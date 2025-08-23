En raison de « sa couleur de peau », Dennis Schröder estime qu’il ne sera jamais autant adulé que Dirk Nowitzki

Dennis Schröder entretient une relation complexe avec son pays natal. Le capitaine de l’Allemagne, médaillé de bronze à l’EuroBasket 2022 et sur le toit du monde en 2023, estime qu’il ne bénéficiera jamais de la même reconnaissance que Dirk Nowitzki. La raison selon lui ? « Sa couleur de peau ».

Un constat amer sur les différences de traitement

Dans une interview accordée au magazine Stern, Dennis Schröder évoque cette réalité avec une franchise déconcertante. « J’étais assis devant la télévision à 14 ans quand Dirk Nowitzki a porté le drapeau aux Jeux d’été de 2008 à Pékin. À l’époque, je pensais : comme c’est cool, il ne peut pas y avoir de plus grande reconnaissance », confie Schröder.

Le joueur de 31 ans a eu l’honneur de porter le drapeau allemand lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, devenant seulement le deuxième basketteur de l’histoire à recevoir cet honneur. « C’est ce qui m’est arrivé de mieux dans ma vie de sportif », confie-t-il au magazine Stern. « Et cela dans une période où le racisme augmente. Aujourd’hui, je sais cependant : c’est un grand honneur, mais ce ne sera jamais comme avec Dirk pour moi. Je ne recevrai pas le même amour dans ce pays parce que j’ai la peau foncée. »

Le joueur pointe du doigt un problème sociétal plus large : « C’est un problème de société, et les réseaux sociaux ne font que renforcer cette superficialité et cette haine. Le fait que j’aie pu être porte-drapeau ne rend pas cette histoire meilleure. »

Un grand amour pour l’Allemagne malgré tout

Malgré ce regard négatif sur son pays, Dennis Schröder va s’investir en Allemagne après sa carrière de basketteur. Il compte retourner dans sa ville natale de Braunschweig pour y développer des projets ambitieux.