Dominique Malonga : « En WNBA il faut se faire respecter, tu ne peux pas être timide »

Le statut de joueuse la plus jeune d’une ligue n’est pas forcément facile à endosser. Encore plus quand on arrive de l’étranger, et qu’on est considéré comme le futur du basket mondial. L’accueil reçu par les adversaires plus expérimentées n’est généralement pas convivial. À cet égard, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) a eu besoin de temps pour s’adapter à la WNBA.

Montée en puissance

Les débuts de la n°2 de Draft dans la grande ligue américaine ont été timides. Pour gérer son adaptation à un jeu beaucoup plus rapide et athlétique, et surtout avec un niveau bien supérieur à tout ce qu’elle a connu en Europe, le staff l’a intégrée en douceur. 8 minutes de moyenne en mai, 10 en juin, 11 en juillet et… 21 en août. Tout s’est fait progressivement, jusqu’à ce quatrième mois. Dans un mois d’août très compliqué sur le plan collectif (3 victoires pour 7 défaites), le Storm a eu besoin de solutions alternatives pour tenter de retrouver une dynamique. L’équipe s’est donc davantage appuyée sur son banc et notamment Malonga, qui a enfin trouvé ses marques.

Avec un temps de jeu doublé, elle compile 13 points et 7 rebonds de moyenne en 21 minutes sur ces neufs matchs. Ce qui est rare pour une joueuse si jeune. En comparaison, la seule autre joueuse née en 2005 (la Russe Anastasiia Olairi Kosu) ne joue que trois minutes par match. Mais c’est après s’être illustrée dans un secteur du jeu différent – la protection d’arceau avec 3 contres face à Chicago – que la native de Yaoundé au Cameroun a parlé en conférence de presse des défis qui se dressaient devant elle en WNBA, à ce si jeune âge :

« Je ne suis pas du genre à trop célébrer, mais j’étais contente [de ces 3 contres]. Chaque personne qui me connaît sait que je n’ai pas une grosse personnalité ou une présence imposante, mais je veux progresser là-dessus. Parce que dans cette ligue, il faut se faire respecter. Tu ne peux pas être timide ou avoir peur de qui que ce soit… » En début de saison, sur les différences ressenties entre le jeu en Europe et en WNBA : « Il y a une différence dans la vitesse de jeu. Ça joue tellement vite ici, et il faut vraiment que je m’adapte à ça. Mais ça me convient parce que j’aime courir en transition, c’est le style de jeu qui me correspond le plus. Sinon, j’ai senti une différence dans la physicalité. Au premier entraînement j’ai vraiment vu l’écart qu’il y avait entre l’Europe et en WNBA. Je sais qu’il faut que je m’améliore là-dessus. Mais au bout du compte ça reste du basket, donc c’est facile. »

Le chemin est encore long

Malonga doit maintenant gommer des lacunes inhérentes à ces différences de style de jeu par rapport à ce qu’elle a connu avant. À temps de jeu égal, elle est par exemple dans le Top 20 des joueuses qui font le plus de fautes en WNBA (5,4 pour 36 minutes) et perdent le plus de ballons (3,3 pour 36 minutes). Tout cela viendra bien sûr avec l’expérience.

Mais les flashs qu’elle montre sont déjà très encourageants pour la suite. Déjà pour cette fin de saison, où elle aura un rôle à jouer dans la quête de playoffs du Storm (actuellement 8e avec 18 victoires pour 18 défaites). Et encore plus pour l’avenir. Alors qu’elle a expliqué qu’elle se voyait rester à Seattle au long-terme, sa coach Noelle Quinn estime qu’elle « représente l’avenir de la franchise. »