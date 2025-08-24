Nantes s’impose face à Caen dans un match de préparation haletant

Le Nantes Hermine Basket a signé une victoire face au Caen Basket Calvados (74-72) samedi 23 août 2025 en match amical. Devant un public venu nombreux à Neuvy-en-Mauges, les joueurs de Rémy Valin ont confirmé leurs bonnes dispositions collectives malgré des absences importantes dans leur effectif.

Un duel équilibré de bout en bout

Nantes a démarré fort grâce à l’adresse de Jean-Fabrice Dossou (18 points à 8/9 au tir) et l’activité de Dylan Van Eyck (14 points) rapporte Ouest-France. Rapidement devant (20-11), les Nantais ont vu Caen recoller dans le sillage de Marc-Eddy Norelia (14 points, 2 rebonds offensifs) et de Kentan Facey. À la pause, le CBC menait d’une courte tête (42-45).

La seconde période a confirmé l’intensité du duel. Les deux équipes se sont répondues coup pour coup, avec un score longtemps serré (50-50). Plus agressifs défensivement, les Nantais ont repris l’avantage mais se sont fait rejoindre en toute fin de rencontre. Il a fallu attendre les 20 dernières secondes et un tir manqué de Kevin Koné pour que Nantes scelle définitivement la victoire.

Rémy Valin satisfait de la cohésion

Sans ses arrières Mathis Kangudia et Kyle Riddley, les meilleurs marqueurs du premier match, Rémy Valin a apprécié la solidarité affichée par son groupe :

« Je vois depuis le début des entraînements une vraie cohésion dans ce groupe. Le plus important c’est la solidarité. Aujourd’hui, on a jonglé sur les temps de jeu et fait jouer Maxime Carrio, un jeune espoir qui n’avait jamais joué en pro. Le passing game m’a plu, ainsi que l’envie de défendre les dernières possessions », a expliqué le coach nantais à Ouest-France.

Les stats marquantes

Nantes : Dossou 18 points, Van Eyck 14, Bourhis 13, Boum 9

Caen : Norelia 14 points, Briki 12, Chambers 10, Flosse 10

Un succès de caractère qui lance idéalement la préparation de l’Hermine, déjà victorieuse quelques jours plus tôt contre Les Sables-d’Olonne (93-75).