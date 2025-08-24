[Analyse] Process Corp analyse le jeu des Bleus avant l’EuroBasket 2025

Process Corporation revient sur les points forts et les faiblesses de l’équipe de France, qui affronte la Grèce ce dimanche pour son dernier match de préparation.

Défense de fer, attaque en panne

Dans son analyse, Hugo Vincent insiste sur l’impressionnante solidité défensive des Bleus en préparation. « La France a cartonné en défense en préparation », explique-t-il, chiffres à l’appui. Les hommes de Frédéric Fauthoux ont ainsi provoqué 22 balles perdues de moyenne et affichent une efficacité défensive de 0,82 point par possession.

En revanche, le constat est plus préoccupant en attaque. Avec seulement 42 % de réussite aux tirs, un faible 22 % derrière l’arc et 0,83 point par possession, l’équipe tricolore a montré des limites offensives. « Le plus faible total des Français aux JO avait été 0,88PPP contre les Allemands », rappelle l’assistant-coach de la Tunisie.

Des tirs extérieurs à corriger

Selon lui, l’écart se situe surtout sur le tir à 3-points. « Les joueurs dans la sélection sont moins adroits, mais ce n’est pas le seul critère. C’est aussi lié à l’adversaire et au type de tirs obtenus », développe-t-il dans sa vidéo. Pour réussir un bon Euro, la France devra donc trouver davantage de solutions de loin.

Des leaders à faire émerger

Hugo Vincent reste optimiste : la force intérieure des Bleus et la dynamique de la compétition devraient permettre à des cadres de se révéler. « Pour mettre des tirs, il faut aussi répondre à la pression et au défi de l’Euro. Des leaders se dégageront naturellement, la compétition a cette magie », conclut-il.

La vidéo est à retrouver ci-dessous et/ou sur la chaîne YouTube de Process Corporation.