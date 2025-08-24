Recherche
WNBA

Migna Touré prolongée jusqu'à la fin de la saison par Connecticut (WNBA)

WNBA - Après trois contrats de sept jours, l'internationale française Migna Touré finira la saison avec le Connecticut Sun.
|
00h00
Migna Touré totalise déjà 10 apparitions avec le Sun

Crédit photo : © Kelley L Cox-Imagn Images

L’information est passée inaperçue, mais Migna Touré (1,83 m, 30 ans) va bien finir la saison WNBA avec le Connecticut Sun de Rachid Meziane.

Arrivée le 21 juillet avec un contrat d’une semaine à la clef, l’arrière française a été prolongée à deux reprises pour sept jours. Mais le 12 août dernier, au terme de son troisième engagement courte durée, la franchise basée à Uncasville a pris la décision de la conserver jusqu’à la fin de la saison.

Aperçue en présaison avec les Golden State Valkyries, où elle n’avait pas réussi à décrocher un contrat, Migna Touré est une joueuse de complément au Sun, tournant à 1,3 point à 29% en 6 minutes de moyenne sur 10 apparitions.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Mamignan Touré.jpg
Migna TOURÉ
Poste(s): Arrière
Taille: 183 cm
Âge: 30 ans (19/12/1994)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
1,3
#162
REB
0,1
#176
PD
0,5
#150
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
T-shirt offcourt

