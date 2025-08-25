Kevin Kokila et l’Angola sacrés champions d’Afrique à la maison !

L’Angola a retrouvé son trône continental de la plus belle des manières. Devant les 12 700 spectateurs de la Kilamba Arena à Luanda, les Angolais ont dominé le Mali (70-43) pour décrocher leur 12e titre de champion d’Afrique, le premier depuis 2013. Un succès éclatant pour Kevin Kokila et sa sélection qui vient couronner un parcours parfait (6-0) pour les hôtes du tournoi.

✨ History written! 🇦🇴 Angola is the new king of Africa! 🌍

12 years later, Angola is lifting its 12th #AfroBasket Trophy! 🏆

Parabéns! 👏🏾 👏🏾 👏🏾 #thetimeisnow pic.twitter.com/dx2P0TnmKD — FIBA #AfroBasket (@AfroBasket) August 24, 2025

Une domination totale des nouveaux champions d’Afrique

Même si ce ne fut pas leur prestation la plus impressionnante du tournoi, les Angolais ont contrôlé la rencontre de bout en bout. Après un premier quart-temps serré (14-10), l’équipe de Pep Clarós a progressivement creusé l’écart pour atteindre la pause avec 12 points d’avance (32-20).

Le tournant s’est opéré au troisième quart-temps, quand l’Angola a porté son avance à plus de 20 points face à un Mali sans solution face à l’intensité angolaise. Avec un score de 51-31 à l’issue du troisième quart, le sort de cette finale 2025 de l’AfroBasket était scellé (70-43).

Childe Dundao a été le grand artisan de ce succès avec 16 points et 5 passes décisives, s’imposant comme le cœur et l’âme de l’équipe. Le meneur du Petro de Luanda, plus petit joueur du tournoi avec ses 1,67m, a passé plus de 33 minutes sur le parquet et a été logiquement élu MVP de l’AfroBasket 2025. Seul joueur LNB côté Angolais, Kevin Kokila (2,04 m, 23 ans) a assuré son travail de l’ombre en finale, avec 5 points, 5 rebonds (dont 4 offensifs) et 1 passe décisive pour un +/- de +22.

Ce titre pour l’Angola est également symbolique, intervenant l’année du 50e anniversaire de l’indépendance du pays, proclamé en 1975.

Le Mali s’incline malgré un parcours historique

Pour la première finale de son histoire, le Mali termine avec un bilan de 4 victoires pour 3 défaites. Aussi maladroit qu’héroïque tout au long du tournoi, Siriman Kanouté (14 points à 4/12 aux tirs, 4 passes décisives pour 5 ballons perdus) a été de la même veine en finale, le côté clutch en moins cette fois. Il a manqué trop de solutions offensives aux côtés du nouveau meneur d’Orléans pour espérer ne serait-ce qu’inquiéter l’Angola.

Les 43 points inscrits par le Mali représentent d’ailleurs le plus faible total d’un match d’AfroBasket au cours des trois dernières décennies.

Le bronze pour le Sénégal

Dans le match pour la médaille de bronze, il n’y a également pas eu match. Le Sénégal reste abonné à la 3e place pour la 3e édition de suite (après 2017 et 2021), après avoir surclassé le Cameroun (98-72) avec un énorme Jean-Jacques Boissy (40 points, nouveau record de la compétition).