisie.

Des tirs extérieurs à corriger

Selon lui, l’écart se situe surtout sur le tir à 3-points. « Les joueurs dans la sélection sont moins adroits, mais ce n’est pas le seul critère. C’est aussi lié à l’adversaire et au type de tirs obtenus », développe-t-il dans sa vidéo. Pour réussir un bon Euro, la France devra donc trouver davantage de solutions de loin.

Des leaders à faire émerger

Hugo Vincent reste optimiste : la force intérieure des Bleus et la dynamique de la compétition devraient permettre à des cadres de se révéler. « Pour mettre des tirs, il faut aussi répondre à la pression et au défi de l’Euro. Des leaders se dégageront naturellement, la compétition a cette magie », conclut-il.

La vidéo est à retrouver ci-dessous et/ou sur la chaîne YouTube de Process Corporation.

ryosanada- Modifié
Super vidéo. On voit que Fauthoux veut faire jouer un basket très écarté aux Bleus en attaque. Il responsabilise majoritairement les arrières qui ont le ballon en main pratiquemment en permanence. Dans le fond c'est une approche assez moderne et similaire à la plupart des autres équipes à l'Eurobasket, en particulier l'Allemagne. Mon seul souci c'est que les deux meilleurs créateurs/drivers de l'équipe sont Maledon et Francisco et ils sont sur le banc derrière Strazel. Je comprends bien que Fauthoux apprécie le profil bon défenseur, polyvalent en attaque et bon joueur sans ballon de Strazel mais à ce stade de sa carrière ce n'est pas lui qui va déséquilibrer par le dribble une défense sur demi-terrain. Ca c'est plus la spécialité de Francisco. Strazel n'est pas non plus un maitre dans la gestion du PNR comme Maledon. Je pourrais faire le meme constat avec Okobo dans le 5 plutot que Cordinier. Pour breaker les défenses, il me semblerait plus logique de miser sur le premier pas et l'explosivité de Cordinier plus que sur le jeu plus posé et technique de Okobo. On verra ce que ca donnera à l'Eurobasket. Ca risque d'être compliqué surtout qu'il manque cette star pour vraiment faire la différence comme l'aurait sans doute été VW ne serait que défensivement. Maintenant malgré le poste 5 décimé, je trouve que la profondeur de banc de l'EDF est indéniable et supérieure à la plupart des équipes hormis la Serbie et peut être l'Allemagne.
Répondre
(0) J'aime
