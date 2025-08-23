Recherche
EuroBasket masculin

En raison de « sa couleur de peau », Dennis Schröder estime qu’il ne sera jamais autant adulé que Dirk Nowitzki

Dans une interview à un magazine allemand, Dennis Schröder a évoqué sa relation avec son pays et sa comparaison avec la légende Dirk Nowitzki. Pour le MVP du Mondial 2023, il n'aura jamais l'aura de son ancien partenaire en raison... de sa couleur de peau, mettant donc en avant le sujet du racisme.
00h00
En raison de « sa couleur de peau », Dennis Schröder estime qu’il ne sera jamais autant adulé que Dirk Nowitzki

schröder

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Dennis Schröder entretient une relation complexe avec son pays natal. Le capitaine de l’Allemagne, médaillé de bronze à l’EuroBasket 2022 et sur le toit du monde en 2023, estime qu’il ne bénéficiera jamais de la même reconnaissance que Dirk Nowitzki. La raison selon lui ? « Sa couleur de peau ».

Un constat amer sur les différences de traitement

Dans une interview accordée au magazine Stern, Dennis Schröder évoque cette réalité avec une franchise déconcertante. « J’étais assis devant la télévision à 14 ans quand Dirk Nowitzki a porté le drapeau aux Jeux d’été de 2008 à Pékin. À l’époque, je pensais : comme c’est cool, il ne peut pas y avoir de plus grande reconnaissance », confie Schröder.

Le joueur de 31 ans a eu l’honneur de porter le drapeau allemand lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, devenant seulement le deuxième basketteur de l’histoire à recevoir cet honneur. « C’est ce qui m’est arrivé de mieux dans ma vie de sportif », confie-t-il au magazine Stern. « Et cela dans une période où le racisme augmente. Aujourd’hui, je sais cependant : c’est un grand honneur, mais ce ne sera jamais comme avec Dirk pour moi. Je ne recevrai pas le même amour dans ce pays parce que j’ai la peau foncée. »

Dirk Nowitzki et Dennis Schröder, deux légendes du basket allemand. (Photo : FIBA)

Le joueur pointe du doigt un problème sociétal plus large : « C’est un problème de société, et les réseaux sociaux ne font que renforcer cette superficialité et cette haine. Le fait que j’aie pu être porte-drapeau ne rend pas cette histoire meilleure. »

LIRE AUSSI

Un grand amour pour l’Allemagne malgré tout

Malgré ce regard négatif sur son pays, Dennis Schröder va s’investir en Allemagne après sa carrière de basketteur. Il compte retourner dans sa ville natale de Braunschweig pour y développer des projets ambitieux.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
grant_5verdun
Je pense qu'il a tort.
Répondre
(1) J'aime
flavor_flav
"je pense qu'il a tort" dit-il en fermant les yeux....
Répondre
(2) J'aime
milos
Je pense qu’il a un énorme melon… Il a une super carrière mais elle est juste 1000 fois moins bien que celle de DN
Répondre
(1) J'aime
macvsogskull
Je suis noir comme lui et habite également en Europe. Si un pays a majorité blanche me permettait, grâce à ses infrastructures et son développement économique à devenir multi-millionnaire dans le sport que j'aime, faisait de moi son capitaine d'équipe nationale et porte drapeau olympique, la dernière chose à laquelle je penserai c'est à la minorité raciste. Parce que la majorité de gens sans à priori m'a apporté plus d'opportunités que ce que mes frères de peau gambiens m'auraient apporté en Gambie . Mais c'est vrai que c'est dur d'être reconnaissant quant on se victimise en permanence, même quand on vit mieux que 99,9% de la population mondiale...
Répondre
(3) J'aime
cambouis
Il a sûrement raison et c'est bien dommage
Répondre
(1) J'aime
zonepress- Modifié
Alors, dénoncer le racisme et le combattre est une des plus noble cause qui soit. Par contre se comparer à Nowitzki en disant qu'il n'a pas pas autant d'amour est un non sens... c'est juste pas du tout le même niveau (bien que Schröder soit le leader actuel et que la manschaft n'ai jamais été aussi forte), donc pas du tout le même regard, le même suivi, le même impact. Il faut faire avancer les choses avec des éléments un peu plus concrets, mais force à lui pour ce combat.
Répondre
(1) J'aime
jeanluc
Peut-être que son comportement sur le terrain est un brin moins classieux que celui de son illustre aîné ? Qui de surcroît était le premier (et quasi le seul à son époque) joueur allemand en NBA ? Faut arrêter la victimisation à tout va, franchement.
Répondre
(1) J'aime
ruddom4
Pas très intelligent ni lucide cette sortie… Cela prouve en tout cas qu’il a un énorme melon.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
