Mattias Markusson (Roanne) sera bien à l’EuroBasket, trois anciens de LNB avec la Suède

Abdel Sylla peut déballer un peu plus ses valises, le vétéran seychellois va rester un peu plus longtemps à Roanne. Pour cause, le pivot qu’il remplace pendant la présaison choralienne, Mattias Markusson, n’est pas prêt de revenir dans la Loire.

À l’image de son futur coéquipier Jahvon Blair, retenu avec le Canada pour l’AmériCup, géant de l’Élan Chalon et de Fos-Provence a officiellement été sélectionné pour l’EuroBasket, qui sera sa première grande compétition internationale, quatre ans après avoir étrenné le maillot scandinave.