Après la défection d’une recrue, Chartres signe une ex-meneuse de Landerneau

Après le faux-bond de Anthony Polite à Boulazac en Betclic ELITE, le C’Chartres Basket Féminin a connu le même impair avec sa meneuse américaine, Kayana Traylor. Déclinant sa venue pour « raisons personnelles », elle ne connaîtra donc pas une seconde saison en LBWL après son passage à Charnay en 2023-2024. Pour la remplacer, le club eurélien a décidé d’engager une joueuse connue de La Boulangère Wonderligue, Angel Baker.

Le Colisée : une salle qui sied déjà à Angel Baker

Le C’Chartres Basket Féminin retombe finalement bien en récupérant Angel Baker (1,73 m, 25 ans) pour diriger sa mène en 2025-2026. La poste 1 américaine va entamer sa 3e saison professionnelle en Eure-et-Loir, après avoir connu La Boulangère Wonderligue lors du dernier exercice, à Landerneau. En 21 matchs de championnat, elle tournait à 11,1 points à 43% aux tirs, 3,2 rebonds et 3,6 passes décisives pour 3,6 ballons perdus en 25 minutes de jeu en moyenne.

Avant ses débuts dans l’Hexagone, Angel Baker a partagé sa saison rookie chez les professionnels entre une brève expérience WNBA (deux matchs avec le Chicago Sky), la découverte de l’Europe en Pologne (14,2 points, 5,9 rebonds et 4,8 passes décisives en 27 rencontres) et un passage d’une dizaine de jours au Mexique.

Angel Baker devrait en tout cas se sentir à son aise au Colisée, son meilleur match de la saison dernière (28 points à 8/15 aux tirs) ayant été réalisé dans l’enceinte du CCBF.

