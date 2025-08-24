Migna Touré prolongée jusqu’à la fin de la saison par Connecticut (WNBA)

L’information est passée inaperçue, mais Migna Touré (1,83 m, 30 ans) va bien finir la saison WNBA avec le Connecticut Sun de Rachid Meziane.

Arrivée le 21 juillet avec un contrat d’une semaine à la clef, l’arrière française a été prolongée à deux reprises pour sept jours. Mais le 12 août dernier, au terme de son troisième engagement courte durée, la franchise basée à Uncasville a pris la décision de la conserver jusqu’à la fin de la saison.

Aperçue en présaison avec les Golden State Valkyries, où elle n’avait pas réussi à décrocher un contrat, Migna Touré est une joueuse de complément au Sun, tournant à 1,3 point à 29% en 6 minutes de moyenne sur 10 apparitions.