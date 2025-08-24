Mattias Markusson (Roanne) sera bien à l’EuroBasket, trois anciens de LNB avec la Suède
Mattias Markusson ne reviendra pas à Roanne avant la fin du parcours suédois à l’Euro
Abdel Sylla peut déballer un peu plus ses valises, le vétéran seychellois va rester un peu plus longtemps à Roanne. Pour cause, le pivot qu’il remplace pendant la présaison choralienne, Mattias Markusson, n’est pas prêt de revenir dans la Loire.
À l’image de son futur coéquipier Jahvon Blair, retenu avec le Canada pour l’AmériCup, géant de l’Élan Chalon et de Fos-Provence a officiellement été sélectionné pour l’EuroBasket, qui sera sa première grande compétition internationale, quatre ans après avoir étrenné le maillot scandinave.
💙 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐮𝐬𝐬𝐨𝐧 est sélectionné avec 𝐥𝐚 𝐒𝐮è𝐝𝐞 pour représenter son pays à l’@EuroBasket 🙌🇸🇪
📅 La Suède évoluera dans le Groupe B avec la Finlande, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Monténégro et la Lituanie#ChoraleNation @swebasketball pic.twitter.com/6IV8esF8jx
— Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) August 24, 2025
