Grèce – France : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le dernier match de préparation des Bleus avant l’EuroBasket ?

Répétition générale pour les Bleus. Ce dimanche 24 août, l’équipe de France de basket joue son cinquième et dernier match de préparation avant l’EuroBasket 2025 (27 août – 14 septembre en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne). Après avoir dominé le Monténégro (81-75), la Grande-Bretagne (74-67) puis surtout battu deux fois l’Espagne (67-75 puis 78-73), les hommes de Frédéric Fauthoux veulent conclure ce cycle par une nouvelle victoire face à la Grèce de Giannis Antetokounmpo.

Les Bleus à 11 joueurs, sans Matthew Strazel

Avant ce dernier test avant le grand rendez-vous continental, le sélectionneur français a tranché : Sylvain Francisco a été préféré à Nadir Hifi pour intégrer le groupe définitif. Le shooteur de Paris, qui a exprimé sa déception, suivra donc l’EuroBasket depuis l’extérieur. Les Bleus évolueront ce dimanche à 11 joueurs, sans Matthew Strazel. Francisco partagera donc la mène aux côtés de Théo Maledon.

Ce match est également un premier vrai test grandeur nature pour Frédéric Fauthoux, qui dirigera sa première compétition internationale sur le banc tricolore. Face à une Grèce qui monte en puissance et qui peut compter sur la présence de Giánnis Antetokoúnmpo, la France voudra maintenir son invincibilité en préparation avant d’entamer l’Euro à Katowice ce jeudi 28 août.

À quelle heure suivre Grèce – France ?

L’entre-deux sera donné ce dimanche 24 août à 19h à l’O.A.C.A. (le Complexe olympique d’Athènes).

Sur quelle chaîne voir le match ?

La rencontre Grèce – France sera diffusée en direct et en clair sur La Chaîne L’Équipe.