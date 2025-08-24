L’inoubliable été d’Amy Okonkwo, double MVP de l’AfroBasket et lancée en WNBA

Après être monté en gamme l’espace de deux saisons en France entre Landerneau et Bourges, Amy Okonkwo (1,88 m, 28 ans) n’est pas prête d’oublier son été 2025.

La Nigériane a déjà remporté son troisième titre de championne d’Afrique avec les D-Tigress, auréolé de son deuxième trophée de MVP de l’AfroBasket. Injouable en finale contre le Mali (19 points et 9 rebonds), l’ancienne ailière de Saint-Amand a cumulé 14 points à 46%, 6 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne sur l’ensemble de la compétition.

Puis, avant de rejoindre le Besiktas Istanbul, Amy Okonkwo a réalisé l’un de ses rêves de jeune fille. Signée sept jours par Dallas, elle a effectué ce week-end ses grands débuts en NBA avec les Wings.

Malgré la large défaite contre Seattle (60-95), elle a fait preuve d’une belle efficacité avec 8 points en 9 minutes.