Matthew Strazel va manquer le dernier match de préparation à l’EuroBasket 2025

À chaque match de préparation à l’EuroBasket, son joueur ménagé. Ainsi, comme lors de toutes les rencontres préparatoires au championnat d’Europe, le groupe France ne sera pas au complet pour affronter la Grèce ce dimanche 24 août à Athènes. Touché à la cuisse droite, Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) va manquer ce dernier match de préparation.

Les 11 Bleus pour Grèce 🆚 France 📃 Matthew Strazel (contusion musculaire cuisse droite) sera ménagé pour la rencontre.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/sOMeRPM2Bb — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 23, 2025

Nouvelle absence dans un match de prépa

Rien d’alarmant cependant pour Matthew Strazel, cela relevant davantage de la précaution, souffrant simplement d’une contusion musculaire à la cuisse droite. C’est donc sans l’un de ses titulaires que l’équipe de France va faire face à son dernier test grandeur nature, face à la Grèce de Giannis Antetokounmpo et de Vassilis Spanoulis, qui n’aura donc qu’un seul de ses joueurs monégasques en face de lui, en la personne d’Elie Okobo.

Avant Matthew Strazel, ce sont notamment Isaïa Cordinier ou encore Sylvain Franscisco qui ont loupé des matchs de préparation des Bleus.

PROFIL JOUEUR Matthew STRAZEL Poste(s): Meneur Taille: 182 cm Âge: 23 ans (05/08/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 10,3 #139 REB 1,5 #433 PD 2 #186

Un bon test face à Giannis

Après avoir remporté ses premiers matchs de préparation (Monténégro, Grande-Bretagne et double-confrontation contre l’Espagne), la sélection de Frédéric Fauthoux s’avance confiante en Grèce. Cette dernière nation a elle vécu une préparation perturbée par les soucis administratifs de son Greek Freak. Après avoir enfin obtenu le feu vert pour s’entraîner, le double MVP NBA a disputé mercredi son premier match amical, écrabouillant tout sur son passage contre la Lettonie (25 points à 9/12, 10 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres en seulement 15 minutes.

Le dernier match de préparation de l’équipe de France face à la Grèce se déroule ce dimanche 24 août à 19h. Une rencontre qu’il sera possible de suivre en direct et en clair sur La Chaîne L’Équipe.