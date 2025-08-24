Malgré un nouveau coup dur, une Allemagne séduisante sur le papier pour l’EuroBasket

Champion du monde privé d’une médaille historique l’an dernier aux Jeux Olympiques, troisième amère lors de l’édition 2022 à Berlin, l’Allemagne voudra sa revanche à l’EuroBasket !

Derrière l’incontestable favori serbe, la Mannschaft fait figure d’outsider n°1 et l’a encore prouvé en dominant l’Espagne à Cologne (95-78).

Après cette nouvelle démonstration, le sélectionneur Alex Mumbru a livré sa liste de 12 pour le championnat d’Europe. Avec un gros coup dur annoncé en dernière minute : l’absence de David Kramer, bloqué par le Real Madrid en raison d’une blessure musculaire.

« C’est une grosse perte pour nous », a indiqué le sélectionneur. « David était censé tenir un rôle important dans l’équipe. Il faudra compenser son absence du mieux possible. Je suis désolé pour lui, il aurait mérité d’être là. »

Kramer rejoint notamment Moritz Wagner et Nick Weiler-Babb parmi la liste des absents. Pas de souci, en revanche, pour le genou de Daniel Theis : l’intérieur monégasque est dans le roster final. Tout comme les deux ex-parisiens champions de France, Maodo Lô et Leon Kratzer.

Who can stop them from going all the way? 🥵🇩🇪#EuroBasket pic.twitter.com/q3z3gdp1Au — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 23, 2025

La liste de l’Allemagne pour l’EuroBasket :