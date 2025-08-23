Recherche
Équipe de France

Matthew Strazel va manquer le dernier match de préparation à l’EuroBasket 2025

Équipe de France - Les Bleus seront au nombre de onze pour affronter la Grèce ce dimanche 24 août à Athènes. Matthew Strazel va louper ce dernier match de préparation à l'EuroBasket 2025 en raison d'un pépin physique.
00h00
Matthew Strazel va manquer le dernier match de préparation à l'EuroBasket 2025

Matthew Strazel va manquer la dernière répétition générale avant l’EuroBasket.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

À chaque match de préparation à l’EuroBasket, son joueur ménagé. Ainsi, comme lors de toutes les rencontres préparatoires au championnat d’Europe, le groupe France ne sera pas au complet pour affronter la Grèce ce dimanche 24 août à Athènes. Touché à la cuisse droite, Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) va manquer ce dernier match de préparation.

Nouvelle absence dans un match de prépa

Rien d’alarmant cependant pour Matthew Strazel, cela relevant davantage de la précaution, souffrant simplement d’une contusion musculaire à la cuisse droite. C’est donc sans l’un de ses titulaires que l’équipe de France va faire face à son dernier test grandeur nature, face à la Grèce de Giannis Antetokounmpo et de Vassilis Spanoulis, qui n’aura donc qu’un seul de ses joueurs monégasques en face de lui, en la personne d’Elie Okobo.

Avant Matthew Strazel, ce sont notamment Isaïa Cordinier ou encore Sylvain Franscisco qui ont loupé des matchs de préparation des Bleus.

Un bon test face à Giannis

Après avoir remporté ses premiers matchs de préparation (Monténégro, Grande-Bretagne et double-confrontation contre l’Espagne), la sélection de Frédéric Fauthoux s’avance confiante en Grèce. Cette dernière nation a elle vécu une préparation perturbée par les soucis administratifs de son Greek Freak. Après avoir enfin obtenu le feu vert pour s’entraîner, le double MVP NBA a disputé mercredi son premier match amical, écrabouillant tout sur son passage contre la Lettonie (25 points à 9/12, 10 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres en seulement 15 minutes.

Le dernier match de préparation de l’équipe de France face à la Grèce se déroule ce dimanche 24 août à 19h. Une rencontre qu’il sera possible de suivre en direct et en clair sur La Chaîne L’Équipe.

LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Commentaires

arden_lefort
Sage précaution. Mais je voulais revenir sur l'apparent déséquilibre de la composition de l'EdF. De mon point de vue, F. Fauthoux à l'origine, pensait pouvoir compter et s'appuyer sur un secteur intérieur sans équivalent en Europe. On sait ce qu'il est advenu avec les défections en cascade, pour des motifs parfois discutables. C'est ainsi. Le départ de V. Poirier a achevé de mettre à terre son schéma de jeu ancré sur les grands. "Je n'ai plus de grands dominants, a-t-il dû penser. Donc, on fait avec les moyens du bord. Je m'appuierai sur les petits et le moyens". Il valorise désormais les joueurs du champ. Les intérieurs seront là pour défendre le plomb, prendre les rebonds off. et déf., relancer le jeu vers l'attaque rapide, poser des écrans provoquer des fautes et marquer les paniers "d'opportunité" (sur rebond off., sur passe dans le petit périmètre, sur L.F.), c'est-à-dire un rôle de soutien en attaque mais pas de démarche de domination. Cela signifie que nos arrières et ailiers devront être très agressifs vers le cercle et qu'ils devront améliorer leur adresse extérieure. C'est à mon avis possible. Une équipe bâtie comme cela n'est donc pas déséquilibrée (4 "petits", 4 "moyens" et 4 grands), mais, elle manquera d'un leader d'attaque, si l'un des joueurs du champ ne s'affirme pas au cours de cette campagne comme tel. Après, advienne que pourra!
