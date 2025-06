Amy Okonkwo quitte Bourges et la Boulangère Wonderligue pour Besiktas Istanbul

Amy Okonkwo (1,88 m, 28 ans) ne sera plus en France la saison prochaine. Passée par Saint-Amand, Landerneau puis , l’intérieure nigériane a décidé de relever un nouveau défi en rejoignant le Besiktas Istanbul. Une perte notable pour Bourges et pour la Boulangère Wonderligue.

Direction la Turquie pour Amy Okonkwo

Le Besiktas Istanbul continue son recrutement de haut niveau. Après les signatures de l’ex-Lattoise Samantha Whitcomb, Nikolina Milic et Mariella Fassoula, c’est au tour d’Amy Okonkwo de rejoindre les rangs du club stambouliote. L’annonce a été faite ce jeudi matin.

Arrivée en France en 2021, Okonkwo a su s’imposer comme une valeur sûre du championnat. Après une montée en puissance à Landerneau et Saint-Amand, elle a confirmé tout son potentiel cette saison à Bourges. Élue dans le troisième Cinq de la saison en EuroLeague, la joueuse de 28 ans a tourné à plus de 15 points de moyenne dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Sa polyvalence, son impact offensif et son expérience seront des atouts précieux pour un Besiktas qui ambitionne de jouer les premiers rôles en Turquie comme en Europe.