Un ancien Espoir de l’AS Monaco élu MVP de la finale de FIBA Europe Cup

En pleine série de playoffs d’EuroLeague, même le compte officiel de l’AS Monaco n’a pas pu passer à côté de cette information : l’un des anciens pensionnaires de son centre de formation, Melwin Pantzar (1,91 m, 25 ans), a été couronné MVP de la finale de la FIBA Europe Cup, remportée par Bilbao mercredi soir (+5 au cumul des deux manches contre le PAOK Salonique).

Félicitations à notre ancien Roca Boy Melwin Pantzar (2019-20), vainqueur de la FIBA Europe Cup et sacré MVP des finales ! 👏🇲🇨 https://t.co/xi5qWZ8DIb — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 24, 2025

Un crochet enrichissant à Monaco

Melwin Pantzar n’est certes pas exactement un produit de l’AS Monaco, puisqu’il n’y est resté que quelques mois, mais il a fait partie des jeunes qui ont particulièrement plu à Sasa Obradovic, qui l’a envoyé au feu à huit reprises. Avant l’interruption de la saison à cause du Covid-19, il jouait même 18 minutes de moyenne en février avec les pros, dont un vrai rôle lors de la Leaders Cup 2020 (17 minutes en quart contre Nanterre et 15 en demi-finale contre Dijon).

Arrivé sur le Rocher dans les bagages de son compatriote Kenny Grant (voir ci-dessous), entraîneur des Espoirs à l’époque, Melwin Pantzar avait surtout fait le bonheur des U21 de la Roca Team (15,1 points à 38%, 5,4 rebonds et 5,3 passes décisives pour 18,3 d’évaluation).

Je tenais à dire un très grand Merci à l’as Monaco basket pour l’opportunité, a tout le staff, aux coachs, a vous mes coéquipiers et surtout aux fans, ce fut une très belle année remplie d’émotions et soutient de votre part. Je ne vous oublierai pas et je vous porte à Cœur merci. pic.twitter.com/Kk0HxLIzsD — melwinw (@MelwinPantzar) July 24, 2020

Chipé au Real Madrid (où il avait remplacé… Luka Doncic lors de sa toute première entrée en pro), il était reparti en Espagne en moins d’un an. En couveuse à Valladolid (LEB Oro) pendant trois saisons, le meneur suédois défend les couleurs de Bilbao depuis l’été 2023. Et au terme d’une campagne inégale en FIBA Europe Cup (5 points à 0/5 en demi-finale aller contre Dijon ou 0 point à 0/4 au Portel lors du Top 16 par exemple), l’ancien Monégasque a vécu l’acmé de sa jeune carrière mercredi soir dans la marmite de Salonique.

« Je ne vais pas mentir, c’est spécial ! »

Déterminant à l’aller afin de permettre aux Basques de prendre sept points d’avance (19 points à 4/10, 4 rebonds et 4 interceptions), Melwin Pantzar a récidivé en Grèce, représentant une équation insoluble pour l’équipe de Massimo Cancellieri (17 points à 5/10 et 3 passes décisives). De quoi lui valoir le trophée de MVP de la finale de la FIBA Europe Cup, où il succède à un autre ex-joueur de Betclic ÉLITE, Kaza Kajami-Keane, vu au Mans entre 2020 et 2023.

« Je ne vais pas mentir, c’est spécial d’être MVP », a déclaré Pantzar après le match. « J’ai beaucoup travaillé pour cela. L’équipe m’a beaucoup aidé, le staff technique, tout le monde. Donc ce trophée est aussi pour l’équipe, pour la ville de Bilbao. » Et peut-être aussi un bon moyen de faire passer sa carrière dans une nouvelle dimension…