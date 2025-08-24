Malgré un nouveau coup dur, une Allemagne séduisante sur le papier pour l’EuroBasket
Maodo Lô et l’Allemagne visent l’or à Riga
Champion du monde privé d’une médaille historique l’an dernier aux Jeux Olympiques, troisième amère lors de l’édition 2022 à Berlin, l’Allemagne voudra sa revanche à l’EuroBasket !
Derrière l’incontestable favori serbe, la Mannschaft fait figure d’outsider n°1 et l’a encore prouvé en dominant l’Espagne à Cologne (95-78).
Après cette nouvelle démonstration, le sélectionneur Alex Mumbru a livré sa liste de 12 pour le championnat d’Europe. Avec un gros coup dur annoncé en dernière minute : l’absence de David Kramer, bloqué par le Real Madrid en raison d’une blessure musculaire.
« C’est une grosse perte pour nous », a indiqué le sélectionneur. « David était censé tenir un rôle important dans l’équipe. Il faudra compenser son absence du mieux possible. Je suis désolé pour lui, il aurait mérité d’être là. »
Kramer rejoint notamment Moritz Wagner et Nick Weiler-Babb parmi la liste des absents. Pas de souci, en revanche, pour le genou de Daniel Theis : l’intérieur monégasque est dans le roster final. Tout comme les deux ex-parisiens champions de France, Maodo Lô et Leon Kratzer.
Who can stop them from going all the way? 🥵🇩🇪#EuroBasket pic.twitter.com/q3z3gdp1Au
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 23, 2025
La liste de l’Allemagne pour l’EuroBasket :
- Isaac Bonga
- Oscar Da Silva
- Tristan Da Silva
- Justus Hollatz
- Leon Kratzer
- Maodo Lô
- Andreas Obst
- Dennis Schröder
- Daniel Theis
- Johannes Thiemann
- Johannes Voigtmann
- Franz Wagner
Commentaires